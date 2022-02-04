بدأ عرضه في 60 دار عرض

بالصور.. حضور مكثف من النجوم والإعلاميين للعرض الخاص لفيلم حامل اللقب

أقام العرض الخاص لفيلم حامل اللقب، للنجوم هشام ماجد ودينا الشربيني، في سينما الزمالك مساء أمس الأربعاء، وهذا بالتزامن مع إطلاقه في 60 دار عرض، وشهد العرض الخاص حضور عدد من أبطال الفيلم وصُناعه وعدد كبير من النجوم.

وكان بين أبرز الحضور، الممثلين أحمد فهمي، شيكو، شريف رمزي، كريم فهمي، زينب غريب والمنتجة شاهيناز العقاد، ومن فريق العمل والممثلين هشام ماجد, محمد سلام و أحمد فتحي،

والمنتجين محمد حفظي وطارق الجنايني ورؤى المدني و محمد الرشيدي والمؤلف إيهاب بليبل والمخرج هشام فتحى.

وحصل الإعلان الرسمي للفيلم على أكثر من 4 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

في إعلان الفيلم نتعرف على هشام ماجد لاعب الكرة الذي يرفض فكرة الحمل من الأساس، بينما تتحمس دينا الشربيني للفكرة، ثم يكتشف هشام فيما بعد إنه شخصياً أصبح حامل الحمل، ويبدأ الجميع في التفاعل معه على هذا الأساس، مما ينتج عن ذلك الكثير من المواقف الكوميدية، بمشاركة محمد سلام الذي يلعب دور مدير أعمال هشام ماجد، والمدرب أحمد فتحي.

كانت فيلم كلينك قد أطلقت سلسلة من بوسترات الفيلم، الذي يشارك في بطولته النجوم هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلّام وأحمد فتحي مع النجوم محمد ثروت، دنيا ماهر، ليلى عزالعرب، محمد كيلاني، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

تتعاون فيلم كلينك ( محمد حفظي) في إنتاج حامل اللقب مع TV Vision (طارق الجنايني) وRP Films (محمد رشدي)، ومجموعة PicturesArabia السعودية بأول إنتاجاتها في مصر، وتوزعه سينمائياً سينرجي فيلمز داخل مصر و-Orient خارج مصر، مع روتانا كموزع في أنحاء العالم.

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