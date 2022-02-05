فهد والحزب الشيوعي‮ ‬العراقي

محمد السعدي‮ ‬

الكتابة عن‮ ‬يوسف سلمان‮ ‬” فهد‮ .. ‬ليس بالأمر الهين ولا السهل في‮ ‬حالة توثيق صفحات مناضل من الطراز الأول على كافة المحاور الوطنية والفكرية والنضالية والرجولية والثقافية‮ ‬،‮ ‬وقد برهنت مسيرة حياته القصيرة في‮ ‬النضال والحياة عبقرية هذا الرجل وإيمانه بمسيرة حياة وفكر خلاق‮ . ‬ولجت للكتابة عنه رغم قراءاتي‮ ‬البسيطة السابقة عن عصامية هذا الرجل واعتقادي‮ ‬به وبأفكاره ولشدة كرهه للاستعمار والاحتلالات وبناء الاوطان‮ ‬،‮ ‬لكن مما حفزني‮ ‬واقعتين أثارت بنفسي‮ ‬فضول ورغبة جامحة في‮ ‬الكتابة عن هذا الرجل إيماناً‮ ‬مني‮ ‬بالمسؤولية الاخلاقية والوطنية اللتان هما طريقي‮ ‬ومنهج مسيرة حياتي‮ ‬ومواقفي‮ . ‬الاولى للدكتور حميد عبدالله في‮ ‬برنامجه‮ ‬” من تلك الايام‮ ‬” حول حياة فهد‮ . ‬ووقع تحت‮ ‬يدي‮ ‬كتاب صادر2006‮ ‬للسياسي‮ ‬”سالم عبيد النعمان‮ ‬” الحزب الشيوعي‮ ‬العراقي‮ ‬بقيادة فهد‮ . ‬وأنا منغمساً‮ ‬في‮ ‬صفحات هذا الكتاب‮ ‬328‮ ‬صفحة من القطع الكبير عن حياة هذا الرجل ذو الشخصية المتميزة في‮ ‬قراءة الواقع وظروف البلد في‮ ‬الخطط والبناء وتشكيل الخلايا السرية والتنظيمات ومخاطبة العمال والشعب بوعي‮ ‬مصالحهم والنهوض بها نحو مستقبل آمن عبر الفكر الشيوعي‮ ‬المعبر الحقيقي‮ ‬عن مصالحهم وبالاضافة الى هذا الشعور الوطني‮ ‬والاحساس الثوري‮ ‬يتمتع بشخصية شفافة ومتواضع ودمث الاخلاق‮ ‬،‮ ‬لكن هذا لايعني‮ ‬لايخلوا من هفوات في‮ ‬الشخصية والمواقف فهو أبن بيئة فقيرة ومجتمع قبلي‮ ‬عشائري‮ ‬وتجربة سياسية محدودة‮ . ‬

ولد‮ ‬يوسف سلمان‮ ‬يوسف‮ ‬” فهد‮ ‬” في‮ ‬قرية برطلة في‮ ‬محافظة نينوى عام‮ ‬1901 لعائلة مسيحية سريانية‮. ‬وعند بلوغه السابعة من العمر‮ ‬،‮ ‬انتقلت عائلته طلبا للعمل إلى البصرة وأدخل مدرسة السريان الابتدائية وبعد تخرجه منها دخل مدرسة‮ (‬الرجاء العالي‮) ‬الإمريكية‮. ‬وبعد سنتين اضطر إلى ترك الدراسة بسبب الأوضاع الاقتصادية للعائلة،‮ ‬وفي‮ ‬عام‮ ‬1916 اضطر للعمل في‮ ‬معمل صغير للثلج‮ ‬يعود لأخيه في‮ ‬الناصرية‮. ‬وعاد ثانية إلى البصرة ليعمل كاتبا في‮ ‬إدارة توزيع الكهرباء في‮ ‬الميناء،‮ ‬وتعرّف على أحوال العمال وظروفهم في‮ ‬مشروع كبير,, ويروي‮ ‬شقيقه‮ ” ‬داود سلمان‮ ‬يوسف‮” ‬أحد قادة الإضراب الذي‮ ‬أعلنه عمال المسفن‮ ” ‬الدوكيارد‮” ‬في‮ ‬البصرة صيف‮ ‬1918 في‮ ‬حديثه ل عزيز سباهي‮ ‬وكان الاثنان معتقلين في‮ ‬معتقل أبو‮ ‬غريب عام‮ ‬1949, أن فهد وكان وقتذاك شابا‮ ‬يافعا قام بصياغة وكتابة العريضة التي‮ ‬قدمها العمال لأدارة المسفن‮. ‬ثم انتقل للناصرية واشتغل عاملا في‮ ‬معمل الثلج والطحين العائد لأخيه،‮ ‬وفتح مكتبة في‮ ‬الناصرية لبيع الكتب والصحف والمجلات‮ .‬

خلايا شيوعية

يسجل لتاريخ فهد هو أول من وضع الاحجار واللبنات الاساسية الأولى للتنظيم‮ ‬،‮ ‬أي‮ ‬الخلايا الشيوعية والتي‮ ‬كونت لاحقاً‮ ‬حزباً‮ ‬شيوعياً‮ ‬مبنياً‮ ‬على النظرية الماركسية اللينينية لتكن مرشداً‮ ‬لهذ الحزب في‮ ‬التعبير عن آرائه وبناء منهجه‮ ‬،‮ ‬وقد وضع فهد في‮ ‬نظر الاعتبار وأعطى الاولوية لها في‮ ‬دراسته عن الحركات الاجتماعية والسياسية والتنظيمية التي‮ ‬ظهرت في‮ ‬العراق إنعكاس للتناقض الطبقي‮ ‬بين طبقاته وفئات المجتمع الذي‮ ‬كان سائد ومؤثر في‮ ‬حركة المجتمع العراقي‮ . ‬أكتسب فهد خبرة لم تكن قليلة الاهمية في‮ ‬مجال المعرفة والتنظيم من خلال سفراته المتعددة بعدة واجهات مختلفة ولقائه بقادة فكر وأحزاب مما سخرها في‮ ‬بناء الحزب الشيوعي‮ ‬العراقي‮ ‬على أسس ومباديء النظرية والفلسفة‮ . ‬فهد أول شيوعي‮ ‬عراقي‮ ‬يقف أمام محكمة الجزاء في‮ ‬مدينة الناصرية أثر البيان الشيوعي‮ ( ‬العراقي‮ ) ‬الأول في‮ ‬مدينة الناصرية سنة‮ ‬1932‮ ‬يحمل شعار‮ ‬” يا عمال العالم اتحدوا‮ ‬” والمنجل والمطرقة‮ ‬” وقد وزع في‮ ‬شوارع الناصرية وألصق على جدرانها‮ ‬” بتوقيع عامل شيوعي‮ . ‬ولأول مرة عراقي‮ ‬متهم بالشيوعية وهو‮ ‬يوسف سلمان‮ ‬يوسف‮ ‬يدافع بشرف وشجاعة عن الشيوعية ومبايدئها‮ ‬،‮ ‬وهنا تكمن الاهمية التاريخية والوطنية لهذا الرجل‮ . ‬حيث كانت موهبته النادرة في‮ ‬العمل السياسي‮ ‬هي‮ ‬جزء طبيعي‮ ‬من تكوينه الذاتي‮ ‬والفكري‮ . ‬

لجنة مكافحة الاستعمار والاستثمار والتي‮ ‬أدت في‮ ‬النتيجة بعد عام على انطلاقها الى الاعلان عن تأسيس الحزب الشيوعي‮ ‬العراقي‮ ‬ولينظم الى الاممية الشيوعية‮ ( ‬الكومنترن‮ ) ‬،‮ ‬ولقد لعب عاصم فليح أحد قادة الحزب آنذاك باعتباره خريج جامعة شيوعيي‮ ‬الشرق‮ ‬” جامعة كادحي‮ ‬الشرق‮ ‬” وعاش فترة في‮ ‬الاتحاد السوفيتي‮ ‬ومطلع بشكل جيد على أهداف وشروط الاممية الشيوعية والانضمام اليها‮ . ‬أن‮ ‬يحمل الاسم‮ ( ‬الشيوعي‮ ) ‬أولاً‮ ‬إضافة الى موقفه المستقل والمدافع عن النظرية الماركسية اللينينية هذا هو المعلن‮ ‬،‮ ‬أما في‮ ‬الواقع أي‮ ‬بالمفهوم السوفيتي‮ ‬في‮ ‬مركز التبعي‮ ‬القاصر وفكره صاغي‮ ‬وعينه مفتوحة الى ما تقوله موسكو ولهذا أنصابت أكثر الاحزاب الشيوعية بالجمود العقائدي‮ ‬وأنعزلت عن مصالح شعبها وتطلعاته‮ . ‬عاد فهد من خارج العراق عام‮ ‬1938بعد فترة قضاها في‮ ‬عدة دول مر بها وألتقى بقادة ثوريين وزعماء أحزاب ومناضلين‮ ‬،‮ ‬وبعد أن شهدت فترة‮ ‬غيابه عن العراق جملة تطورات حيث تعرض الحزب الشيوعي‮ ‬بها الى مواقف لا تطمأن على مواقفه الصلبة وهو بأشد الحاجة لها في‮ ‬بداية تكوينه الفكري‮ ‬والسياسي‮ ‬والطبقي‮ ‬والوطني‮ ‬وهذا مرده موقف قادة الحزب من صلب الاحداث والتعامل معها بل عرضوا نفسهم الى أنتقادات من الاطراف الاخرى وإنسحاب أعداد‮ ‬غير قليلة من التنظيم على أثر تداعيات المشاكل والصراعات مع جماعة الاهالي‮ ‬والهجوم اليومي‮ ‬على قادتها عبر صحيفة‮ ‬” اتحاد الشعب‮ ‬” الجريدة المركزية للحزب الشيوعي‮ ‬العراقي‮ . ‬بعودة فهد تمكن بفترة قريبة من لملمة الرفاق وتقوية عود الحزب وأنهاء الصراعات والتركيز على القضايا الوطنية وبناء ترميم بيت الحزب الداخلي‮ ‬بعد تقاذفته الامزجة والآراء المتناقضة والتناحرات الحزبية وقام بمد جسور مع القوى الوطنية الاخرى لترصين الجبهة الداخلية ضد الاستعمار المهمة الأولى‮ . ‬الشهيد سلام عادل العام‮ ‬1956‮ ‬خطى على نفس التوب حيث ساهم بقوة بتقوية الوضع الداخلي‮ ‬للحزب بعد أن كان قد تعرض الى أنشقاقات وخلافات ذاتية أثرت على وضعه الوطني‮ ‬والجماهيري‮ ‬،‮ ‬وبقيادة سلام عادل أصبح حزباً‮ ‬ذات صوتاً‮ ‬مسموعاً‮ ‬ومحسوباً‮ ‬له في‮ ‬الحراك العراقي‮ . ‬سلام عادل هو الذي‮ ‬قال‮ ‬” خروج شيوعي‮ ‬من الحزب بمثابة قلع شعرة من عيني‮ ‬” هنا تكمن مواصفات أهمية القائد السياسي‮ ‬النضالية والذاتية والاخلاقية والوطنية‮ . ‬

في‮ ‬مطلع الاربعينيات تعرض الحزب الشيوعي‮ ‬الى نكسات وانشقاقات وأزمات متواصلة مرده تذبذب قادته والتناحرات الشخصية والصراع حول المراكز والموقف الغير وطني‮ ‬من الاحداث وتحديداً‮ ‬حركة الضباط الاربعة وحركة مايس ورشيد عالي‮ ‬الكيلاني‮ ‬وتحديد الموقف من الدولتين المتصارعتين المانيا النازية والاستعمار البريطاني‮ ‬مما أثقل كاهل الشهيد فهد في‮ ‬توضيح معنى الهوية الوطنية ورسم سياسة واضحة وصريحة من الوطن والاستعمار مما دعا الى عقد كونفرنس حزبي‮ ‬عام في‮ ‬آذار‮ ‬1944‮ ‬وهو الأول في‮ ‬حياة الشيوعيين العراقيين‮ ‬،‮ ‬وصدر عنه الميثاق الوطني‮ ‬للحزب الشيوعي‮ ‬العراقي‮ ‬والتي‮ ‬تتصدره لافته عريضه‮ ‬” وطن حر وشعب سعيد‮ ‬”? أنعقد في‮ ‬بيت النقابي‮ ‬علي‮ ‬شكر عضو الحزب الشيوعي‮ ‬العراقي‮ ‬الكائن في‮ ‬منطقة الشيخ عمر‮ ‬،‮ ‬وقد أختير مندوبيه بعناية فائقة وسرية تامة‮ ‬،‮ ‬أنعقد من أجل توحيد صف الشيوعيين ووضع سياسة وطنية على أسس ومباديء النظرية الشيوعية‮ ‬،‮ ‬وعلى الرغم من صدور كراس قبل عام‮ ‬” حزب شيوعي‮ ‬لا اشتراكية ديمقراطية‮ ‬” والذي‮ ‬حدد به جملة قضايا جوهرية من ضمنها تعذر الحزب من عقد مؤتمر عام له بسبب ظروفه وعمله السري‮ ‬وقد مر في‮ ‬كتابه على عدة تجارب أحزاب شيوعية من تأخر عقد مؤتمر لاحزابها في‮ ‬الهند وأوربا رغم مرور سنوات طويلة على تأسيسها‮ ‬،‮ ‬وأخيراً‮ ‬نحن أمام مؤتمر الميثاق الوطني‮ ‬” مؤتمر التنظيم‮ ‬”كما سماه الشهيد فهد في‮ ‬كلمة أفتتاحه في‮ ‬بيت الشيوعي‮ ‬يهودا إبراهيم صديق الكائن في‮ ‬الصالحية تحت شعار‮ ‬” قووا تنظيم حزبكم‮ … ‬قووا تنظيم الحركة الوطنية‮ ‬” أذن أنعقد المؤتمر الأول للحزب العام‮ ‬1945‮ ‬بقيادة فهد وبقوام‮ ‬27‮ ‬مندوباً‮ ‬وبهذا المؤتمر أعلن عن نظام داخلي‮ ‬للحزب الشيوعي‮ ‬وتقرير سياسي‮ ‬وبرنامج فكري‮ . ‬ظل الشهيد فهد الى‮ ‬يوم استشهاده كنز كبير للحركة الشيوعية العراقية وجهوده الكبيرة في‮ ‬بناء حزب شيوعي‮ ‬قوي‮ ‬يؤمن بعملية التغير الثوري‮ ‬وبناء وطن ومجتمع خالي‮ ‬من الاضطهاد‮ . ‬بعد المؤتمر أتخذ الحزب الشيوعي‮ ‬قرارات تكتيكية وأستراتجية في‮ ‬الحقل الوطني‮ ‬تجاه القوى الوطنية العاملة في‮ ‬الساحة العراقية وتجميعها بأتجاه وطن حر ومستقل‮ ‬،‮ ‬وفي‮ ‬خضم تلك التداعيات طرح شعار‮ ‬” قووا تنظيم حزبكم‮ … ‬قووا تنظيم الحركة الوطنية العراقية‮ ‬”. كان هم فهد وهم حزبه هو البناء والموقف من الاستعمار البريطاني‮ ‬والقوى الرجعية المتحالفة معه ولأول مرة كانت المواجهة مباشرة ومحتدة من خلال لصق شعارات وتوزيع بيانات على الجدران في‮ ‬العاصمة بغداد‮ ‬،‮ ‬وكان فهد هو شخصياً‮ ‬يقوم بهذه المهام وموقعة‮ ‬” فهد الحزب الشيوعي‮ ‬العراقي‮ ‬” إذن أصبح فهد المطلوب الأول من الاستعمار البريطاني‮ ‬والحكومة الرجعية‮ . ‬

بعد نجاح المؤتمر الأول للحزب بقيادة فهد توسعت تنظيماته بكل بقعة من أرض العراق‮ ‬،‮ ‬وعادت الى صفوفه مجدداً‮ ‬التكتلات وبعض التنظيمات المنشقة بعد أن حلت نفسها ووضعت مصيرها تحت رحمة قرارات الحزب على سبيل المثال وليس الحصر‮ ‬” وحدة النضال‮ ‬” وخطى الحزب الى تشكيل نوادي‮ ‬ومنتديات ودور نشر تحت مظلة أجنحة الحزب كعصبة مكافحة الصهيونية وواجهات أخرى‮ . ‬يقول لينين‮ ‬” أن الماركسية هي‮ ‬أن تعرف كيف تحدد السياسة التي‮ ‬يجب انتهاجها في‮ ‬هذه الظروف أو تلك‮ ‬”. فهي‮ ‬نظرية عمل ومراجعة ونقد وبناء وليس قالب معلبات أو أدعية أو تعاويذ‮ . ‬في‮ ‬ليلة بغدادية باردة‮ ‬يوم18 ‮ ‬كانون الثاني‮ ‬1947تم أعتقال الرفيق فهد ورفيقه زكي‮ ‬بسيم‮ ‬”حازم‮ ‬” وحسين محمد الشبيبي‮ ‬”صارم‮ ‬” في‮ ‬بيت إبراهيم ناجي‮ ‬شميل الواقع في‮ ‬محلة الصالحية في‮ ‬منطقة الكرخ والقريب من مقر الإقامة الخاص بوزير الداخلية‮ . ‬وتم نقلهم الى سجن أبي‮ ‬غريب العسكري‮ ‬،‮ ‬ودعا خلال محاكمته موضحاً‮ ‬للرأي‮ ‬العام‮ ‬ملحمة الشيوعيين في‮ ‬الدفاع عن الشيوعية وعن الحزب الشيوعي‮ .‬

قوة سياسية

حَوَّلَ‮ ‬فهد الحزب الشيوعي‮ ‬العراقي‮ ‬إلى قوة سياسية ووطنية متماسكة وفعالة خلال سنوات قيادته‮ ‬،‮ ‬وبنى له قاعدة جماهيرية،‮ ‬وتعمقت جذوره وشهد نمواً‮ ‬قوياً،‮ ‬كما أصبح حزباً‮ ‬يتصدر نضالات الشعب،‮ ‬وجذب ما‮ ‬يقارب نصف شباب كافة الطبقات الاجتماعية إلى الأفكار الشيوعية‮ . ‬

كانت مواقف فهد في‮ ‬السجن،‮ ‬التي‮ ‬كان‮ ‬يرسلها لقيادة الحزب،‮ ‬تركز على‮ ‬“استقلالية الحزب وعدم التدخل في‮ ‬شؤونه” وقد عارض قرار تقسيم فلسطين خلافاً‮ ‬لموقف الاتحاد السوفياتي‮ . ‬بعد إعتقاله في‮ ‬ذلك اليوم مع رفاقه‮ ‬،‮ ‬لقد تعرض الى موجات من التعذيب الجسدي‮ ‬والنفسي‮ ‬ولم‮ ‬يكسر عوده‮ ‬،‮ ‬بل أزداد تمسكاً‮ ‬بمواقفه وأهداف حزبه‮ . ‬وفي‮ ‬سلسلة جلسات محاكماته وبهدوئه المعهود دافع عن أفكاره الشيوعية والدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وقضايا الوطن الوطنية‮ . ‬لقد صمد فهد أمام محققيه وأكتفى بالعبارة آلاتية‮ : ‬أنا سكرتير الحزب الشيوعي‮ ‬العراقي‮ ‬وإني‮ ‬أمين على أسراره ولا‮ ‬يمكنني‮ ‬أن أدلي‮ ‬بأية معلومات تتعلق بتنظيمات الحزب وبأعضائه أو أسراره والتي‮ ‬يمنع الحزب الإباحة بها‮ ‬”. وقد أجاب فهد عن سؤال وجه إليه‮ ‬” بأني‮ ‬كنت وطنياً‮ ‬قبل أن أكون شيوعياً‮ ‬وعندما صرت شيوعياً‮ ‬فان مسؤوليتي‮ ‬تجاه شعبي‮ ‬ووطني‮ ‬صارت أعظم‮ ‬” وقال إن الاممية لا تتعارض مع الوطنية‮ . ‬واصل فهد رسم سياسة الحزب وتحديد مواقفه من داخل قضبان السجن رغم سلسلة الاحكام التي‮ ‬صدرت ضده وضد رفاقه الميامين من ضمنها أحكام الاعدامات‮ ‬،‮ ‬وقد نفذت الحكومة الرجعية والاستعمار البريطاني‮ ‬عقوبة الاعدام‮ ‬يوم‮ ‬14‮ ‬شباط1949بحق فهد ورفاقه زكي‮ ‬بسيم وحسين الشبيبي‮ ‬بعد أن تم أعتقال قيادة الحزب الميدانية في‮ ‬الخارج وموقفهم الضعيف والمنهار وبعد أن تأكد وبناءاً‮ ‬على أعترافاتهم إن فهد هو الذي‮ ‬كان‮ ‬يوجهنا ويرسم سياستنا عبر نافذة الرسائل والتوجيهات المهربة التي‮ ‬كانت تصل لنا‮ ‬،‮ ‬فأن خيانة مالك سيف واعترافاته هو ويهودا إبراهيم صديق ودور الجاسوس عبد الوهاب عبد الرزاق وعاقبتها المفجعة التي‮ ‬أدت الى أعدام‮ ‬يوسف فهد ورفيقيه زكي‮ ‬بسيم وحسين محمد الشبيبي‮ . ‬بعد أن عرضت أكثر الرسائل أمام المحكمة المتبادلة بين فهد ورفاقه حول آلية العمل والموقف من الاحداث وتطورات البلد والتي‮ ‬سلمها لهم القادة المذكورين إعلاه بعد أن أنهاروا خلال مجريات التحقيق‮ .‬

‮ ‬قررت السلطات بإعدام فهد ورفاقه وقد علقت جثثهم في‮ ‬شوارع بغداد لفترة ليس قليلة‮ ‬،‮ ‬وقد علقت جثة فهد في‮ ‬ساحة المتحف بينما رفاقه الآخرين وزعوهم في‮ ‬ساحة التحرير وباب المعظم وقد سلموا جثثهم الى ذويهم الا إن فهد لم تسلم جثته ودفنوه في‮ ‬قبر سري‮ ‬أكتشف بعد ثورة تموز‮ ‬1958‮ ‬ووضعت داله على قبره إنه فهد مؤسس الحزب الشيوعي‮ ‬العراقي‮ ‬ورفعت الداله مرة أخرى وأخفيت عندما جاء البعثيين في‮ ‬إنقلابهم في‮ ‬8‮ ‬شباط‮ ‬1963‮ ‬ورجعت الداله مرة أخرى عندما أنعقدت الجبهة بين البعثيين والشيوعيين‮ ‬16تموز1973‮. ‬وأصبح مزاراً‮ ‬وطنياً‮ ‬لقائد فذ‮ ‬يحتذى به‮ . ‬يروى إن السجان الذي‮ ‬قاد فهد الى مقصلة الاعدام سأله عن طلباته قبل تنفيذ الحكم فاراد أن‮ ‬يشوف رفاقه زكي‮ ‬بسيم وحسين محمد الشبيبي‮ ‬وأيضاً‮ ‬أخيه داود الذي‮ ‬كان أيضاً‮ ‬مسجوناً‮ ‬معه‮ ‬،‮ ‬وقد أملى على أخيه داود رسالة الى والدته‮ ‬يعتذر منها على ماسببه لها من أذى وختمها‮ ‬” أنه هو هذا طريقنا لاخيار آخر‮ ‬لنا الا طريق النضال الوطني‮ ‬وتحرير العراق‮ . ‬

Mohammed Al Saadi

www.beider-media.se

070 073 3003 Beider Media070 073 3003

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط