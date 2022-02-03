ماتريلا يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة

روما / وكالة نوفا

أدى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا اليمين الدستورية، اليوم الخميس، لولاية جديدة أمام جلسة مشتركة للبرلمان الإيطالي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال ماتريلا، أمام البرلمان الإيطالي، “أشكركم على الثقة التي أظهرتموها بي من خلال الاتصال بي للمرة الثانية لتمثيل وحدة الجمهورية”، مضيفا “سأقوم بواجبي وفقا لمبادئ وقواعد الدستور ، التي جددت للتو قسم الولاء لها ، والتي حاولت الالتزام بها في جميع الأوقات خلال السنوات السبع الماضية”.

وتحدث ماتريلا عن “إيطاليا أكثر عدلاً وحداثة ، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالشعوب الصديقة التي تحيط بنا. بلد ينمو في وحدة، حيث الاختلافات – الإقليمية والاجتماعية – في مجتمعاتنا أقل”، مضيفا “إيطاليا تقدم مسارات حياتها الشابة في الدراسة والعمل لضمان تماسك شعبنا”.