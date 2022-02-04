الثقافة تعلن وفاة فنان عراقي كبير

نعت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الجمعة، (4 شباط، 2022) إلى الأوساط الفنية والثقافية رحيل المؤلف والباحث الموسيقي البارز الفنان عقيل عبد السلام الذي وافاه الأجل أمس الخميس.

وقالت الوزارة في بيان “لقد مثل الموسيقي وقائد الأوركسترا عقيل عبد السلام طوال أربعة عقود علامة فارقة في المشهد الموسيقي العراقي والعربي على حد سواء، وكانت له إسهاماته الكبيرة في العديد من الأعمال الموسيقية والغنائية مع كبار الفنانين العراقيين والعرب”.

وأضافت الوزارة، أن “عبد السلام هو أول من أدخل نظام برمجة المعلومات الموسيقية في العراق، ودرس آلة القانون في المعاهد الموسيقية سواء داخل العراق وخارجه كما شارك في العديد من الأعمال التي ألفها الموسيقار الكبير نصير شمة”.

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