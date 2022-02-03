Posted on by

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادثي سير في أربيل وديالى

أفاد مصدران أمنيان، يوم الخميس، بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص، بحادثي سير منفصلين في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ومحافظة ديالى.

وذكر أحد المصادر، أن “رجلا وامرأة أصيبا، مساء اليوم، إثر حادث سير قرب متنزه الشهيد سامي عبد الرحمن في مدينة أربيل، وتحطيم شبه كامل لإحدى السيارات”.

وأبلغ مصدر آخر، الوكالة، أن “شابا لقي مصرعه جراء اصطدام دراجته النارية على طريق بغداد – كركوك في ناحية العظيم ضمن محافظة ديالى”، مشيراً إلى أن “جثة الضحية تم نقلها للطب العدلي، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية اللازمة”.

وتشهد طرق ديالى حوادث سير مستمرة بسبب تهالكها أو إهمال قواعد السلامة المرورية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close