مشعان الجبوري: برهم صالح سيعمل على تعطيل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس.. وهذا الدليل

قال القيادي في تحالف السيادة، مشعان الجبوري، إن برهم صالح سيعمل على تعطيل انعقاد جلسة البرلمان العراقي يوم الاثنين المقبل، والخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال الجبوري في تغريدة له، “حينما أدرك برهم صالح المرشح لولاية ثانية رئيساً للجمهورية أن الفوز سيكون لمنافسه المرشح هوشيار زيباري ذهب الى توجيه سؤال للمحكمة الاتحادية عن النصاب اللازم لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.

وأضاف “فاذا كان جوابها انه الثلثان فانه سيعمل على تعطيل انعقاد الجلسة ليبقى هو بمنصبه لاطول فترة ممكنة”.

ومن المقرر أن ينتخب البرلمان العراقي رئيساً جديداً للبلاد بأغلبية الثلثين يوم 8 شباط/فبراير الجاري، من بين 25 مرشحاً تقدموا لشغل المنصب.

وتنحصر المنافسة بين صالح وهو مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة بافل طالباني، وهوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.

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