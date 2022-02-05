بعد عشرة أعوام من غزو ليبيا … أي مستقبل ينتظرها !؟”

بقلم :هشام الهبيشان.

اليوم وبعد عشرة أعوام من غزو الناتو الغربي – العربي لليبيا ، يبدو واضحاً للجميع حجم الكارثة التي لحقت بالليبيين نتيجة هذا الغزو المحسوب الأهداف والنتائج ،فاليوم وللأسف تحولت ليبيا وبتأمر من بعض من يدعون أنهم من ابنائها لبؤرة تطرف جاذبة للإرهاب وللإرهابيين ، وهذا التوريد المستمر للسلاح من بعض العواصم الغربية والإقليمية والعربية لليبيا يتزامن مع استمرار فصول الصراع العسكري على الارض والذي ترك بدوره عشرات الآلاف من القتلى والجرحى ومئات الالاف من المشردين والمهجرين واللاجئين ودماراً واضحاً وبطريقة ممنهجة لكافة البنى التحتية بالدولة الليبية.

وعلى مدار عقد من الزمن وأكثر وجدت ليبيا نفسها في خضم حرب عالمية في أشرس صورها، حرب معقدة مركبة للغاية أسقطت فيها كل المعايير الانسانية، آلاف من الإرهابيين العابرين للقارات ، وملايين الأطنان من الأسلحة سلحوا بها ودمروا بها مدن ليبية بأكملها وقتلوا اهلها وضربوا بها مقومات حياة المواطن الليبي ، وحاربوه حتى في لقمة عيشه اليومية، حرب معقدة قوامها الكذب والنفاق والمصالح الصهيو –أمريكية وليس لها أي علاقة بكل الشعارات المخادعة التي تتستر بها، وفي ليبيا تفاصيل الحرب جهزت على مراحل وحلقات وبمشاركة دول عربية وإقليمية.

غزو حلف الناتو الغربي – العربي لليبيا قبل عقد من الزمن عكس بالضرورة حجم الأهداف والرهانات المتعلقة بكل ما جري في ليبيا ، وهي أهداف تتداخل فيها الحسابات الدولية مع الحسابات الإقليمية، كما تتداخل فيها ملفات المنطقة العربية والثروات الطبيعية فيها وموقعها الجيو- سياسي إلى أقصى الحدود ، فاليوم نسمع عن مؤتمرات دولية “لا تغني ولا تسمن من جوع الليبين التواقين للاستقرار”، ونسمع عن تشكيلات لحكومة وفاق ليبية ،وهذه المؤتمرات وتشكيل هذه الحكومات تتم في مناطق جغرافية خارج الوطن الليبي،وهذه يدلل على حجم الأزمة التي تعيشها الدولة الليبية المتمثلة بانعدام الأمن والاستقرار وتمدد الإرهاب .

ومن هنا يمكن القول إنه بات من الواضح أنه ومنذ مطلع عام 2011وتحديداً منذ تاريخ 19-3-2011، قد تحولت ليبيا ونتيجة الغزو المتمثل بتحالف بعض العرب وتركيا مع حلف الناتو ،إلى دولة معدومة الاستقرار وهذا الحال يبدو أنه سيستمر لأعوام قادمة على الاقل ،فقد عشنا منذ مطلع أولى ايام العام الحالي2022 تحديداً على تطورات دراماتيكية “دموية”، عاشتها الدولة الليبية من شمالها الى جنوبها، ومن غربها الى شرقها، والواضح أنها ستمتد على امتداد أيام هذا العام، فقد اشتعلت جبهات عدة على امتداد الجغرافيا الليبية، وفي شكل سريع ومفاجئ جداً، في ظل دخول متغيرات وعوامل جديدة وفرض واقع وايقاع جديد للخريطة العسكرية الليبية، وخصوصاً بعد الحديث الغربي عن عودة تمدد القوى المتطرفة في شكل واسع بمناطق شرق وجنوب شرقي ليبيا.

هذا الواقع الذي فرض نفسه بليبيا عسكرياً،وتحديداً بالعاصمة الليبية طرابس ،وبعض مدن الجنوب والشرق الليبي النفطية يدلل بشكل كارثي على الحالة الماسأوية للشعب الليبي وللدولة الليبية بكل أركانها ،فقد فرض الواقع العسكري نفسه وبقوة ،على كل التجليات المأساوية التي عاشتها الدولة الليبية مؤخراً ، فقد شهدت البلاد خلال الأشهر الثلاث الماضية والأخيرة من عام “2021”،صراعاً دموياً بين مجموعة ميلشيات مدعومة بأجندات خارجية .

تعدد هذه المليشيات المسلحة على الاراضي الليبية افرز حالة صراع دائم فيما بينها ،فقد أرتبط هذا الصراع المحلي بصراع اقليمي – دولي ،مما ينذر بالمزيد من الفوضى داخل الدولة الليبية مستقبلاً ،وهذا بمجموعه كان مخططاً له من قبل حلف الناتو عندما قرر غزو ليبيا فهذا الحلف رسم مستقبلاً قاتم المعالم للدولة الليبية لابقائها بحالة اللاسلم واللاحرب ،في ظل غياب أي سلطة فعلية للدولة الليبية على الارض، والمتزامن مع عودة ظهور جماعات متطرفة متواجدة بشرق وجنوب شرق ليبيا ،كانت أعلنت ولائها ومبايعتها بوقت سابق “2016” لتنظيم داعش ،وهذا ما سيزيد التعقيد المستقبلي للحالة الليبية المضطربة اصلاً ،وهذا الوضع كما تحدثنا قد يستمر لأعوام قادمة قبل الحديث عن حلحلة الوضع والملف الليبي.