بعد مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس وتجميد المفاوضات.. تغريدة جديدة من العذاري

مرة اخرى.. اكدت الكتلة الصدرية، اليوم السبت، تمسكها بمشروع “الاغلبية”.

ونشر رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري تدوينة قال فيها: “حكومة وطنية أغلبية إصلاحية”.

وقررت الكتلة الصدرية، ايقاف المفاوضات مع الكتل الاخرى، بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب مؤتمر صحفي للكتلة داخل البرلمان، فقد “قررت الكتلة الصدرية مقاطعة الجلسة المقبلة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل المصادف 2022/2/7، المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية، يستثنى من القرار حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط