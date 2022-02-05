اقتصادي: دعوة الحكيم لتفعيل الاتفاقية الصينية تجديد للإرادة السياسية والشعبية

عد الخبير الاقتصادي ضياء محسن, السبت , دعوة رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم الى تفعيل الاتفاقيات الصينية وطريق الحرير “خطوة جيدة”، مشيرا الى أن تصريحات الحكيم تعتبر تجديدا للإرادة السياسية والشعبية, مبينا انه لازالت هناك بعض القوى السياسية تقف ضد تنفيذها .

وقال محسن في تصريح , ان ” الفرصة الوحيدة لاعادة البنى التحتية وتطوير الاستثمارات في كافة القطاعات الاقتصادي تكمن في تنفيذ الاتفاقيات الصينية ووضعها ضمن برنامج الحكومة المقبلة ” .

وأضاف ان ” دعوة الحكيم للحكومة المقبلة بتفعيل الاتفاقيات الصينية وطريق الحرير بالخطوة الجيدة وتجديدا للإرادة السياسية والشعبية التي ستحقق للعراق مكاسب اقتصادية جمة بعيدا عن الضغوطات الامريكية وصندوق النقد الدولي” , مبينا انه “لازالت هناك بعض القوى السياسية تقف ضد تنفيذها ” .

وكان رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم أكد خلال كلمة القاها في الاحتفالية التأبينية الرسمية بذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم، أن الاتفاقية الصينية وطريق الحرير من الملفات الإستراتيجية يتوجب على الحكومة المقبلة تفعيلها ، مشيرا الى ان مواجهة الأزمة الإقتصادية هي أولى أولوياتنا. انتهى / 25م

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