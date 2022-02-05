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تحذيرات من استغلال تركيا لغاز المتوسط للضغط على اوروبا ومنظمة تطالب اوروبا باستيراد الغاز المصرى

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بيان صحفى

طالبت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاتحاد الاوروبى باستيراد الغاز المصرى من حقول شرق المتوسط وبدء ضخ الغاز المصرى لاوروبا على خلفية الازمة الاوكرانية

وحذر المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى من استغلال الرئيس التركى اردوغان وتركيا لورقة غاز المتوسط لممارسة ضغوط على دول الاتحاد الاوروبى للضغط على الاتحاد الاوروبى لضم انقرة لعضوية الاتحاد الاوروبى

واكدت المنظمة ان مصر جاهزة ومستعدة لتصدير الغاز المصرى من حقول شرق المتوسط لكل دول الاتحاد الاوروبى دون اية شروط او قيود

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