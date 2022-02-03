صحة الكرخ / قسم الأشعة التشخيصية في مستشفى اليرموك التعليمي خدمات متميزة و استثنائية و تشخيص دقيق للأمراض

احمد عبد الصاحب كريم

يعتبر قسم الأشعة التشخيصية الركن الأساسي الذي تعتمد عليه جميع أقسام المستشفى و ذلك لما يحتويه من الأجهزة المتطورة و المتقدمة التي تساهم في تشخيص الأمراض بدقة عالية حيث تم إجراء اكثر من (15000) ألف مراجع خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري و توزعت الفحوصات بين فحوصات (المفراس الحلزوني ، الرنين المغناطيسي ، إجهاد القلب ، الدوبلر ، الأشعة العادية بمختلف المقاطع ، الايكو ، الأشعة الملونة ، المامو غرافي ، و الاشعة و السونار الموجودة في الطوارىء و الاعيادات الاستشارية و عمليات الكسور)

و بينت مدير قسم الاشعة و التشخيصية في مستشفى اليرموك التعليمي الدكتور (هبة لقمان ثابت) يعتبر قسم الاشعة من اكثر الاقسام التي تتعامل مع جميع الاقسام و تشخيص جميع الحالات المرضية و الكسور و يستخدم احدث الاجهزة التشخيصية اهمها جهاز الطبق الحلزوني (المفراس الحلزوني) الذي يقوم بأجراء فحوصات الدماغ و البطن و الحوض و فحوصات الطوارئ المتمثلة بحالات الحوادث و تشخيص حالات المصابين بفيروس كورونا و حالات الطلق الناري , و جهاز الرنين الالكتروني الذي يستخدم الطاقة المغناطيسية للكشف عن امراض الدماغ و الحبل الشوكي بشكل خاص فضلا عن الاجهزة فوق الصوتية التي تستخدم الامواج فوق الصوتية للكشف المبكر عن امراض المرارة و الكبد و البنكرياس بالاضافة الى اجهزة الدوبلار التي تستخدم لتشخيص امراض الاوعية الدموية و يكون استخدام اجهزة السونار متوزعة في اقسام الطوارىء و العيادات الاستشارية و قسم الداخلية للمرضى الراقدين , علاوة عن اجهزة الاشعة السينية الثابتة و المتحركة لفحص الحالات الحرجة التي لا يمكن فيها نقل المريض

و أضافت ثابت من الاجهزة الحديثة المتوفرة في قسم الاشعة هو جهاز المامو غرافي الذي يستخدم لتشخيص امراض الثدي لدى النساء حيث تم تطبيق برنامج جديد هدفه التخلص من المواعيد البعيدة و اعطاء المريض موعد لا يتجاوز الاسبوع و تم وضع هذا الجدول حسب توجيهات السيد مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) و بالاشراف المباشر من قبل مدير مستشفى اليرموك التعليمي الدكتور (احمد اسماعيل) اذ كان له دور اساسي في دعم البرنامج و تعزيزه بالاضافة الى الجهود الكبيرة من قبل ملاكات القسم من الاطباء الاختصاص و التدريسيين و المصورين الإشعاعيين و الفنيين و الملاكات التمريضية و موظفي الاستعلامات اذ ساهم الجميع في انجاح هذا البرنامج من اجل الارتقاء بواقع الاشعة التشخيصية من خلال تسهيل و تسريع الفحوصات لكافة المرضى و المراجعين مما يؤدي الى الاسراع في اعطاء العلاجات المناسبة من قبل الاطباء المختصين .

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