حادثة الطفل الريان

مسؤول أن عمليات الحفر ما زالت مستمرة الإخراج الطفل ريان الواقع في بئر على عمق 32 مترا بقرية ارغان التابعة لإقليم شفشاون بالمغرب وان جهود الدرك قد وصلت الى مراحل حاسمة

وذكر احد المسؤولين في فرق الانقاذ ان الطفل ريان باق على قيد الحياة وقد قمنا بأيصال الاوكسجين للطفل

وتابع ايضآ ان فرق الانقاذ تستعد الايصال الأنابيب بطريقة افقية لأخراج الطفل ريان وقد وصلت جهود العاملين الى مرحلة حاسمة وأيضآ قامو بالتوقف عدة مرات وذالك لتخوفهم من حدوث انهيار في التربة

وذكر ان الطفل ريان قد سقط ليلة الثلاثاء في بئر يمتد طولة ل 32 مترا واقع بالقرب من بيتهم كام بدون سياج لانه ترك منذ زمن طويل واصبح البئر جاف من المياة

وبدأت جهود الانقاذ تعمل منذ صباح يوم الاربعاء في العمل لانقاذ ريان البالغ من العمر 5 سنوات لم يأكل ولم يشرب منذ 3 ايام مشيرا الى ان الأمل كبير في بقائة على قيد الحياة

وثمن المتحدث الجهود التي بذلتها فرق الانقاذ التي شارفت على الانتهاء من العملية بعد أن انجزت الجزء الأكبر من عملها لكن الاصعب ينتظرها لان ما تبقى من المهمة تتطلب الكثير من الدقة والحذر لاسيما وأن التركيبات مواجها نحو الحفر الافقي في اتجاة مكان تواجد الطفل الصغير ريان متوقف ان يتم بلوغ الهدف خلال هذة الساعات المقبله من ليلة السبت