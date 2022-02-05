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الرئيس بارزاني ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى يبحثان سبل المضي بالعملية السياسية في العراق

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، في منتجع صلاح الدين قرب أربيل، همام حمودي، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، والوفد المرافق له.

ووفق بيان لمقر الرئيس بارزاني، فقد ناقش الاجتماع آخر التطورات والتغيرات في العملية السياسية العراقية، وألقى الضوء على الخطوات الدستورية التي اتخذت بعد الانتخابات البرلمانية العراقية.

كما أكد الاجتماع على أهمية التقارب والتعاون واستمرارية العلاقات بين الأحزاب السياسية، من أجل التغلب على التحديات والمضي قدماً بالعملية السياسية في العراق.

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