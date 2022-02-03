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فصيل عراقي تبنّى العملية.. الإمارات تعلن إحباط هجوم بطائرات مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الأربعاء، اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار “معادية”، قالت إنها اخترقت المجال الجوي للبلاد فجر الأربعاء، في وقت تبنى فصيل عراقي العملية.

وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية، في تغريدة عبر حسابها في تويتر، الأربعاء، أن اعتراض الطائرات المسيرة حدث بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وقالت الوزارة في تغريدتها: “وزارة الدفاع تعلن عن اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم 2/2/2022 بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان”.

وأكدت الوزارة “أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء”.

الى ذلك، تبنّى فصيل عراقي باسم ألوية “الوعد الحق” إطلاق 4 مسيّرات فجراً على الإمارات، وفق ما نقلت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة من الفصائل العراقية المقربة من إيران.

وقال الفصيل، إن “المسيّرات استهدفت منشآتٍ حيوية في أبو ظبي”.
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