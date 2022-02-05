نائب سابق: الربط الكهربائي مع السعودية يهدف لابقاء العراق “تابعا”



أكد عضو مجلس النواب السابق كريم عليوي, السبت , عدم وجود جدوى اقتصادية للربط الكهربائي بين العراق والسعودية, محذرا من ان تلك الاتفاقيات ستبقي العراق “تابعا”.

وقال عليوي في تصريح , ان ” ملف الطاقة الكهربائية مازال تحت ضغوط خارجية التي لاتريد للعراق ان يستثمر أمواله في تنشيط اقتصاده خاصة في الطاقة الكهربائية التي تعد الشريان الرئيسي لجميع القطاعات الاقتصادية والتنموية”، مبينا أن “العقود السابقة أجبرت الحكومات المتعاقبة على تسييس ملف الكهرباء من اجل غايات واهداف أميركية”.

وأضاف انه “رغم عدم وجود جدوى اقتصادية لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية من حيث كمية ونوعية الحصول على الطاقة فانه مشروع سياسي بحت من اجل ابقاء العراق تابعا للمتقلبات السياسية”, داعيا الى “توفير أموال الربط لانشاء محطات طاقة جديدة”.

وكان النائب عن تحالف الفتح عارف الحمامي أكد في تصريح سابق، ان المشاريع ومذكرات التفاهم التي عقدتها حكومة تصريف الاعمال ومنها مشروع الربط الكهربائي عليها علامات استفهام كثيرة ، مبينا ان مذكرة الربط الكهربائي ملف سياسي بامتياز ولا يحسين الطاقة في العراق. انتهى/25م

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