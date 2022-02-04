رئيس حكومة إقليم كوردستان مهنئاً بمقتل زعيم داعش: التنظيم تعرض لضربة موجعة أخرى

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس (3 شباط 2022)، بمقتل زعيم داعش، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، مشيراً إلى أن “التنظيم تعرض لضربة موجعة أخرى”.

وقال مسرور بارزاني في تغريدة على تويتر: “نهنئ الجيش الأميركي والرئيس جو بايدن، في مهمتهم الناجحة”.

وأضاف: “أحث الولايات المتحدة والتحالف الدولي على مواصلة برنامج التدريب والتجهيز لقوات البيشمركة والجيش العراقي”، مبيناً أن “هذه المجموعة الإرهابية لم تنته بعد”.

ومضى بالقول إن “طرد الإرهابي أبو إبراهيم القرشي من منطقة فعل الكثير لإلحاق الأذى بها أمر يرحب به شعبنا وإخواننا وشقيقاتنا الإيزيديون على وجه الخصوص”.

وأشار إلى أنه “لقد انتهى الآن إرث قرشي المدمر من الإبادة الجماعية والدمار، وتعرض داعش لضربة موجعة أخرى”.

واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ زعيم تنظيم اداعش أبو ابراهيم الهاشمي القرشي اختار القيام بـ”عمل جبان يائس أخير” حين فجّر نفسه خلال عملية نفّذتها وحدة كوماندوس أميركية في سوريا فجر الخميس.

وقال بايدن في خطاب متلفز من البيت الأبيض “بينما كان جنودنا يتقدّمون للقبض عليه، اختار الإرهابي، في عمل جبان يائس أخير، ومن دون أيّ مراعاة لأرواح أسرته أو الآخرين في المبنى، تفجير نفسه… عوضاً عن مواجهة العدالة على الجرائم التي ارتكبها”.

وأكّد الرئيس الأميركي أنّ بلاده “أزالت تهديداً إرهابياً كبيراً” بهذه العملية التي نفّذتها وحدة كوماندوس أميركية في بلدة أطمة بمنطقة إدلب في شمال غرب سوريا وشكّلت أكبر انتكاسة للتنظيم منذ مقتل زعيمه السابق أبو بكر البغدادي في عملية أميركية مماثلة في 2019.

وأضاف بايدن أنّ القرشي، بتفجير نفسه، “أخذ معه العديد من أفراد عائلته مثلما فعل سلفه”.

واعتبر الرئيس الأميركي أنّ مقتل القرشي يوجه رسالة قوية إلى قادة التنظيمات “الجهادية” حول العالم مفادها “سوف نلاحقكم ونجدكم”.

وتابع: “أحاول حماية الشعب الأميركي من التهديدات الإرهابية، وسأتخذ إجراءات حاسمة لحماية هذا البلد”، متعهّداً أن تظلّ القوات الأميركية “يقظة” ومستعدّة.

وشدّد بايدن على أنّ قرار إرسال وحدة كوماندوس لتنفيذ العملية ضدّ زعيم التنظيم عوضاً عن تصفيته بواسطة غارة جوية مردّة إلى أنّ واشنطن أرادت تجنّب سقوط ضحايا مدنيين.

وقال “لعلمنا أنّ هذا الإرهابي اختار أن يحيط نفسه بعائلات، بينها أطفال، اتّخذنا خيار تنفيذ غارة للقوات الخاصة مع كلّ ما لها من مخاطر أكبر بكثير على عناصرنا، بدلاً من استهدافه بضربة جوية”.

وأضاف: “لقد اتّخذنا هذا الخيار لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين”.

من جانبه، قال مسؤول كبير لوكالة فرانس برس إنّ جميع القتلى الذين سقطوا خلال الغارة قضوا “بسبب أعمال إرهابيي تنظيم داعش” وليس بنيران القوات الأميركية.

ولم يسقط أي عنصر أميركي في العملية.