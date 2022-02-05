السامرائي: زيارة الامام علي الهادي فرصة لالتفات الحكومة إلى مدينة سامراء

أكد زعيم تحالف عزم، النائب مثنى السامرائي، اليوم السبت، ان زيارة الامام علي الهادي فرصة لكي تلتفت الحكومة إلى مدينة سامراء.

وقال السامرائي في تغريدة له: “مرحباً بضيوف سامراء، مضيف الكرم وبيت الجميع زوار الإمام علي الهادي إبن محمد الجواد، وهي فرصة لدعوة صادقة “. مضيفا : “بأن تنصف المدينة وتلتفت الحكومتان المحلية والمركزية لدعمها بالخدمات والبنى التحتية التي تليق بها كوجهة عالمية إسلامية للزوار”.

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