المجلس الإسلامي الأعلى يشيد بالتجربة الناجحة لإقليم كوردستان مسرور بارزاني يستقبل وفداً رفيعاً من المجلس

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي والوفد المرافق له.

وجرى في اللقاء التباحث حول آخر التطورات والمستجدات والعملية السياسية في العراق، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتم التأكيد على أهمية التنسيق والتقريب بين القوى والأطراف السياسية من أجل المصلحة العامة وحل العقبات والخلافات من خلال الحوار.

وأشاد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بالتجربة الناجحة لإقليم كوردستان، مشيراً إلى أن نجاح الإقليم هو نجاح للعراق كله، ولا بد من تضافر الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين العراقيين كافة.

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