لاعب في المنتخب العراقي يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة



تعرض لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم، ونادي النفط، علي بهجت، مساء الخميس، لمحاولة اغتيال فاشلة.

وقال بهجت “كانت لدي مراجعة لمعاملة في إحدى الدوائر واذا بعجلة مظللة تلاحقني أثناء قيادتي للعجلة، وقام أشخاص بإطلاق ثلاث رصاصات عليّ مما اضطرني إلى الفرار بسيارتي للتخلص منهم”.

وأضاف أن “الملاحقة استمرت لمسافة طويلة، وكان الرمي مستمر في هذه الأثناء”، مردفاً بالقول “بعدها وقفت قرب سيطرة أمنية، مما اضطرهم إلى الفرار”.

وأكد بهجت، أن “الغريب في الأمر، أنه لا عداوة له مع أحد، وهذا ما زاد من قلقه، كونه لا يستطيع اتهام أحد”، مشيراً إلى أن الأغرب من ذلك، هو “سماع دوريات النجدة للإطلاقات دون تحريك ساكن”.

وخلص لاعب المنتخب العراقي ونادي النفط، إلى القول “أتمنى من الأجهزة الأمنية القضاء على السيارات المظللة، التي تتجول في الشوارع دون رادع”.

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