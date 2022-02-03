13 قتيلاً بعملية أميركية تحاكي «قتل البغدادي» في سوريا

نفّذت القوات الخاصة الأميركية، اليوم الخميس، عملية إنزال جوي نادرة في شمال غرب سوريا بحثاً عن إرهابيين لم تتضح هوياتهم بعد، في عملية وصفها البنتاغون بـ«الناجحة»، وأسفرت وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 13 شخصاً بينهم سبعة مدنيين.
وتعدّ العملية، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، الأكبر منذ العملية التي نفذتها واشنطن في 27 أكتوبر 2019، وأسفرت عن مقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي.
وأوردت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان الخميس «نفّذت القوات الأميركية الخاصة بإمرة القيادة المركزية الأميركية مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا». وقالت إنّ «المهمة كانت ناجحة ولم تسجل خسائر» في صفوفها.
ولم يفصح البنتاغون عن هوية الأشخاص المستهدفين من العملية، لافتاً إلى أنه سينشر معلومات إضافية فور توفرها.
وأحصى المرصد 13 قتيلاً على الأقل، بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء قضوا خلال العملية التي بدأت بإنزال جوي بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس، وتبعتها اشتباكات استمرت لأكثر من ساعتين.
وكانت حصيلة أولية للمرصد أفادت عن مقتل تسعة أشخاص بينهم طفلان وامرأة.
واستهدفت العملية، مبنى من طبقتين في أرض محاطة بأشجار الزيتون. وقد تضرّر الطابق العلوي منه بشدة وغطى سقفه الذي انهار جزء منه، الدخان الأسود. وتبعثرت محتويات المنزل.
المصدر: وكالاتتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط