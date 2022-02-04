أطفال يطردون الاساتذة و يديرون مدرسة ابتدائية في العراق

بابتسامة عريضة ، رفعت مسؤولة المعلومات هي نو هيلكوت البالغة من العمر 11 عامًا في مدرسة ليدرز الابتدائية يدها للترحيب بالطلاب القادمين للدراسة ، بينما وقف آلان جوتيريز ، مدرس اللغة الإنجليزية ، أمام الطلاب في الفصل.

لكن مهلا ، كيف يمكن لفتاة تبلغ من العمر 10 سنوات ، مثل زيوار توانا ، أن تكون مديرة مدرسة ، وأخرى أكبر منها بسنة واحدة لتكون مسؤولة عن مكتبة المدرسة؟ ما هي المشكلة؟ وما القصة؟ تعرف على المزيد حول كل ذلك من خلال قراءة هذا التقرير.

في خطوة لتطوير قدرات طلابها وجعلهم قادة المستقبل بالاعتماد على أنفسهم وعلى أنفسهم إذا واجهوا ظروفا صعبة ، خصصت مدرسة “مجمع القيادات التربوية” الابتدائية الخاصة بمحافظة حلبجة بإقليم كوردستان العراق يوما واحدا ل كل أسبوع ، الذي يديره الطلاب للمدرسة ، حيث يصبح بعضهم مديرين في ذلك اليوم ، ويعمل البعض كمدرس ، والبعض الآخر مسؤول معلومات ، بما في ذلك أمين مكتبة ، ويتولى البعض مهام أخرى.

الطالب نوح جوتيار أثناء عمله كمسؤول معلومات داخل المدرسة ويستقبل الطلاب في بداية العمل.

في البداية كانت إدارة المدرسة تخشى أي تصادم أو قتال بين الطلاب عند تنفيذ الفكرة في المدرسة بسبب صغر سنهم وقلة الخبرة في الإدارة والمسؤولية. لكنهم أذهلوا مديري المدارس بأدائهم المتميز في إدارة المدرسة عندما كانوا بين 6 و 11 سنة. شجعهم ذلك على القيام بأنشطة أخرى مماثلة تزيد من الثقة في الأطفال وتعزز شخصيتهم.

من أبرز الخصائص التي جعلت المدرسة مختلفة تمامًا عن بقية المدارس الأخرى هي أن الاختبار لا يتم إجراؤه فرديًا للطالب ، بل يتم إجراؤه لمجموعات من 3 طلاب لكل منهم.

يعتاد الطالب على الامتحان الفردي ، مما يجعله شخصية أنانية ، لكن الاختبار الجماعي يساهم في بث روح التعاون بين الطلاب ، بحسب مدير المدرسة فيصل إبراهيم. يتم توزيع نتائج الامتحانات على أعضاء المجموعة ، حتى يتعلم الجميع أن روح التعاون والمشاركة هي أساس النجاح ، وهي استراتيجية اعتمد عليها الغرب لتطوير التعليم.