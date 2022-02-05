Posted on by

بـيـنـي وبـيـنـكِ حُـبٌّ

بـيـنـي وبـيـنـكِ حُـبٌّ

بيني وبينكِ حبٌّ كيفَ لي أصِلُ

وسُـلـمُ الـعُـمـرِ مَـقـلوبٌ بـهِ خَـلـلُ

فـسـلّمي نـازلٌ والنفـسُ عالِـقـةٌ

والـحـالُ حـائـلةٌ والـمُرْتـقى جَـبَـلُ

وليـسَ بيْ طاقـةٌ لَـمّا تُغالـبـني

متى تُراعي فُصولي وهي تَـنـتـقِـلُ

وأنَّ مرحلتي أسرى بها عُمُري

والحبُّ ذِكرى غدا واعْتاصتِ السُبُلُ

كأنّها هي في العشرينِ يدفعُها

هَـزيـمُ حُـبٍّ تـوارى خـلـفهُ طـلـلُ

فكيفَ بيْ وأنا المنهوكُ في بدني

إنْ جَـدَّ حُـبٌّ وشـوقٌ فـيه يَـعـتـمِلُ

لقـد تجاوزتُ يا مَنْ لا تُطاوعني

ما لا أطيقُ وما عندي هو الـوَشـلُ

وكيفَ بي وأنا المنهوكُ في بدني

أغـدو بهذا الـعـنا والـقـلبُ مُـعـتَـقـلُ

كلُّ الذي نابني ما زلتُ أحْـمِلُهُ

فكيـفَ بـيْ وعـذابـي مِـنْـكِ أحـتـمِلُ

دعي بحقي عـليكِ إنـني رجـلٌ

عافَ الغرامَ لِمَنْ في الحُبِّ يَـشـتَغِـلُ

ولا تعودي الى الذكرى وما وَسَـقتْ

فـحِـلـوهـا الـمُـرُّ مـنها طائري وجِـلُ

أجابتْ النفـسُ يا مَنْ كان لي سـندٌ

ما لي أراكَ ضـعـيـفًا أيُّـهـا الـرجُـلُ

هذي الحياةُ بلا طعمٍ إذا انـسلخَتْ

عـنها اللـذاذاتُ مـا تَـخـشـاهُ ذا هَـبَـلُ

وإنَّ سـاعةَ حُـبٍّ حـينَ تَـسْـرِقُها

تُعطيكَ من طَعـمِها ما لا يفي العـسلُ

وكلُّ لحظةِ حـبٍّ أنـتَ فـارسُـها

لـهـا مَــذاقٌ وطـعـــمٌ فِـــيَّ يَـعـتـمِـلُ

هذا التَهَـرّبُ لا يُـنجيكَ من شَـبقٍ

يـعـيـشُ بـيْ لا ولَنْ للـحُـبِّ أعـتـزلُ

أصار لحـنُ الهوى والـشوقُ مأثمةً

وأنـتَ مِـرجَــلُـهُ لــــــــلآنِ يـشـتَـعِـلُ

دعْ عنكَ ما قيلَ أو يُحكى فلي أربي

فالجـسمُ راحــلـتي والـمُـنـتـهى الاجـلُ

وليس للـعُـمرِ أمـرٌ فـيه يـحـكُـمـني

هـذا الـتـحَــجـجُّ بـالأعــذارِ مُـفــتـعـلُ

ومـا فَـعـلتَ فلا تـخـشى فـذا عـملي

مـا أنــتَ إلّا أداتــــي حـيـنَ أنـفَــعِــلُ

وإنْ وزريْ الى ربّـيْ سـأحـمِـلُـهُ

فـهـو الـعـلـيـمُ ولــي فـي عـفـوهِ أمــلُ

**********************************************************

الدنمارك / كوبنهاجن الاحد في 2 كانون ثاني 2022

الحاج عطا الحاج يوسف منصور

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close