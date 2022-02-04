حديث عن طبقة الأغنياء :

بقلم ( كامل سلمان )

الحديث عن طبقة الأغنياء ليس من باب الحسد او التمني لإن الغنى والفقر موجودان مع وجود الإنسان في كل زمان ومكان وكل منهما له اسبابه وظروفه ، ولا يوجد مجتمع من مجتمعات الدنيا ليس فيه طبقة الأغنياء وهي الطبقة في الغالب تكون قليلة العدد بالقياس الى باقي طبقات المجتمع ، اما لماذا نخوض بهذا الحديث لإننا أصحاب قضية مع وجود طبقة أغنياء أصبحت في ليلة وضحاها طبقة لا يضاهيها احد وهذا شيء يخالف مسار الحياة وعكس قانون الحياة عندما يتم سرقة أموال الناس في وضح النهار دون رادع اخلاقي او قانوني او ديني مع صمت مطبق من لدن اصحاب المال الحقيقين وهذا يعطينا دليل ان حامي القانون وراعي الدين من يقف وراء الغنى الذي اصاب تلك الطبقة وان اصحاب المال الشرعيون الساكتون فيهم علة ، ولكن كيف ؟ في مقالنا هذا سنسلط الضوء على بعض الخفايا .

الأغنياء في اي مجتمع هم التجار والصناعيين وأرباب العمل والمبدعين احيانا واحيانا اخرى المواهب او بعض اصحاب المناصب الرفيعة في الدولة وهؤلاء جميعا تكون درجة الغنى عندهم محدودة بالارقام ، ومن ينفرد منهم بدرجة مليونير فتكون لإنجازاته الصناعية او التجارية او الابداعية تأريخ طويل ، ولكن ان تجد احدهم بدون سابق تأريخ يصبح مليونير يضعك امام تساؤلات غريبة ، فما بالك ان تجد مجاميع ليس لها تأريخ في السوق والعمل او الابداع او المهن اصبحت ليست بدرجة الغنى بل قفزت فوق الغنى وفوق المليونير ودخلت مرحلة الملياردير بشكل مخالف لكل قوانين الغنى لمجرد انتماءها لحزب سياسي استحوذ على السلطة ، فكيف حدث هذا الشيء …. طبعا مثل هذا الشيء لم يحدث في اي مجتمع سابقا ولكنه حدث في بلد اسمه العراق ، عشرات بمرتبة الملياردير ومئات بمرتبة المليونير والاف الاغنياء في سرقة علنية وبكل وقاحة وقباحة .

ماذا سرق هؤلاء ؟ لقد سرقوا الاموال المخصصة للمشاريع الخدمية والعمرانية والصحية والتعليمية دون وجود من يحاسبهم قانونا لإن اصحاب القانون فاسدون ومفسدون ويقف وراء افسادهم رجال دين كبار مؤثرون بالمجتمع وقوى ارهابية عنيفة وضعف اخلاقي عند اصحاب القانون وجهل اجتماعي كبير ، وهذه تكونت بفعل مكر الليل والنهار من محطات تلفزيونية فضائية وبرامج استطاعت سلب عقول الناس وتوجيهها بإتجاه فكري سائب ومنعت عنها التركيز على ضياع اموالها . فكل شيء حدث في عملية سطو محبوكة بدقة متناهية دون اعتراض الشعب الذي هو صاحب المال بعد ان اقنعوه بإنه لا حول ولا قوة له . وهذا ديدن هذا الشعب مع كل من يحكمه ، اول شيء يفعله المتربع على كرسي السلطة قليل من الترهيب والتخويف يجعل المواطن يشعر بإنه لا حول ولا قوة له فيبدأ المتسلط بالسرقة العلنية لأن صاحب المال الحقيقي الا وهو المواطن قد انزوى خوفا على نفسه وعياله وهو يرى الاموال نهبا وللأسف الشديد لم يشعر المواطن العراقي طوال تأريخه بأن خيرات البلاد هي امواله وواجب عليه الدفاع عنها كالدفاع عن عرضه وشرفه وعياله ، للأسف لا ..لكن كيف استطاع الحكام عبر الزمن من اقناع المواطن بأن هذه الاموال ليست امواله بل اموال الحاكم والحكومة ، هذه مسألة جديرة بالدراسة والتركيز لإنها فعلا مسألة غريبة جدا ان تجد المواطن لا يبالي لأموال البلد ولا يدافع عنها في الوقت الذي تجد عنده الغيرة والحمية للدفاع عن الاموال التي في حوزته ويموت من اجلها ، من هنا نفهم الخلل الكبير الذي اصاب عقلية الإنسان العراقي منذ القدم بحيث تصل به الحالة ان يتصدق عليه الحاكم بفتافيت ويسميها مكرمة والمواطن سعيد بها وكذلك نجد المواطن يتملق لمن هو جالس على كرسي السلطة وهو سارق لاموال الشعب التي هي امواله ، هذا شيء جدا غير طبيعي ، وهذا يثبت بدون ادنى شك ان الشعور بالانتماء للأرض والمجتمع هو دون درجة الصفر ، بمعنى أخر لا وطنية حقيقية عند الإنسان العراقي ولو ان هذا الكلام ثقيل ولا ترضي الإنسان العراقي ولكن قبل ان تثور ثائرته ويغضب من هذا الكلام ، فليسأل نفسه هل سيسكت امام من يسرق بيته او يعتدى على شرفه ؟ إذا كان الجواب كلا ، إذا لماذا يسكت امام من يسرق وطنه واموال وطنه فهذه هي امواله وليست اموال الحاكم ، وما الفرق بين هذه الاموال وتلك . و هذه المرة فإن الشعب ليس بدرجة لا حول ولا قوة له بل وصل الى درجة لا حول ولا قوة ولا عقل له ، سلبوا منه حتى العقل كي يلغوا وجوده بشكل تام ولا يحتاج ان نثبت ذلك ، فوجود الملايين تزحف وراء من سرق اموالها وسكوت البقية الباقية هو الدليل القاطع لما نقول !! . الوطنية وحب الوطن تبدأ من هنا ، تبدأ من الحرص على الاموال العامة والممتلكات العامة التي هي ملك المواطن ، وعندما يكون الشعور والاحساس عند ابن البلد بهذا المستوى يكون قادرا على حماية هذه الاموال والممتلكات امام اي هجوم خارجي ، لا ينهزم امام شرذمة من الدواعش او يسمح لجهة معينة مهما كانت الروابط التي تربطه معها قوميا او عقائديا بالتجاوز على مقدرات البلاد ، ولكن للأسف علينا ان نعترف بأن الانتماء للوطن غير موجود والسبب القومية والدين وكثرة الاحتلالات في تأريخ هذا الشعب التي جعلت المواطن الذي يسكن هذه الارض ان ينتظر الرحمة والصدقة من الحاكم الذي يتحكم بأموال الناس وكأنها اموال ورثها لنفسه ولن استثني اي حاكم محتل عربي او فارسي او تركي ، فكلهم قتلوا الغيرة عند العراقي وللأسف خدعوه بتسمية ابو الغيرة .

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