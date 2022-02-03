قرن علئ تأسيس  الدوله العراقية الحديثه

عمار علي الصخري

في الذكره المئويه علئ تأسيس الدوله العراقيه الحديثه بعد قرار من الحكوميه البريطانيه سنه ١٩٢١. اما اليوم تواجه الحكومه العراقيه اليوم الكثير من التحديات منها ازمه الأنهار وتحكم دول الجوار بمناسيب المياه الأمر الذي سوف يحول العراق من بلاد الرافدين الئ صحرا جردا وايضا تحدي فرض هيبه الدولة علئ جميع الأجهزة الأمنيه والفصائل المسلحه الأمر الذي ينذر بحرب. أهلية بين الدوله و الادوله نتيجه انصياع بعض الفصائل الئ دول الجوار وايضا مشكله المنافذ الحدوديه وايرادات المنافذ الحدوديه التي تذهب الئ المتنفذي والاحزاب الفاسده التي دمرت البلد نتيجه سوء الاداره والتخبط وسوء التخطيط وكثره الفساد كل هذه التحديات تواجه الدوله العراقية وتهدد بقاء الدوله كما أن اعتماد الدوله علئ الإيرادات النفطية ساهم في تدهور الاقتصاد العراقي َوايضا ربط الدولار ب الدينار وتحكم الدولار ب الاقتصاد العراقي كله هذه التحديات ولدت بعد ٢٠٠٣ بعد سقوط النضام السابق وايضا الساسه الفاسدين الذين هم أكبر وأكثر تحدي للدوله العراقية الذين يعتبرن آفة علئ العراق وهم مصدر لجميع التحديات علئ الدوله ولا ننسئ بتنازلهم اراضي البصره واقتطاعها الئ الكويت واعني خور عبد الله الذي ذهب من العراق وأصبح كويتي والقائمه تطول في ضل تعاقب الحكومات و الانضمه السياسيه لايوجد حل لمشكلات العراق مع العلم قد مضئ علئ تأسيس الدوله مئه عام فقد كان العراق دوله مزدهره من جميع النواحي وذات سياده وكان النضام التعليمي وحده ينافس الدوله الاوربيه وانعدمت الاميه والدخل الفرد من الناتج المحلي قد ارتفع الئ اعلئ مستويات والعراق الدوله الوحيده في العالم الذي ماضي اجمل من حاضره عس بلدان العالم فهل لأيام او السنين القادمه سوف تكون أجمل من الحاليه.

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