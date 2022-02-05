حسين الجسمي: دولة غرام

دبي – 4 فبراير 2022:

بعنوان “دولة غرام” طرح سعادة الفنان الإماراتي حسين الجسمي “السفير المفوّض فوق العادة” أغنية منفردة جديدة من كلمات الشاعر سعيد بن دري الفلاحي وألحان مبارك بالعود العامري، ومن توزيع إبراهيم السويدي، وقام بعمل المكساج والماستر م. جاسم محمدـ حملت كلمات غزلية عاطفية، فيها وصف مشاعر الشوق بأسلوب جميل جداً، والذي يقول فيها مطلعها:

أنت لي مسموح قـلبي تستـغله

دام هو بـالشوق لك فياض فيضه

ينبض ابحبك وفضالـك مـحله

لك دفا بشـتاه ويبردك قـيضه

وقد تم طرح أغنية “دولة غرام” عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في YouTube، متضمنة كلمات الأغنية، الى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة، وعبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.

المكتب الاعلامي لسعادة الفنان حسين الجسمي

ملاحظة: مرفق لينك أغنية “دولة غرام” من موقع YouTube:

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