مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادثي سير في أربيل وديالى

أفاد مصدران أمنيان، يوم الخميس، بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص، بحادثي سير منفصلين في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ومحافظة ديالى.

وذكر أحد المصادر، أن “رجلا وامرأة أصيبا، مساء اليوم، إثر حادث سير قرب متنزه الشهيد سامي عبد الرحمن في مدينة أربيل، وتحطيم شبه كامل لإحدى السيارات”.

وأبلغ مصدر آخر، الوكالة، أن “شابا لقي مصرعه جراء اصطدام دراجته النارية على طريق بغداد – كركوك في ناحية العظيم ضمن محافظة ديالى”، مشيراً إلى أن “جثة الضحية تم نقلها للطب العدلي، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية اللازمة”.

وتشهد طرق ديالى حوادث سير مستمرة بسبب تهالكها أو إهمال قواعد السلامة المرورية.

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