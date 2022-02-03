نيران هائلة تلتهم صهاريج وقود وشاحنات حمل في الموصل

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الخميس، بأن حريقاً أتى على صهاريج وقود وشاحنات حمل في مدينة الموصل مركز المحافظة.

وقال المصدر، إن ثلاثة صهاريج وقود وشاحنتي حمل نوع كيا تعرضت للحريق مساء اليوم، أثناء عملية تفريغ وقود داخل ساحة وقوف السيارات في منطقة الموصل الجديدة بالجانب الايمن من الموصل.

وأوضح المصدر أن كميات الوقود من البنزين والنفط الابيض التي احترقت تجاوزت 40 الف لتر، مبيناً أن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق ومكافحة الحريق داخل الساحة.

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