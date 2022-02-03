منظمة دولية: النازحون يواجهون تحديات في الحصول على احتياجاتهم الأساسية

ترجمة / حامد احمد

أصدرت منظمة الهجرة الدولية IOM تقريرها الجديد عن جولتها السادسة للاطلاع على اوضاع النازحين والعائدين في العراق مشيرة الى انه بعد ست سنوات من التهجير على يد تنظيم داعش فان تلك العوائل التي ما تزال باقية في حالة نزوح والعائدين أيضا يحاولون ايجاد حلول مستدامة لمتطلبات معيشتهم وذلك وفق معايير السلامة والامن ومستوى المعيشة والحياة العائلية وسهولة الحصول على وثائق شخصية والحصول على فرصة عمل وعدالة اجتماعية.

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان (الوصول لحلول مستدامة بين نازحي العراق، بعد ست سنوات من التهجير) توصلت المنظمة في دراستها، وفق معايير اعتمدتها، لاستنتاجات رئيسية خلال جولتها السنوية السادسة التي اجرتها بين مخيمات ومناطق تواجد النازحين والعائدين في العراق منذ عام 2016 حيث اشارت الى ان اغلب العوائل ذكروا في تعليقاتهم انهم راضون عن وضع السلامة والامن. وذكرت المنظمة ان 99% من النازحين المتواجدين خارج المخيمات أعربوا عن قناعة كاملة او متوسطة بشأن شعورهم بالأمن في مناطق سكناهم وحسن تعامل المجتمعات المضيفة لهم.

من جانب آخر أشار التقرير الى انه ما تزال هناك تحديات تواجه النازحين في تلبية احتياجاتهم الأساسية ومستوى معيشتهم أيضا. وفي ضوء التحديات المتعلقة بتوفير تلك الاحتياجات الأساسية، فان التقييم الذي توصلت له المنظمة في جولتها الأخيرة يكشف عن تراجع في هذا المجال عن الجولات السابقة. حيث ان كثيرا من النازحين ذكروا ان وضعهم الان بخصوص توفر الاحتياجات الأساسية من الحصول على فرصة عمل هو أسوأ من فترة النزوح السابقة. وبينما كانت تعتبر عملية الحصول على مساعدات واعانات خلال السنوات الأولى من النزوح امرا حيويا بالنسبة لعوائل النازحين، فان اقل من 10% منهم ذكروا خلال الجولة الأخيرة انهم يحصلون على اعانات ومساعدات. وأشار التقرير الى ان نوعية الإعانات المستلمة قد تغيرت أيضا حيث ذكرت كثير من العوائل استلامهم لمواد غذائية ومياها بدلا من حصولهم على مبالغ نقدية وتجهيزات أخرى غير غذائية. وذكر 80% من العوائل النازحة حاليا انهم يستدينون أموالا من أقارب ومعارف لتلبية متطلباتهم الأخرى.

ويشير التقرير الى ان النازحين خارج المخيمات يتحملون أعباء مالية إضافية بالنسبة للسكن والذي يمثل أحد أكبر التحديات التي يواجهونها. وبينت استطلاعات الجولة السادسة للمنظمة ان بدلات الايجار تمثل نسبة 25% من نفقات العوائل النازحة الشهرية وتأتي هذه النسبة بالدرجة الثانية عن نسبة النفقات المصروفة على الغذاء. ولهذا فان حالة البعد عن المسكن الأصلي لفترات طويلة تزيد من معاناة النازحين. وفي الوقت الذي يكون للنازحين الخيار بالعودة فانهم يواجهون مشكلة في عدم صلاحية منازلهم للعيش فيها. وبين 77% من النازحين ان بيوتهم محطمة على نحو كبير ولا تصلح للسكن.

اما بخصوص العدالة الاجتماعية فقد تغيرت مفاهيمها الان بالنسبة للعوائل النازحة عما كانت عليه في الجولات السابقة حيث كانوا يطالبون بالقصاص من المجرمين الذين أجرموا بحقهم كوسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية لهم، ولكن الاستطلاع الأخير الذي أجرته المنظمة في دراستها بين انهم انتقلوا الى عنصرين يتعلق بما فقدوه من عدالة وهو التعويض المالي عن الانتهاكات التي تعرضوا لها واسترجاع وضعهم المعيشي. وكشفت الدراسة انه هناك زيادة في المطالبة بالتعويضات المالية من قبل النازحين عن الجولات السابقة بنسبة 33% حيث ان اغلب العوائل النازحة اعتبرت التعويض هو اهم مفصل من مفاصل تحقيق العدالة الاجتماعية بالنسبة لهم. ولكن هذه التعويضات التي اعتبرتها العوائل النازحة عاملا مهما لتحقيق العدالة الاجتماعية لهم تتلقى استجابة بطيئة من قبل الحكومة. وفي الوقت الذي قدم فيه 58% من النازحين طلبات بالتعويض، فان أربع من بين كل خمس عوائل (أي بنسبة 79%) ذكروا ان طلباتهم ما تزال معلقة. أي ان 3% فقط من الذين قدموا طلبات استلموا أموالا.

ونقلت المنظمة عن أب لعائلة نازحة من بغداد وتعيش الان في السليمانية قوله إن “الأمان جيد هنا في المدينة. وأستطيع القول إن الكل بإمكانه ترك باب داره مفتوحا وينام وهو مطمئن”.

وأشار التقرير الى ان 67% من النازحين ذكروا ان السبب الرئيسي لشعورهم بالأمان هو ان المنطقة التي يتواجدون فيها مستقرة آمنة وليست فيها نزاعات وان المجتمعات المضيفة ترحب بهم. وبلغت نسبة الذين يعربون عن الامن في هذه الجولة 95% وهي زيادة بنسبة 66% عن الجولات السابقة.

نازح آخر من جلولاء يعيش في أربيل قال “أعيش في اربيل كنازح، الأمان هنا مستتب. لقد رجعت من جلولاء مرة أخرى لان الأمان هناك غير مستقر ولا اثق به”. ارتفاع أسعار المواد الغذائية جراء تخفيض قيمة العملة العراقية إزاء الدولار قد القى بظلاله على القدرة الشرائية للعوائل النازحة ومستوى معيشتها. احد أبناء عائلة نازحة من الرمادي تعيش في البصرة قال “الشيء الذي أثر علينا كثيرا هو ارتفاع الأسعار. أشياء بسيطة اعتدنا شراءها سابقا زاد سعرها اضعافا. زيت الطبخ اعتدت ان اشتريه بالف دينار اما الان فقد بلغ سعره 2.5 الف دينار. هذه أصعب مرحلة نواجهها وتسبب لنا أعباء مالية”. وكشف التقرير ان 68% من العوائل النازحة ذكرت خلال هذه الجولة ان مستوى المعيشة لديهم اسوأ من المراحل السابقة، وان 79% من العوائل ذكرت ان رب العائلة هو الشخص المسؤول عن توفير المال وجلب احتياجاتهم وسط عدم وجود فرص عمل متوفرة.

والدة عائلة نازحة من صلاح الدين تعيش في البصرة قالت “دائما ما استدين مالا من زوجة أخي لتلبية متطلبات مختلفة لانه في بعض الأحيان لا يتوفر لي مال واضطر ان استدين لأجلب طعاما وشرابا”.

وقالت والدة عائلة من صلاح الدين تعيش في السليمانية “لا نتلقى مساعدات سوى من وزارة الهجرة والمهجرين التي توفر لنا سلة غذائية كل ثلاثة او أربعة اشهر. الطعام ليس ذو نوعية جيدة وفي بعض الأحيان يكون الطعام قد تعدى تاريخ صلاحيته قبل ان يصل الينا”.

• عن منظمة IOM

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