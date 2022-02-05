أبــطـال غـــيـبــتـــهم القضـــبان الأســــير المناضــــل/ أدهـــم طـــلال سلامــة أبــو فريــح

(1984م – 2022م )

بقلم:- سامي إبراهيم فودة

في حضرة القامات الشامخة جنرالات الصبر والصمود القابضين على الجمر والمتخندقه في قلاعها كالطود الشامخ, إنهم أسرانا البواسل الأبطال وأسيراتنا الماجدات القابعين في غياهب السجون وخلف زنازين الاحتلال الغاشم تنحني الهامات والرؤوس إجلالاً وإكباراً أمام عظمة صمودهم وتحمر الورود خجلاً من عظمة تضحياتهم, إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات رفاق دربي الصامدين الصابرين الثابتين المتمرسين في قلاع الأسر,

أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء على رجال أشداء صابرين على الشدائد والبلاء, رسموا بأوجاعهم ومعاناتهم وآلامهم طريق المجد والحرية واقفين وقوف أشجار الزيتون, شامخين شموخ جبال فلسطين, صابرين صبر سيدنا أيوب في سجنهم, فمهما غيبتهم غياهب سجون الاحتلال الصهيوني وظلمة الزنازين عن عيوننا, فلن تغيب أرواحهم الطاهرة التي تسكن أرواحنا فهم حاضرون بأفئدتنا وأبصارنا وعقولنا وفي مجري الدم في عروقنا مهما طال الزمن أم قصر,

عندما نستحضر صور هؤلاء الأبطال البواسل جنرالات الصبر والصمود ونستذكر أسمائهم المنقوشة في قلوبنا والراسخة في عقولنا ووجداننا لا نستطيع إلا أن نقف إجلالاً وإكباراً لهؤلاء الابطال الذين ضحوا بأجمل سنين عمرهم ليعيش أفراد شعبهم كباقي شعوب الأرض في عزة وحرية وكرامة, فأسرانا تاج الفَخَار وفخَر الأمة هم من قهروا الاحتلال الصهيوني بصمودهم وثباتهم,

وأمام عظمة تضحياتهم لا يمكن لأي كلام مهما عظم شأنه أن يوافيهم ولو جزء بسيط مما عانوه, فمن حقهم علينا أن نستذكرهم ونذكر تضحياتهم وأسيرنا البطل أدهم أبو فريح ابن الأربعين ربيعا ويقبع حاليًا في ” سجن نفحة” وقد أنهى عامه الثالث عشر على التوالي في الأسر ويدخل عامه الرابع عشر والاخير في سجون الاحتلال الصهيوني,

الأسير:- أدهم طلال سلامة أبو فريح

مواليد:- 17/5/1982

البلدة الاصلية:- بئر السبع

مكان الاقامة:- شرق مخيم جباليا “منطقة الشهيد فؤاد أبو الفتح”

الحالة الأجتماعية:- أعزب

الوظيفة:- موظف سلطة “الأمن الوقائي”

العائلة المناضلة:- تتكون عائلة من14 أفراد 7 اشقاء و 7 شقيقات ويأتي الأسير أدهم في الترتيب 6 من بين اخوته واخوتة.

المؤهل العلمي:- حصل علي الثانوية العامة داخل السجن وحصل على درجة البكالوريوس تخصص تاريخ من داخل الأسر .

تاريخ الاعتقال:- 3/3/2008م

التهمة الموجه إليه:- الانتماء لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح ومقاومة الاحتلال.

بقي موقوف بدون محاكمة/ 4 سنوات

الحالة القانونية:- 22عاما وتم تخفيض الحكم الي 14 عامًا

إجراء تعسفي وظالم:- يمعن الاحتلال الصهيوني في مواصلة إجرامه بحق الأسير ادهم من حرمانه من زيارة الأهل لمدة 3 اعوام بحجة “المنع الأمني, وانتشار جائحة كورونا

اعتقال الأسير:- ادهم ابو فريح

تم محاصرة منزل الأسير ادهم فريح بقوات من جنود الاحتلال إسرائيلي وقوات خاصة مدعومة بالآليات العسكرية والدبابات واقتحام المنزل والتمركز فيها لعدد أيام جري خلالها التحقيق مع الأسير ادهم واقتياده الي جهة غير معلومة من داخل منزله الكائن بالقرب من الحدود الشرقية لبلدة جباليا ,وتم تفتيش المنزل وعاثوا خرابا ودمارا في ممتلكاته واعتقال كلا من أخوته محمد وفريح وعمر وفي نفس اليوم تم الإفراج عن إخوته

وخضع الأسير ادهم لتحقيق طويل قاسي واصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلية في بئر السبع يوم الخميس22 مارس 2012م حكما بالسجن لمدة 14عاما بتهمة انتمائه لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح ومقاومة الاحتلال وخلال فترة اعتقاله تعرض للعزل في زنازين انفرادية لأكثر من مرة وتنقل عبر العديد من سجون الاحتلال منها سجن المجدل- نفحة- بئر السبع و شارك الأسير في معارك الأمعاء الخاوية مع الأسرى البواسل في السجون.