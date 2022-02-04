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التسجيل الكامل للوبنار الطبي  الذي نظمته ” الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية   بضيافة ” Sydney Community Studio “

    احدث المعلومات عن : 
1.متحورات كورونا الجديدة – خطورتها ، لقاحاتها ، هل سيظهر غيرها ، هل ستطول الجائحة ؟ الخ.
2.جرعة التقوية – هل هي ضرورية ، وهل لازالت اللقاحات فعالة
 
3.لقاحات الفئة العمرية ( ) : التجربة الاسترالية
4.لقاحات الفئة العمرية ك هل هي آمنة ، وهل هي ضرورية
 
اسئلة واجوبة عن اللقاحات عموما?.

 

 https://www.facebook.com/SCSNEW.AU/videos/1342082882923704

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