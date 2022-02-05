بقيادة الموسيقار (مصطفى زاير) (اوركسترا السلام للعود العراقي).. تقدم رسائل سومرية وتحيي الأمل والسلام

تضامن عبدالمحسن

يعود عازف العود، المايسترو مصطفى زاير من جديد لينير ليالي بغداد على مسارحها وفي منتدياتها الثقافية، ويملئها لحنا وطربا، فبعد انقطاع أكثر من عامين بسبب الوباء والاوضاع الأمنية، أحيا مصطفى زاير أكثر من أربع حفلات موسيقية بدأها منذ شهر تشرين الثاني المنصرم، على مسرح الرافدين والرشيد والنادي الثقافي النفطي بالتتابع.

وبعد نجاح حفله لنا الحياة بنسخته الثانية في شهر كانون الاول المنصرم على مسرح الرشيد، بمصاحبة مجموعة من طلبته الذين أخذوا تمارينهم على العود في مركزه، شكل مجموعته الموسيقية الفتية والتي تتكون من أكثر من 30 عازف وعازفة على آلة العود، من الذين قدموا من مختلف المحافظات، فتأخذ أسم (اوركسترا السلام للعود العراقي)، ليعيد إحياء آلة العود وصوته الشجي بيننا والحان التراث الموسيقي الجميل وهو يتنقل بين مقطوعات منير بشير وعثمان الموصلي والاغنية السبعينية وما قبلها، ويصاحب الفرقة الاوركسترالية عازفين أثنين على آلة الكيتار وآخرين على الايقاع وعازف على الة (البيز)، وكذلك الناي والساكسفون والكمان.

اذ قدمت الفرقة بقيادة الموسيقار مصطفى زاير أمسيات عديدة وجميلة، شهدت حضورا رسميا وجماهيريا كبيرا، كان آخرها يوم 5/1/2022 في النادي الثقافي النفطي، بالتعاون مع شركة رؤيا للإنتاج الفني، والذي حمل أسم (رسائل سومرية)، حيث قدم ولأول مرة الشابة (آسان خان)، وهي تعزف على آلة القيثارة السومرية والتي يمتد عمرها الى 4500 عام قبل الميلاد، وقام بصناعتها بحرفية عالية صانع العود الشاب (ياسر صالح) والذي قدم شرحا وافيا لطريقة صناعتها واعتماده المعايير الفنية لتخرج الآلة بشكلها المشابه للتاريخية، فيما أشار مصطفى زاير في حديثه الى انه يعتبر صناعة هذه الآلة وعودة انغامها انجازا مهما في عالم الموسيقى العراقية، مؤكدا (عملنا على صناعتها لأكثر من سنة ونصف السنة، نحاول ان تكون مشابهة جدا للقيثارة السومرية الأصلية.

فيما قدمت الفرقة مقطوعات موسيقية متنوعة من الفلكلور لجميع محافظات العراق، كما ضمت الفرقة في عضويتها عددا من المغنين الشباب الذين أحيوا ذكرى الأغاني الريفية والأغاني السبعينية الجميلة، ليطربنا الشاب عمر بأغنية فيروزية.

وعمد مصطفى زاير ان يقدم في أماسيه مقطوعات لأم كلثوم ومحمد عبدالوهاب، فتبدع الفرقة في تقديمها لمختلف المقامات، وعلى مختلف الآلات الشرقية، كالعود والناي والايقاع، فلا يترك الجمهور الحفل الا طربين منتشين بسلام داخلي تتركه انغام المبدعين.

هذا وقدم مصطفى زاير خلال الحفل عددا من الاطفال من متدربي مركزه في عزف منفرد، حيث افتتح الطفل كرار الحفل بعزف السلام الجمهوري على آلة العود، فيما قدم الطفل علي مقطوعة أنت عمري لأم كلثوم.

وتميزت الفرقة الاوركسترالية في مفتتحها لجميع حفلاتها بمقطوعة (ثلاث أمنيات) واختتام الحفلات بمقطوعة (لنا الحياة) من تأليف الموسيقار مصطفى زاير، كبادرة أمل تضيء نفوس عشاق الحياة، لتحقق رسائلها في صناعة السلام.

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