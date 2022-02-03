مقر البارزاني ينعى طارق حرب: الأسرة القانونية والحقوقية فقدت واحداً من أبرز رجالاتها

نعى مقر الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء (2 شباط 2022)، الخبير القانوني طارق حرب الذي وافته المنية فجر اليوم.

وجاء في برقية التعزية الصادرة عن مقر البارزاني: “فقدت الأسرة القانونية والحقوقية في العراق واحداً من أبرز رجالاتها بوفاة الخبير القانوني والحقوقي المعروف طارق حرب”.

وتوفي الخبير القانوني البارز، طارق حرب، فجر اليوم، عن عمر ناهز الـ78 عاماً بنوبة قلبية.

‏وولد الكاتب والمحامي والخبير القانوني طارق حرب في بغداد عام 1945، وحصل على شهادة بكلوريوس في القانون من الجامعة المستنصرية عام 1975، وشهادة الماجستير في القانون من جامعة بغداد عام 1980 ودبلوم القانون العام من جامعة الاسكندرية، عمل في السلك العسكري والقضائي والصحافي ولديه مؤلفات في مجال القانون وتاريخ مدينة بغداد.

وفيما يلي نص التعزيّة التي نشرها مقر البارزاني بوفاة طارق حرب:

بسم الله الرحمن الرحیم

فقدت الاسرة القانونية والحقوقية في العراق واحدا من ابرز رجالاتها بوفاة الخبير القانوني والحقوقي المعروف طارق حرب، واذ نعزي ذوي الفقيد ورفاقه وزملاءه ندعو الله له بالرحمة والمغفرة، وان يسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

مقر البارزاني

2 شباط 2022م