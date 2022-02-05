بؤ بؤعيـــني ……

بخطى سريعة يمضي في طريقه عله يصل في الموعد المحدد، لقد حان وقت العمل وها هو يحادث نفسه: «لقد نسيت نظارة القراءة من عجلتي”

فترد عليه نفسه ضاحكة: «لا حاجة لك بها اليوم؛ أنسيت أن اليوم عطلة لكل التلاميذ فقط”».»

فرد عليها: «نعم معك حق لا حاجة لي بها اليوم فبمجرد وصولي أجلس مع الأصحاب نتبادل أطراف الحديث” ابتسمت له ذاته معقبة: «أليس كذلك؟”»

وصل بعد معاناة معتذرا عن التأخير من مديره الذي قابله بوجه عابس منعه من رد تحيته له واكتفى بإيماءة رأسه.

توجه إلى الطابق العلوي بالمدرسة؛ حيث مكان تجمع الأصدقاء، فوجد الجميع يهجمون على إحدى الجرائد كما يهجم الليث الجائع على فريسته، يقرءون آخر أخبارها المتنوعة، وتمنى في تلك اللحظة لو أن نظارته معه حتى ينهل هو الآخر من تلك الأخبار الثرية..

انقضى اليوم وفي طريق العودة تمنى لو يغمض عينيه ثم يفتحهما ليجد نفسه داخل منزله من شدة حرارة الطريق، وهنا ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة وهو يسبح بخيالاته فيجد نفسه داخل غرفته المكيفة محتضنا هاتفه مستلقيا على سريره.

وفجأة وعلى غير توقع يصرخ: «آه قدمي، انتبه، لقد قمت بدهس إصبع قدمي حيث كان يتكدس داخل الأوتوبيس كتكدس أسماك السلمون في عُلبة محفوظة”.»

وأخيرا نزل عنه في أقرب محطة له.

وضع المفتاح في باب الشقة، هم بالدخول وهو يدندن معلنا فرحته بنصر الوصول، يا لها من صدمة كبرى التيار الكهربائي مقطوع! ما العمل؟ تأفف، ثم ما لبث أن ذهب ليرتقب التيار الكهربائي من أحد نوافذ شقته الصغيرة.

بعد معاناة عاد التيار، فقال في نفسه: «لماذا كلما حادثتني نفسي بشيء يحدث النقيض؟ تتكرر المواقف المشابهة لما حدث اليوم مرارا وتكرارا لم؟ من السبب فيما يحدث لي؟ هل نفسي مسئولة عما يجري لي ؟ أم عيني؟ نعم أشك في عيني.»

كم حلمت بقضاء إجازة صيفية في العام الماضي، عقدت العزم بعد عدة خيارات على مدينة الإسكندرية، وفي خلال المسيرة عشت أميرا في قصور الخيال، وسبحت في مياه البحر الصافي، ونعمت بأمواجه المتلاطمة من بُعد، وغاصت قدماي في الرمال الذهبية الناعمة، واستلقيت تحت مظلتي حيث الهواء الرقراق، وفي يدي مشروب المانجو المثلج اللذيذ.

وكالعادة تنبهت من غفلتي على صوت صرير عجلات العربة التي أقلتني معلنة وصولي أمام أحد الفنادق، كانت الرياح سرعتها تزداد من الحين للآخر بعض الغيوم تتجمع في سماء الإسكندرية على غير توقع.

أتربة خفيفة تثور ثم تهدأ تماما كأمواج البحر المتحطمة على الشاطئ.

دخلت غرفتي فتحت التلفاز تحذيرات من عواصف ترابية تضرب البلاد!

يواصل هواجسه موبخا نفسه: «كم تمنيت أن أتزوج عقب تخرجي وها أنا أقارب الأربعين ولم أرتبط بعد.»

لم أنس أيضا لحظة توجهي لأحد المطاعم الشهر الماضي فكم حلُمت بأكلتي المفضلة والتي يشتهر بها هذا المطعم دون غيره، وفور وصولي وقعت عيني على لافتة معلقة على باب المطعم الزجاجي “مغلق”!

ولم أنس أخي الأصغر عندما كان بالجامعة عند ذهابه للامتحان وأنا على دراية بموعد الامتحان كنت أحتسب وقت دخوله ووقت خروجه، فكان يخرج منهارا لأنه لم يكتب شيئا!

واليوم الذي أنساه لانشغالي كان يخرج مسرورا …من السبب في ذلك هل أنتِ يا نفسي؟ أم بؤبؤ عيني؟!

## بقلمي الكاتبة رقية محمد علي

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