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تقرير عن مركز الحمزة لتاهيل المعاقين

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مركز الحمزة التخصصي لتأهيل المعاقين تأريخ طويلة من الخدمات المتواصلة و علاج و جلسات تأهيل و اكتساب الشفاء للمعاقين من مختلف الاعمار

 احمد عبد الصاحب كريم

 يعد مركز الحمزة التخصصي لتأهيل المعاقين من اهم المراكز التخصصية لتأهيل المعاقين في جانب الكرخ و يقع في منطقة اليرموك و يستقبل المركز شهريا اكثر من (٧٠٠) مراجع من جميع انواع العوق الفيزياوي و الولادي و الاصابات جراء الحوادث و كبار السن و المرضى نتيجة اصابتهم بالتجلطات الدماغية بالاضافة الى تقديم الخدمات الطبية و الصحية الاخرى لغير المعاقين

يقدم المركز جميع انواع الخدمات الطبية و الصحية و الساندة اهمها خدمات تأهيل المعاقين و الباطنية و الاشعة و السونار و التحاليل المختبرية و الاسنان و تسليم المعينات الطبية بالاضافة الى لجنة فحص المصابين بفيروس كورونا من القوات الامنية

و بين مدير مركز الحمزة التخصصي لتأهيل المعاقين الدكتور (عقيل صادق) إن المركز يعد من اهم المراكز التخصصية في جانب الكرخ و يقدم الخدمات الطبية و الصحية لشريحة كبيرة من المواطنين و شريحة المعاقين بمختلف تصنيفاتهم الطبية

و اضاف صادق توجد في المركز لجنة فحص و تسليم المعينات الطبية و تعقد جلساتها كل أول أربعاء من كل شهر لتسجيل اسماء المستفيدين من هذه المعينات و من ضمن سكنة جانب الكرخ من خلال مجموعة من الاجراءات اهمها حضور الشخص المستفيد امام اللجنة لاجراء الفحص عليه و ان لا يكون سبق ان استلم احد المعينات الطبية لفترة سنتين و جلب المستمسكات الرسمية للمستفيدوعن شروط تسليم المعينات:” إنّ على كل معاق مضيفا ان المعينات الطبية التي يتم تسليمها هي ( كرسي متحرك للكبار و الصغار ، كرسي تواليت للكبار و الصغار  العكازات و الحجلات المتحركة و الثابتة 

و اوضحت مسؤولة وحدة الشلل الدماغي رئيس معالجين (ذكرى خليل ابراهيم) تستقبل الوحدة جميع حالات العوق و الشلل الدماغي للاطفال (شلل دماغي ، شلل نصفي ، إصابات الحبل الشوكي ، ضمور العضلات) حيث يتم اولا فحصهم و تقيم حالتهم و تحويلهم من قبل الطبيب المعالج حيث تبدأ مراحل العلاج من خلال تنظيم جلسات علاج و تأهيل الاطفال و تمارين تحفيزية لجميع الجسم و تستمر الجلسة الواحدة لاكثر من ساعة مؤكدة تم و بعون الله شفاء العديد من الحالات المستعصية لاطفال شديدي العوق و اصبح باستطاعتهم السير و الجلوس .

و اضاف مسؤول وحدة العلاج الطبيعي رئيس معالجين (اياد طارق خالد) توجد في المركز وحدتين للعلاج الطبيعي للرجال و النساء ، حيث تستقبل وحدة الرجال جميع الحالات المرضية و العوق اهمها ( اصابات البتور ، امراض المفاصل ، شلل الأطفال ، سوفان الرقبة ، سوفان الركبتين ، امراض العمود الفقري ، تأهيل الكسور و الرضوض و التمزق ، المصابين جراء الحوادث ، مرضى الجلطات الدماغية) حيث يتم تنظيم جلسات علاج طبيعي و تحفيز الاعصاب و تظم الوحدة ملاكات مختصة من اصحاب الخبرة المتراكة و مجهزة بأحدث الاجهزة الخاصة بالعلاج الطبيعي و ذات مناشىء عالمية .اعلام صحة الكرخ

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