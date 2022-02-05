مبادرة علي ….

بغداد: سرور العلي

أغطية وثياب ومبالغ ماليَّة هذا ما كان يجهزه علي التميمي، المتطوّع في الأعمال الإغاثيَّة والإنسانيَّة، والخدميَّة والاجتماعيَّة، والناشط في حقوق الإنسان والحريات العامة.

كان علي يشاهد الصور المؤلمة للنازحين في السوشيال ميديا، وهم يصارعون أنياب الطقس البارد والثلوج في شمال العراق، ففكر بأنْ يمدَّ لهم يد العون، وبدأ حملته التي أطلق عليها “نكدر اندفيهم”، بمساعدة رفاقه حتى يقوموا بجمع التبرعات من الخيرين، ومن ثم نقلها بسيارات لتوزيعها بين

النازحين.

يرى علي أنَّ من واجبه مساندة المستضعفين، بسبب الوضع المتردي في البلاد بصورة عامة، من خدمات، وحقوق مسلوبة، وفرص ضائعة، وتحديات المستقبل المجهول اتجاه المواطن، الذي يُفترض أنْ تكون حياته المستحقة أفضل من ذلك بكثير، كذلك فإنَّ الدافع الرئيس هو الواجب الإنساني والأخلاقي لتلك الأعمال، التي أعطته الهويَّة الوطنيَّة، والانتماء الحقيقي للشعور بالفخر وتعزيز الثقة بالنفس، وروحيَّة المواطنة بين الناس هي أساس التكافل الاجتماعي الناتجة من تلك الأعمال

التطوعيَّة.

يقول بحماسة: “كان لنا دور كبير بإنقاذ أهلنا في مخيمات النزوح، وتخفيف وطأة الألم والحرمان عنهم”.

هبَّ عدد كبير من شمال العراق إلى جنوبه، لنصرة إخوتهم بتفاعل شعبي عظيم، لكن علي شكا غياب الجهات الحكوميَّة، للوقوف مع حملتهم، واعتمادهم على الجهود الذاتيَّة فقط، وما يقدمه المتبرعون.

وتشير الإحصاءات إلى أنَّ عدد النازحين في العراق بلغ أكثر من خمسة ملايين ونصف مليون عراقي، بالإضافة إلى مليون هاجروا إلى دول الجوار وأوروبا خلال السنوات الماضية، حين سيطرت عصابات داعش الإرهابية على

البلاد.

يأمل علي بأنْ يعود النازحون إلى ديارهم، وتسهم الحكومة بدعمهم ومساندتهم، يبتسم بفخر وهو يؤكد أنه سيستمر بالتبرع، ونقل المساعدات إلى المستحقين والمتعففين، في مناطق النزوح والعشوائيات رغم التحديات التي تواجهه.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط