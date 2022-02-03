تواصل المنافسة على لقب تحدي ياس سوبر ستريت في جولته الثانية

فريق بايك إكستشينج الدولي للدراجات يستعد للمشاركة في طواف السعودية

الرياض- وكالات

كجزء من مشاركة فريق بايك إكستشينج الدولي للدراجات الهوائية في طواف السعودية، ومع وصول الفرق والمنظمين للحدث إلى العلا، قام أعضاء الفريق برحلة استكشافية لبعض معالم محافظة العلا مثل مطل الحرة حيث من المقرر أن يمر الطواف.

ومحافظة العلا هي أحد الشركاء الرسميين لطواف السعودية. ومن المقرر أن ينطلق طواف السعودية اليوم بمشاركة 16 فريقًا متنافساً على اللقب حيث تشهد العلا ولأول مرة استضافة حدث رياضي للاتحاد الدولي للدراجات.

أما عن المرحلة الرابعة من الطواف والتي تعتبر الأكثر حماسة وتحدي في الحدث المنتظر فهي التسلق بطول 4 كيلومترات بدرجة 12 % مع جزئية تصل درجة انحدارها إلى 22 % ويصل المتسابقون في النهاية إلى هضبة هلالية الشكل توفر مكاناً مميزاً للتنافس في منظر مهيب يطل على وادي العلا.

وأبدى أعضاء فريق بايك إكستشينج إعجابهم الكبير بتضاريس العلا المناسبة بشدة لهذا النوع من السباقات وجمال المناظر الطبيعية في المدينة.وفي سياق منفصل اختتمت الجولة الثانية من تحدي ياس سوبر ستريت منافساتها الشيقة وسباقاتها الحماسية بحضور نخبة من أفضل متسابقي الدراج في دولة الإمارات للمنافسة على لقب البطولة في مركز ياس للدراج في حلبة مرسى ياس.

وعلى مسار الدراج المعتمد لدى الرابطة الوطنية للسيارات المعدلة، انطلق المتسابقون في مواجهات ثنائية مباشرة في ست فئات، على مدار أمسيتين حفلتا بأجواء الإثارة والمنافسات الندية.ومع وصول جدول البطولة إلى نقطة المنتصف، شهدت سباقاتها تتويج فائزين جديد بما يضيف المزيد من التشويق إلى هذا الموسم الحافل بالأحداث الدراماتيكة في جميع الفئات، وشهدت فئتا سوبر ستريت آوتلو والسيارات المزودة بمحركات سداسية وثمانية الأسطوانات على شكل V والتي تقام سباقاتهما على مسار بطول 200 متر، بروز اسمين جديدين على ساحة المنافسة، بعد أن حقق نواف أحمد حمد وعبد الله خليفة الشامسي الفوز في كل من الفئتين على الترتيب.كما شهدت سباقات باقي الفئات منافسات حماسية، وسجل داستن لويل ويليامز الفوز في فئة مؤشر 10.0 فيما حصد حاجي حميد مصبح الكعبي الفوز في فئة مؤشر 11.0 كما احتفظ حمدان جمعة مصبح الكعبي بصدارة فئة مؤشر 9.0 بعد تسجيله فوزًا جديدًا، وبرفقة حمدان الكعبي على منصة التتويج كان الشائق الشاب راشد البلوشي، نجل خالد البلوشي، المتوج ببطولة العالم لعام 2009 وحقق راشد المركز الثالث في أول أمسية دراج يشارك فيها خلال مسيرته.

وقال خالد عقب مراسم التتويج: “أتوجه بالشكر لحلبة مرسى ياس وجميع المنظمين المسؤولين عن هذا الحدث الرائع، أنا سعيد جدًا بتواجدي هنا اليوم خلال منافسات تحدي ياس سوبر ستريت برفقة راشد في أول مشاركة له في سباقات الدراج. تساهم البطولة في تطوير جيل جديد من سائقي السباقات وتدعم مواهب السائقين الشباب وتعمل على صقلها وتطويرها، وتتيح لهم إبراز قدراتهم في رياضة سباقات السيارات ضمن بيئة احترافية تراعي قواعد السلامة والأمان”.

وفي فئة الدفع الرباعي، واصل فادي تمور سلسلة انتصاراته بعد فوزه في فئات V8 في الجولة الافتتاحية، محتفظًا بالمركز الأول في هذه الفئة المفضلة، وسجل فادي الفوز في السباق النهائية لهذه الفئة على زوجته غيداء اسماعيل، التي كانت فازت بسباق الجولة الأولى من البطولة لهذه الفئة.وتقام منافسات الجولة الثالثة من البطولة المعتمدة لدى الرابطة الوطنية للسيارات المعدلة والتي تهدف إلى دعم وتشجيع سباقات الدراج عالميًا يومي السبت والأحد 5 و6 مارس في مركز ياس للدراج في حلبة مرسى ياس.يوفر تحدي ياس سوبر ستريت للمتسابقين بيئة احترافية وآمنة لخوض السباقات واختبار مهاراتهم خلف عجلة القيادة وسرعة سيارتهم في حلبة مرسى ياس في أبو ظبي.

ويتنافس السائقون المشاركين في البطولة على محفظة جوائز تزيد قيمتها الإجمالية عن 360 ألف درهم إماراتي، يفوز صاحب المركز الأول في كل من فئات البطولة بجائزة نقدية تبلغ قيمتها 15 ألف درهم إماراتي، فيما تبلغ قيمة الجائزة المخصصة لصاحب المركز الثاني 10 آلاف درهم إماراتي، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 5 آلاف درهم إماراتي.

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