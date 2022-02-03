منظمة مصرية تنتقد الحملة الاعلامية ضد الفنان محمد صبحى بالسعودية

منظمة تشيد بمشروع محمد بن سلمان لقيادة نهضة فنية وثقافية بالعالم العربى وتنتقد وصف محمد صبحى بالقزم بوسائل اعلام سعودية

بيان صحفى

انتقدت منظمة العدل والتنمية الحقوقية منظمة مصرية الحملة التى تشنها بعض وسائل الاعلام داخل المملكة العربية السعودية ضد الفنان المصرى محمد صبحى على خلفية توترات كلامية بين المستشار تركى ال الشيخ والفنان محمد صبحى

وانتقدت المنظمة كلام الصحفي السعودي طراد الأسمري عن الفنان محمد صبحي: «نحترم فنه.. ولكنه قزم أمام الفن السعودي..»

وقالت المنظمة ان الفنان محمد صبحى مدرسة فنية واكبر واهم مدرسة للمسرح بالعالم العربى وهو مدرسة فنية كبيرة

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان الفنان الكبير محمد صبحى اكبر مدرسة للمسرح بالعالم العربى كافة وبمصر ايضا وله تلاميذ كثيرين بمجال المسرح كما انه صاحب مدرسة فنية فريدة من نوعها وليس مجرد فنان فقط

واكدت المنظمة دعم كافة المؤسسات داخل مصر والعالم العربى للحركة النهضوية والفنية التى يقودها الامير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى فى اطار حرص السعودية على قيادة نهضة فنية وثقافية بالعالم العربى

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