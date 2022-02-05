ولرب الصدفة خير من الف فلقة ودحرجة ولاضير الشقلبة

د.كرار حيدر الموسوي

عجيبه ارائكم . لديكم خلل كبير فى رؤية الاشياء ….الاحمر عندكم اخضر …والازرق اصفر…الصحيح عوج …..والعوج صحيح .!!!عمى الوان ….وازدواجيه فى الرؤيا.!! كل قوانين الدنيا الماضيه والحاضره والمستقبليه تعاقب الجاسوس خائن بلده لما يسببه من ضرر والم على مصالح مواطنيه والبلد . لكن انسان ارتد عن دينه ولم يعد متدينا او ربما تحول الى دين اخر فما الضرر الذى سيتسبب فيه هذا المواطن على الوطن والشعب ومصالح البلد؟؟ لماذا لايقتل الغرب والشرق الناس بسبب تركهم او تبديل دينهم ؟؟ انتم غريبون فى طرحكم !! لذلك لاتلوموا الناس بوصفكم ارهابيون !! ترغمون الناس على الدخول فى دينكم (اسلم تسلم )!! واذا خرج من دينكم (من بدل دينه فاقتلوه )!!! تدخل بالسيف !!وتخرج بالسيف!!! يعنى قتل فى قتل !!!من من فى هذا العالم يقبل بتلك الطريقه ؟؟



شوهتوا الدين بتفاسيركم الممجوجه !!!



عريف الديمقراطيهDEMOCRACY :حكم الشعب للشعب بالشعب (يعنى الناس تحكم نفسها بنفسها بألية الانتخاب … يعنى نظام حكم )هذا هو الشق السياسى .والاهم من ذلك ان النظام الديمقراطى يرتكز على مبدأ الحريات وهو الاساس(حرية التعبير والفكر والعقيده…..الخ وكذلك يرتكز على المساواة والعداله وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق والجنس والدين والدم واللون . الديمقراطيه منتج غربى مائه بالمائه .