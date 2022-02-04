برئاسة المالكي.. الاطار التنسيقي يجتمع مع الاتحاد الكردستاني لبحث ملف رئاسة الجمهورية

يعقد الاطار التنسيقي، برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الان، اجتماعاً مع الاتحاد الكردستاني لبحث ملف مرشح رئاسة الجمهورية.

وقال مصدر مطلع في حديث إن “الإطار التنسيقي برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يعقد حاليا في بغداد اجتماع مع الاتحاد الوطني الكردستاني من أجل توحيد المواقف السياسية بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.

وأضاف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن أسمه، أن “الاجتماع يبحث توحيد المواقف بشأن تشكيل التحالفات والحكومة الجديدة”.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، جلسة للتصويت على رئيس للجمهورية.

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