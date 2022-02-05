العراق الكتلة الصدرية تقرر مقاطعة جلسة البرلمان وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة

أعلنت الكتلة الصدرية، السبت، عن تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية العراقية بشأن تشكيل الحكومة، وعن مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب، النائب حسن العذاري، في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع“، إنه “بأمر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة”.

وأضاف أنه “تقرر مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، ويتستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس البرلمان”.