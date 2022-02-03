عالية نصيف: شكراً للقضاء العادل الذي حسم الجدل بشأن الكتلة الأكبر

أعربت النائبة عالية نصيف عن شكرها وتقديرها للقضاء العراقي العادل الذي أصدر قراراً حسم فيه الجدل حول أهم النقاط التي تخص تشكيل الحكومة، مبينة ان هذا القرار جعل الفرصة متاحة من الآن لتشكيل الكتلة الأكبر وتقديمها الى رئيس الجمهورية .

وقالت في بيان اليوم :” ان المحكمة الاتحادية وضعت اليوم آلية صحيحة حسمت الجدل من خلال تفسيرها للمادة 70 من الدستور وكما اوضحنا سابقاً بأن هذه المادة تؤكد على ان انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج الى ثلثي أعضاء مجلس النواب “.

وأضافت نصيف :” كما نشكر القضاء العادل لقيامه برسم خارطة الكتلة الأكبر، وبناءً على ذلك من تاريخ صدور هذا القرار لاتوجد كتلة أكبر، وسيكون المجال متاحاً لتشكيل الكتلة الأكبر وتقديمها في الوقت المناسب الى رئيس مجلس النواب لتدقيقها إدارياً فقط، ثم تتم الموافقة وحسم الجدل من قبل رئيس الجمهورية وفقا للمادة 76 من الدستور “.

وتابعت :” لذلك، اليوم كلتا الكتلتين لم تعودا الكتلة الأكبر وإنما سيتم البدء بتشكيلها من الآن وتقديمها الى رئيس الجمهورية “.

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