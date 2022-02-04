«البنتاجون» يعلن تصفية زعيم تنظيم داعش

نفّذت القوات الخاصة الأميركية، اليوم الخميس، عملية إنزال جوي نادرة في شمال غرب سوريا بحثاً عن إرهابيين لم تتضح هوياتهم بعد، في عملية وصفها البنتاغون بـ«الناجحة»، وأسفرت وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 13 شخصاً بينهم سبعة مدنيين.