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طرق وجسور كركوك: مشروعنا الأهم هو طريق بغداد

طرق وجسور كركوك: مشروعنا الأهم هو طريق بغداد

 كركوك: نهضة علي
كشفت مديريَّة الطرق والجسور في محافظة كركوك عن إنجاز عدد من المشاريع المهمة، فيما أكدت أنَّ مشروعها حالياً هو طريق ” كركوك ـ بغداد”.
ويشهد الطريق حالياً أكبر عملية تأهيل تقوم بها دائرة الطرق والجسور منذ أكثر من 30 عاماً، بطول 400 كيلو متر، إذ يعد من أكثر الطرق في البلاد تضرراً، ما تسبب بحصول آلاف الحوادث المرورية سنوياً. وقال مدير عام المديرية قاسم حمزة البياتي : إنَّ “المديرية تنفذ مشاريع ستراتيجية عدة بمجال الطرق ضمن خطة المحافظة، وأخرى ذات نسب إنجاز بين 50 إلى 80 بالمئة”، لافتاً إلى أنَّ “المشروع الأهم حالياً هو مشروع طريق (كركوك– بغداد) للنقطة من تقاطع الشعب وحتى جسر الحي الصناعي عند مدخل مدينة كركوك”.
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