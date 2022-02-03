وفد جامعة البصرة في ضيافة دائرة المعارف الحسينية

المركز الحسيني للدراسات- كربلاء المقدسة

في إطار التعاون المعرفي بين المركز الحسيني للدراسات الذي تصدر عنه موسوعة دائرة المعارف الحسينية ومقرها لندن ومراكز البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات العلمية المختلفة، زار وفد من جامعة البصرة جنوب العراق مكتب المركز الحسيني للدراسات في كربلاء المقدسة واطلع على دائرة المعارف الحسينية وهي (120) جزءاً مطبوعاً من مجموع نحو ألف جزء من تأليف المحقق آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي الكربلائي العراقي المولود المقيم في لندن، إلى جانب المئات من الإصدارات الأخرى في أبواب مختلفة متعلقة بالفقه والأدب والشعر والتاريخ والبلدان من إصدارات المؤلف نفسه والعشرات من المؤلفات الأخرى لمحققين وأساتذة جامعة وكتّاب وأدباء وباحثين كتبوا عن الموسوعة الحسينية وما صدر منها.

واستمع الوفد الذي زار مقر الموسوعة الحسينية في كربلاء المقدسة يوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني يناير 2022م إلى شرح مفصل عن أبواب دائرة المعارف الحسينية وبقية مؤلفات سماحة الشيخ الكرباسي مثل سلسة الشرائع، والإسلام في أقطار الأرض، مبدين انبهارهم واعجابهم لهذا الكم الهائل من التأليف والتحقيق، وقد أهديت لهم عدد من أجزاء دائرة المعارف الحسينية والمؤلفات الأخرى.

وضم وفد جامعة البصرة كلاً من الأستاذة الدكتورة كفاية طارش العلي (إختصاص الدولة الأموية وأهل البيت عليهم السلام)، الأستاذة الدكتورة سلمى عبد الحميد الهاشمي (اختصاص منهج البحث التاريخي)، الأستاذ المساعد الدكتور مصطفى سالم الكناني (اختصاص الدولة الأموية).

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