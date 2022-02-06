الكهنوت الشيطاني، بعمامته السوداء والبيضاء،

وتوظيف الموروث الديني الزائف،

لتدمير العراق واستباحة دماء شعبه، وتغييب وتفكيك المجتمع.

يسٓ الكليدار الرضوي الحسيني الهاشمي،

رسالة الى النخب العراقية والأكاديميين والعقلاء،

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰٓ ۗ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلَالًا،

هذا هو لسان حال الكهنوت الشيطاني في كل زمان ومكان، وفي كل امة ظهروا فيها،

فحرفوا شريعة الله، وحادوا عن طريق الله، واستجروا أممهم الى طريق الغواية،

وهذا هو حال الكهنوت الشيطاني في زماننا ومن كل الأطراف،

ولسان حالهم يلهج بهذا القول وكل منهم يدعي إن منهاجه هو الحق، وانه هو ممثل الشريعة الحق، وانه ممثل الإله على الأرض، وقد أناط به الإله مهمة حفظ شريعته دون غيره!! وكل من خالفه فهو كافر زنديق!!

فقالو لإتباعهم من المغيبين،

لا تذرن الهتكم ولا تذرن البخاري ومسلم وعبد الوهاب ولا تذرن الكليني والمجلسي وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا من الناس وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلَالًا،

وكل من خالفهم رموه بالكفر والزندقة، وكل من قال لهم ان ما تتقولوه على الله وتزعمون انه الشريعة هو كذب وباطل وافتراء على الله لأنه يخالف نص الشريعة،

تنادوا له بالعداوة، وسخروا له صبيانهم وجهالهم من عبيد الكهنوت وعبيد هذه الكتب التي يقدسوها، كحال فرعون وآل فرعون وما فعلوه مع موسى النبي،

وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد!

ان مقالتي اليوم هي بمثابة رسالة وهي موجهة الى المغيبين من أبناء عراقنا،

الذين الغوا عقولهم وسلموا زمام أمرهم الى أصحاب العمائم الشيطانية بـ أبيضها وأسودها، بسنتها وشيعتها،

فتركوا لهؤلاء الكنهوت الشيطاني التقرير بشأن حياتهم و وجودهم ومستقبلهم بل وحتى آخرتهم،

والى المغيبين الذين غيبوا عقولهم ورهنوا وجودهم ودنياهم وآخرتهم الى كتب ومرويات، تم الترويج لها على مدى قرون بانها مقدسة، وان كل ما جاء فيها هو الشريعة المنزلة من عند الله،

بعد أن افتى لهم أصحاب العمائم الشيطانية ومن تم تسميتهم بألقاب المرجع والشيخ والعلامة وآية الله، بأن هذه الكتب مقدسة ومطهرة واقنعوهم بانها على درجة من القدسية بالدرجة التي تصل الى ان تصحح كتاب الله وتلغي آيات الله التي وردت في محكم التنزيل، كذبا وزورا وتطاولا على الله الملك الحق ،

وبتقادم الاجيال قدس هؤلاء الناس وهؤلاء المغيبين اصحاب هذه الكتب كالبخارى ومسلم وعبد الوهاب والكليني والمجلسي ،

فهؤلاء الذين يعتقدون بانها على درجة عالية من القدسية والنزاهة، وان ما ورد فيها هو شريعة وانه صحيح 100% ,

ويعتقدون بجهالة عقولهم ، بان أي مسلم سينقض إسلامه و إيمانه ويخرج من الملة ان لم يلتزم بما جاء فيها!

نحن اليوم أخوتي لا نناقش النصوص التي نزلت من عند الله في محكم التنزيل، ودرجة مطابقة ما ورد في هذه المرويات والاحكام التي فرضوها على انها شريعة، ومطابقتها للحكم الذي نزل في شريعة الله في محكم التنزيل، مع ان هناك الكوارث المثبتة في هذا الباب، والذي يثبت بان القوم كلهم بكل فرقهم بعيدين كل البعد عن شريعة الله الحقة التي نزلت رحمة للعالمين،

ولكننا اليوم نضع بين أيديكم نماذج من الكوارث التي احتوتها هذه الكتب التي يدعون قداستها،

وهذه الكتب والموروثات هي الأداة والقاعدة التي اعتمد ويعتمد عليها الكهنوت الشيطاني ليضمن بقاءه رابضا على رقاب شعبنا ومجتمعنا،

وبزوالها لن يكون لهم أي وجود، وستسقط كل اراجيزهم وافتراءهم للكذب وقولهم للزور، وستسقط كل الذرائع التي تذرعوا بها ليتصدروا المشهد في عراقنا، ولينهبوا ثرواتنا، ويستعبدوا شعبنا، ويجيروا عراقنا لصالح مشاريعهم الشيطانية الهدامة التي لا تعترف بالوطن وحدوده، بل لا تعترف حتى بقيمة وسيادة وكرامة الشعب،

وهذه هي حقيقة كل التيارات التي ترفع شعار الاسلام السياسي في زماننا،

فمهما حاولوا ان يزينوا شعاراتهم ويتغنون باسم الوطن وحب الوطن، ليخدعوا الناس والبسطاء، ولكنهم كاذبون واخطر من الافاعي السامة الغادرة،

واليوم ساعطيكم نماذج من اكاذيب وخرافات وخبث هذه الكتب التي جعلوها مقدسة بقدسية القران،

وابين لكم حجم الخبث والسموم التي صبوها في هذه الكتب، ليضمنوا توظيفها من قبل الكهنوت الشيطاني،

و ان تستمر كل هذه النكبات والويلات التي مرت على عراقنا، باسم الدين وباسم الشريعة، وباسم الكهنوت الشيطاني،

فمن دمر عراقنا الا المرجعيات الشيطانية، وفتاواها والتكب التي تحت ايديهم من هذا الموروث العفن، ومن كل الاطراف بسنتها وشيعتها،

ومن نهب ثرواتنا، ومن افتى بالقتل الطائفي، ومن افتى بتشكيل المليشيات الاجرامية العابرة للحدود، والتي لم تكتفي بقتل شعبنا بل عبرت الحدود لتكمل واجبها المقدس وفق دين الكهنوت الشيطاني، ومن كل الاطراف، انه الكهنوت الشيطاني وباستعمال هذا الموروث والكتب التي يزعمون لها القداسة!!

وليظمنوا ان يستمر الحقد و القتل والاحتراب والخلاف وتدمير النسيج الاجتماعي وتدمير عراقنا الى الأبد،

وقطعا فان هذه الكوارث في عراقنا ستبقى ببقاء هذه العقول المغيبة، تؤمن بما يروجه الكهنوت من اكاذيب، وببقاء هذه الكتب مقدسة في عقول أبناء وطننا وشبابنا،

وهنا ابتدأ و اقول لهؤلاء المغيبين،

ان كنتم تؤمنون بان هذه الكتب مقدسة وانها منزهة عن الزلل والتقصير بالرغم من ان من كتبها هم بشر من امثالكم، وان من كتبها من الدجالين تعتقدون بقدسيتهم وتدافعون عنهم اكثر من ما تدافعون عن الله ورسوله وعن شريعة الله الحق التي نزلت في كتابه،

فأنتم قطعا و واجب عليكم ان تؤمنوا بما جاء فيها لأنكم تعتبرون هذه الكتب هي الشريعة،

لذلك لابد أن تؤمنوا اذا:

بأن القرآن محرف وان القران قد تم تحريفه وتبديله وتغييره وحذف بعضه وفقدان بعضه،

بل وجب عليكم ان تؤمنوا ايضا بان القران قد تم اضافة آيات عليه،

وتؤمنون بكل الخبائث التي وردت في هذه الكتب، وتحريف كلمات الله عن مواضعها،

لأنه وببساطة هذا ما جاء في هذه الكتب!

وهذا ما يزعمه البخارى ومسلم واحمد وابى داود والنسائى والترمذى والكليني والمجلسي والجزائري،وغيرهم !!.

وانتم كذلك لا بد ان تؤمن بكل ما جاء فيهما من لمز وطعن في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم،

يقول من يسمونه “شيخ الاسلام” ابن تيمية الحراني:

ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن.

ابتداءا نبدأ في ما يخص البخاري، لانه الكتاب الذي كان ولا زال حجر القاعدة الاساس ومنه انطلقت منه كل الكتب الاخرى، عند كل المذاهب السنة والشيعة وبقية المذاهب،

والذي اكد الكثير من الباحثين فى العصر الحديث ومنهم كبار شيوخ الازهر والمتخصصين في الشريعة من من وهبهم الله نور البصيرة وكثير من الاكاديميين ، بأن شخصية البخارى هى شخصية وهمية أسطورية ،

ومما يؤكد ذلك بأن شخصية البخارى لكتابة صحيح البخارى ما هى إلا مجموعة من الناس الاعداء الذين دونوا ووضعوا كل تلك الأحاديث الكاذبة على مدى 4 قرون التى توجد بالألآف ، وهى من مؤامرات الوضع والتحريف والتدليس ضد الدين الإسلامى الحقيقي المنزل في كتاب الله،

وحتى ان علماء ومنظري مذهب السنة ، كابن كثير، والنسفي وابن حجر العسقلاني، والذهبي ،والذهلي، والإصبهاني، وابن تيمية، ابن القيم، وابن حزم، والفربري، والدارقطني، والترمذي، وابن عثيمين، وابن جبيرين، والألباني، وغيرهم كثير…

فهؤلاء كلهم يجمعون على أن كتاب البخاري لم تثبت صحة أحاديثه كاملة، وليس هناك إجماع من قبل السنة وعموم الطوائف الاخرى المسلمين على أن كل ما جاء في كتاب صحيح البخارى هو صحيح.

وان الكثير من الأحاديث المنسوبة للنبي في هذا المزعوم ( بالصحيح) للبخارى ليست كلها احاديثه هى صحيحة.

وأنه لا توجد نسخة واحدة اصلية من “صحيح البخاري”!

ولا توجد على الإطلاق أي نسخة من هذه النسخ مجموعة في مصنف واحد!،

و لا توجد مخطوطة بخط يده أو خط تلامذته أو تلاميذ تلامذته الذين يقدر عددهم بالآلاف!

كما أنه لا توجد نسخة واحدة معتمدة، بل هناك نسخ متعددة ومختلفة تختلف اختلافا كبيرا عن الأخرى.

كما أن كل نسخة تحتوي على فراغات في الصفحات وأبواب معنونة فقط دون أن يكتب بها شيء!

والأهم من كل ذلك هناك فقط مقاطع جمعت في زمن متأخر من بعد وفاة البخاري بأكثر من مائة سنة، وعلى هذا الأساس يخلص إلى أن ما يدعى بصحيح البخاري لا علاقة له بالبخاري وإنما تلك هى صحائف موضوعة ، جمعت من هنا وهناك ،

فرتبت وصنع منها ما أطلقوا عليه: الجامع المسند والصحيح المختصر !،

وهو المعروف اختصاراً لدى الناس بصحيح البخاري.

يزعم عبدة البخاري وهذا ما يطلقه عليهم بعض الباحثين في زمانا بانه (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ولد فى (13 شوال 194 هـ – 1 شوال 256 هـ) الموافق (20 يوليو 810 م – 1 سبتمبر 870 م) وزعموا بانه طلب العلم منذ صغره ورحل في أرجاء العالم الإسلامي رحلة طويلة على حمار للقاء العلماء ل طلب الحديث وسمع من قرابة ألف شيخ ، جمع حوالي ستمائة ألف حديث (600.000 حديث) الف كتاب الجامع الصحيح،

الذي يعده عبدة البخاري بانه أوثق الكتب الستة الصحاح والذي أجمع علماء السنة أنه أصح الكتب بعد القرآن الكريم .

وقد أمضى في جمعه وتصنيفه ستة عشر عاماً( 16 عاما).

السؤال لهؤلاء المغيبين الذين يزعمون بأن البخاري كان يحفظ ستة مائة الف حديث صحيح ومئتي الف حديث ضعيف؟ إذا كان الموجود في كتاب البخاري فقط من دون المكرر (2602).

أين ذهب البخاري بسبعة وتسعون الف وثلاثمائة وثمانية وتسعون حديث 97،398.

كونها احاديث صحيحة وكان يحفظها حسب زعمكم !

نحن لا نطالبكم بمائتي الف حديث التي تزعمون انه كان يحفظها كونها ضعيفة حسب أقوالكم ايضا!

ولا نطالبه أين ذهب بأكثر من 600 الف التي كانت موجودة مخطوطته المزعومة!

فالبخاري جمع 600 الف حديث اعتمد منها 1٪ فقط واستبعد 99 ٪ ولم ينتقده احدا من مسلمين هذا الامر،

ولم يسالوه حتى ماهي الاحاديث التي الغيتها والبالغ عددها 99٪ من ما يزعمون انه حفظها اوجمعها، وقيلت عن رسول الله من روايات ،

واليوم لو تنكر واحد منا حديث واحد من ال 1٪ التي اعتمدها عبدة البخاري في كتابه لكفروه 99٪ !! خصوصا ادعياء قدسية هذا الكتاب!! لننظر حجم النفاق والجهل المطبق لدى هؤلاء القطيع!

الذين لا يقبلون ان يخرج احد من ابناء الامة ان يفكر بالعقل والمنطق، وانما يريدون كل فيد من الناس ان يدخل الى جموع القطيع وان لا تستخدم عقله!

بالرغم من اننا نؤكد حتى ما زعموا انه الباقي الصحيح، ونؤكد بأن الكارثة الكبرى تقع في الـ 1٪ المعتمدة في كتاب البخاري والتي يقدسوها،

لانها احاديث تلغي ايات الكتاب واحكام الشريعة الحقة التي نزلت من عند الله الملك الحق على رسوله ونبيه المصطفى ، وزعموا انها نسخت او الغيت،

واحاديث منها تسيء الى الذات الالهية وإلى رسول الله وزوجاته وال بيته وإلى الصحابة!

ان الحقيقة الدامغة واضحة المعالم والتي سيعلم بها كل المسلمين عاجلا ام اجلا مهما فعل عبدة الكتب والكهنوت طمسها او تغييبها عن الناس،

وهي ان شخصية البخاري ان صح وجودها اصلا “فهي شخصية دخيلة ومدسوسة على الامة، وان تاليف “صحيح البخاري” جاء تدريجيا وعبر العصور من قبل ايادي وجهات خبيثة جاءت لتحرف الاسلام الصحيح،

و أن أول ظهور له كان في شكل مخطوطة اسمها “الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه”..

وكان ذلك في القرن الخامس يعني بعد وفاة البخاري المزعوم بأكثر من مائتيْ عام!

وهذه المخطوطة التي تعتبر الأقدم لصحيح البخاري فيها اختلاف عن “صحيح البخاري” المتداول بيننا اليوم وهي واحدة من 13 مخطوطة دُوّنت طيلة 6 قرون على امتداد 36 جيلا أي بعد وفاة البخاري بـ 600 سنة!.

وهذه المعلومة هي التي ذكرتها في احدى المقالات على منصة التويتر فخرج لنا عبدة الكهنوت ليتهمونا بالكفر والزندقة!!!

وتختلف نسخة النسفي تلميذ البخاري مثلا عن نسخة الفربري تلميذ البخاري أيضا فهي تقل عنها بـ 250 حديثا ..

وقال الكشميهني وهو اعجمي فارسي شعوبي : سمعت منه أي البخاري بفربر الصحيح في ربيع الأول سنة عشرين.

اما الفربري فقد قال: سمع الصحيح من البخاري تسعون ألف رجل، ما بقي أحد يرويه غيري!!

وانظروا 90 الف رجل سمع من البخاري على حد زعمهم، ولم يرويه الا رجل واحد وهو تلميذه الفربري فقط!

والفربري هذا الذي كان هو فقط من روى احاديث البخاري واخذو عنه، لا يعلم احد من هو ولا يعلم له اصل!

فقط انه من فربر هي مدينة وعاصمة مقاطعة فربر في ولاية ليباب من تركمانستان.

لتعلموا يا ابناء امة العرب ويا اتبع المذاهب من اين جاءوا لكم بهذه الشريعة التي زعموا كذبا وزروا بانها شريعة الله!!

من اين جاء هؤلاء الذين تم تقديسهم واعتبار ان كل ما جاؤوا به هو شريعة نسخت شريعة الله وكتابه!!

إذا ما هي النسخة الحقيقية التي ألّفها البخاري الذي مات قبل أن يكمل كتابه، وفق ابن الباجي في كتابه “التعديل والتجريح”..

وكما يقول ابن حجر العسقلاني في مقدمة “فتح الباري” الذي شرح فيه “صحيح البخاري” انه على عصره في القرن التاسع تم تداول 13 نسخة “للبخاري” تحدّث عنها وعن أسانيدها،

قبل أن يضيف “فليقع الشروع في الشرح على أوثق النسخ عندنا وهي نسخة أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة” فقط لأنه أشعري مثله وهذه موالاة مذهبية إيديولوجية وليست علمية و عقّب بملاحظة خطيرة قال فيها “مع مراعاة ما تحتاج إليه في غيرها” ومعنى ذلك أن ابن حجر أنتج نسخة أخرى مكوّنة من عصارة 13 نسخة.

اما الألباني الذي يعتبروه إماما “من يطلقون على انفسهم بالسلفية” والكثير من السنة في زماننا، هو نفسه يطعن المئات من احاديث البخاري ومسلم،

لماذا تتجرؤون على اتهامه بالزندقة والكفر؟!

مع ان لدينا الكثير لنقوله عن هذا الالباني، والذي اعتبروه اماما بعد ان اعطى لنفسه الحق في تصحيح الاحاديث ليقول هذا الحديث صح عن رسول الله وهذا لم يصح!!

وكأننا نستكع لاحد الصحابة او التابعين!

ولكن هذا الشخص كان يعمل وراقا في احدى مطابع الكتب، ولم يكن صاحب علم او شهادة ابتدائية او حتى جامعية!!

ومن خلال عمله في طبع الكتب، قراً ما يسمى بالبخاري فوجد التكرار والاخطاء فعكف على جمعها وكتابتها من جديد واعطى القرار بشأنها، ما هي الصحيحة وما هي الضعيفة!!

والطامة الكبرى ان نعلم ان الالباني مات قبل سنوات!!!

ويعقب على المئات من الاحاديث ويقول: ففي ثبوته عندي شك كبير!.

حتى وصل الحال بالألباني نفسه ان يكفر البخاري نفسه بشكل غير مباشر!

حيث كتب الالباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة ما نصه:

في صحيح البخاري في تفسير سورة القصص: قول الله تعالى “كل شيء هالك إلا وجهه” إلا ملكه! في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة ،

وفي تعليقه على هذا القول الثابت عن البخاري ما نصه “هذا لا يقوله مسلم مؤمن”!

وهذه اشارة من الالباني نفسه على ان البخاري او من كتب صحيح البخاري هي ايادي خبيثة بشهادة الالباني.

ويجمع الباحثون في ما يسمى علم الحديث أن رواة الحديث التسعة، وجدوا صعوبات كثيرة في الكشف عن الحديث الصحيح من الحديث الموضوع!!. وتخيلوا حجم الكارثة!!

فمن اعطاكم الحق لتزعموا انها مقدسة وان تجعلوها شريعة ناسخة لشريعة الله الحق المنزلة في محكم التنزيل!!

فقد جمع البخارى 600 ألف حديث كما يزعمون، ولم يثبت لديهم غير 4 آلاف حديث صحيح، مكررة، وفيها الكثير من الخرافات والضلالات والاباطيل والتشويه للاسلام.

وليس معبودهم البخاري وحده، بل كل من جاءوا من بعده،

فقد جمع مسلم بعده 300 ألف حديث، لم يصح منها غير 9 ألآف ومنهم من يقول بل صحت 12 الف، ولا اعلم كيف صحت؟! هل على نفس الشاكلة التي صححوا فيها حديث البخاري!! واعتبروها شريعة؟!

ونلاحظ بين طياتها أيضاً الكثير من الخرافات والضلالات والاباطيل والتشويه للاسلام.

أما أبو داود، فجمع 500 ألف حديث، ولم يصح منها غير 4800 حديث!

اخوتي الكرام ..

عندما اورد لكم هذه الحقائق حتى لا يخالجكم الشك بانها تعطينا حقيقة،

وتؤكد مدى التأليف والتحريف والدس الذي طرآ على الحديث النبوي، د

ومدى الكذب على رسول الله.

ويؤكد الألباني “أن عدد الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الكتب الصحاح، ومنها البخارى ومسلم قد بلغت خمسة آلاف حديث”. وهذا الالباني عاش في زماننا هذا!،

والالباني باحث بسيط، وليس لديه شهادات اكاديمية في الشريعة ولا علوم الحديث ولا القرآن، وانما كان باحثا بسيطا يعمل في نسخ الكتب يعمل وراقا كما اسلفت..

فماذا تبقى من قدسية ما يزعمون هؤلاء القطعان، وبعد كل هذا الكذب، والدسِّ وسوء الرواية،

بل ان الحقيقة الدامغة والكارثية في ذات الوقت توضح ان هناك خمسة آلاف حديث في صحيحي البخاري ومسلم، من التي يصفوها بانها احاديث صحيحة،

كلها تخالف وتتناقض مع محكم التزيل وما ورد من احكام حكم فيها الملك الحق وانزلها في القرآن، وتناقض الاخلاق والفطرة، وتتناقض العقل والمنطق السليم!

والحقيقة الثانية الواضحة الجلية هي انه كانت الغاية من هذا الدس وهذه المرويات والغرض الحقيق من كتابها هو غرض سياسي،

وان من كتبها هم الفرس الشعوبين، الذين كانوا اصحاب حذقاً ومهارة في تزييف الروايات، وتخصصوا في تزييف الاسلام، بتأليف الأحاديث، ونسبها للصحابة ورووها عن النبي ،

و أن الشعوبيين، قادوا حربا بدأها حمّاد الراوية، ثم انتهت بالهيثم بن عدي في العصر العباسي الأول وايام البرامكة.

وبعد انفضاح تلك الحرب الفارسية الشعوبية، قادوا حربا جديدة في العصر العباسي الثاني، رداً على توسع الاسلام واسقاط ممالكهم وامبراطورياتهم،

ونجحت الشعوبية في افساد الكثير من قواعد الفكر الإسلامي وتوجيه المسلمين الى اعتناق شريعة بعيدة كل البعد عن ما جاء في شريعة الله الحق ومحكم التنزيل!

من خلال أحاديث ومرويات كاذبة نشروها وروجوها ودعوا الى تقديسها، من خلال غلام شعوبي مجوسي ادعوا له القدسة في عقول المسلمين وعلى تعاقب الاجيال صار دسه شريعة! ، وهو البخاري!

وحتى لا يخرج مرة اخرى عبدة البخاري ليتهموننا بالافتراء والكذب وتشويه موروثات تربوا على تقديسها كالبخارى او مسلم واعتبروها هي الشريعة ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم،

فليس عليك سوى البحث بنفسك، لترى الكوارث!!

ثم تتبع معي هذه المحطات..

واذهب الى احاديث البخاري الذي يطعن في أخلاق رسول الله ،

ويدعي ان رسول نصح اصحابه بعد ان اخذوا سبايا من قبائل العرب وشجعهم على استباحة اعراضهم!! وهن اسيرات مغتصبات ويشجعهم على ذلك!

ولتعلم ما الذي دفع “عبدة البخاري” عندما دخلوا على مدننا في غرب وشمال العراق وما فعلوه عندما اغتصبوا النسان وقطعوا الرؤوس وباعو النساء في سوق السبايا بعد الاعتداء عليهم، اليس هذا ما جرى؟

اليست ما جرى يتطابق مع هذه المرويات الموجودة في هذه الكتب التي تقدسونها، ويزعمون انها دين!

وهي ما طبقوها بالحرف باعتقاد هؤلاء البهائم بان هذا هو دين الله الذي نزل على محمد؟!!!

جاء في كتاب العتق للبخاري

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ ـ رضى الله عنه ـ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْىِ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏ “‏ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهْىَ كَائِنَةٌ ‏”‏‏.‏

أخرجه البخاري (4138)، ومسلم (1438)

بالله عليكم فهل هذا هو خلق رسول الله الذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق؟!!

وهل هذا هو فعل من ارسله الله رحمة للعالمين، ليتهمه هذا الشعوبي “البخاري” بانه يشجع اصحابه ليدفعهم للاعتداء واغتصاب الاسيرات من قبائل العرب؟!!!

وانظروا كيف يدسون السموم والقذارة ويصفون النبي وصحابته بأنهم جوعى ولقد اقدموا على غزو خيبر لملئ بطونهم!!

باب غَزْوَةُ خَيْبَرَ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ مَا شَبِعْنَا وما شبعت بطوننا حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ‏.‏ رقم الحديث 3940 صحيح البخاري درجة الحديث صحيح،

قالت عائشة : ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر”: البخاري (٢٨٠/٨ – فتح الباري)، كتاب المغازي : باب غزوة خيبر ، حديث (٤٢٤٢) .

واذهبوا الى عشرات الروايات التي جاءت في كتاب هذا الشعوبي البخاري،

وستجدوه دائما ما يضع النبي بصفة الرجل الشهواني المتعطش للنساء!

والمصاب بحالة من الشبق الجنسي، و يضعه دائما تحت صفة الرجل الذي يقتل الرجال والقبائل ليسبي النساء!!

وهناك العشرات من هذه الأحاديث الكارثية تجدوها بين طيات كتابه،

وهذه هي المرويات الخبيثة القذرة التي استعملها كل الباحثين والمستشرقين المعادين للاسلام للطعن في رسول الله واخلاقه والطعن في الاسلام،

ومنها ان الرسول حسب زعمه كان يجامع تسع نساء في ساعة واحد ولا ينتهي و له من القوة الجنسية تعدل تلاثين رجلا!!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ‏.‏ قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ أَوَكَانَ يُطِيقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاَثِينَ‏.‏

وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ تِسْعُ نِسْوَةٍ‏ يدور عليهن في ساعة واحدة.‏

ومنها ما يزعم بان رسول الله كان يشرب النبيذ!

ويزعم بان الرسول يحب النبيذ مخمرا و يشرب النبيذ و يحب النبيذ مخمرا!

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الأُخْرَى وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَىْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ ‏.‏

فان كان رسول الله يحبه ويشربه مخمرا، كما يزعم امامكم البخاري ايها الكهنوت وعبيدهم ، فلماذا اذا تحرموه على الناس؟! وتكفرون من يشربه؟! اخبروني؟!

ومنها ما جاء في البخاري من تطاول على رسول الله واتهامه في مصداقيته، واتهام النبي بانه كان يهجر أي يذهب عقله !!

واتهامه بالهذيان حتى في نقل الوحي و كتاب الله وانه كان ينسى آيات من القرآن الكريم!

وكذلك اتهام عمر بن الحطّاب بانه كان متطاولا على رسول الله!،

وان عمر نعته بالهذيان لما قال إنّ الرجل ليهجر..

يعني ان عمر بن الخطاب يقول عن النبي اتركوه فان الرجل ليهذي!!

فقد اخرج البخاري واحمد بن حنبل ومسلم بإسنادهما عن عائشة قالت: سمع النبيُّ صلى الله عليه وآله رجلاً يقرا آية فقال: رحمه الله لقد ذكّرني آية كنت نسيتها ” وفي لفظ البخاري :

“لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهنّ من سورة كذا وكذا ..” مسند أحمد بن حنبل ج6 /138 وصحيح مسلم ج2 /190 وصحيح البخاري ج3 /152 والسنن الكبرى للنسائي ج5 /ح 8006 …

وأخرج البخاري في كتاب فضائل القران باب نسيان القرآن، وكذلك باب من لا يرى بأساً أن يقول سورة كذا وكذا وأخرج مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا ..

عن عائشة قالت : سمع رسول الله (ص) رجلاً يقرأ في سورة بالليل ، فقال : يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أُنسيتها من سورة كذا وكذا

فأين البخاري وعبدة البخاري من قول الله الملك الحق:

بسم الله الرحمن الرحيم

لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ* فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ”القيامة”

اما بخصوص ام المؤمنين عائشة والتي يزعم اتباع الطرف الاول “السنة” بان الطرف الثاني “الشيعة” يطعنون في عرضها،

ويحكمون عليهم بالخروج من الملة والكفر بسبب ذلك!،

ولا يعلم هؤلاء المغيبين بان امامهم البخاري ومسلم هما من أسسا لهذا الطعن واللمز والتشويه بحق ام المؤمنين عائشة، وغيرها من امهات المؤمنين،

وكتب الشيعة كلها الفُت من بعد البخاري بعقود وقرون واستقت كل هذا الطعن واللمز في عائشة من كتاب البخاري ومن احاديثه القذرة، المليئة بالايحاءات الجنسية والتشويه والتي يزعم الدجالون في زماننا باها شريعة!!

روى البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد والسير) ج 4 ص 100 باب ما جاء في ازواج الرسول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال :

( قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال : (ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة – ثلاثا – من حيث يطلع قرن الشيطان)

رواية لمسلم عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال :

كنت نازلا على عائشة ، فاحتلمت في ثوبيّ فغمستهما في الماء ، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها ،

فبعثت إلي عائشة فقالت : ما حملك على ما صنعت بثوبيك ؟ قال : قلت : رأيت ما يرى النائم في منامه . قالت : هل رأيت فيهما شيئا ؟ قال : قلت : لا . قالت : فلو رأيت شيئا غسلته ، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بظفري .

ومن طريق اخر :

حدثنا هناد حدثنا أبومعاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء لعائشة فنام فيها فاحتلم فاستحى أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لم أفسد علينا ثوبنا!!

وانتبه في نص الحديث تذكر عائشة انه ثوبها!!

إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي

وهنا أسأل هؤلاء القطيع عبدة البخاري،

كيف يزعم البخاري ان ام المؤمنين عائشة تستقبل الرجال في بيتها بعد وفاة رسول الله؟!

وكيف تسمح لهم ان يبيتون في بيتها؟!

وكيف تعطيهم ثوبها ليناموا فيه؟!

وكيف وصل المني الى ثوب عائشة إلا إن كان الرجل ينام عاريا في بيت عائشة!.

فسود الله وجوهكم يا كهنوت الشيطان ووجه امامكم البخاري على هذه السموم والقذرة التي تنسبوها الى ام المؤمنين، وتزعمون انها شريعة وانها مقدسة!،

وهذه هي المرويات ذاتها التي استقى الطرف الثاني الشيعة احاديث الطعن واللمز في امهات المؤمنين لان كل كتبهم انبثقت عنه من فحوى ما جاء به!

قال المجلسي في كتابه بحار انواره ج40 ص2 :

قال علي سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له خادم غيري وكان له لحاف ليس له لحاف غيره ومعه عائشة وكان رسول الله ينام بيني وبين عائشة ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره فاذا قام الى صلاة اليل يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتنا!!

وانظروا الى نموذج اخر من اللمز والقذارة التي ينسبوها الى ام المؤمنين وبعد ذلك يزعمون انه دين وشريعة ويدعون قداسه هذه الكتب!!

ونموذج اخر من ما جاء في صحيح مسلم،

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة انا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت باناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤسهن حتى تكون كالوفرة صحيح مسلم!

يقول النووي في شرح هذا الحديث ويؤشر انهما شاهداها وهي تغتسل!!

عن القاضي عياض ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها ولولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لإستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى إذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما لكان عبثا ورجع الحال الى وصفها له وآنما فعلت الستر ليستتر أسافل البدن وما لايحل للمحرم نظره والله أعلم..

إنتهى كلام النووي ، كتاب شرح صحيح مسلم للنووي.

سود الله وجوهكم!!!

اما كان يمكن لعائشة ان تطلب من ابيها ان يعلم هؤلاء كيفية الغسل؟!

الم يصاحب ابوها رسول الله حتى وفاته؟! فكيف لم يتعلم منه حتى الغسل؟!

نموذج اخر في ما يسمى صحيح مسلم، الحديث رقم 4975:

عن أنس بن مالك :

أن رجلاً كان يتهم بأم ولد رسول الله ( أي يتهم بأنه مارس الفحشاء مع مارية القبطية ) فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أذهب فأضرب عنقه .. إلى أخر الحديث …

رواه الإمام مسلم في صحيحه و أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه،

أن رجلاً كان يُتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي يتهم بأنه مارس الفحشاء مع مارية القبطية!

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل علي : اذهب فاضرب عنقه، فأتاه علي رضي الله عنه ، فإذا هو في ركيٌّ – أي بئر – يتبرّد فيها ،

فقال له علي : أخرج ، فناوله يده فأخرجه ، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر ، فكفّ عليٌّ عنه ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا رسول الله ، إنه لمجبوب ماله ذكر .

حكم الحديث :صحيح!!

ونموذج اخر في اللمز برسول الله و أم المؤمنين عائشة!

جاء في فتح الباري بشرح صحيح البخاري

عن عائشة قالت :

( كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض )!!!

فمن يطعن في زوجات النبي ومن يتهم النبي بالشبق الجنسي؟! وهل يمكن تقديس هذا القول واعتباه شريعة؟! ومن اين جاءت كتب “الشيعة” في الطعن؟

وبخصوص تحريف القرآن والادعاء بانه منقوص !!

فأن الامر لم يتوقف عند هذه الكتب التي يقدسها الكهنوت وعبيدهم، ويعتبروها شريعة، والادعاء بحذف كلمات او آيات من القرآن ،

بل زعموا أن هناك سور كاملة تم حذفها وشطبها تماما من القرآن !! ؛

منهم سورتين إحداهما تعادل سورة التوبة فى الطول !! ،

بل زعموا ان الدابة اكلت الصحف التي كتُبت فيها هذه السور!!!

حدثنا ‏ ‏أبو سلمة يحيى بن خلف ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الأعلى ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن إسحق ‏ ‏عن ‏‏عبد الله بن أبي بكر عن ‏ ‏عمرة ‏‏عن ‏عائشة، و‏عن عبد الرحمن بن القاسم ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏عائشة، ‏ ‏قالت:

‏لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وتشاغلنا بموته دخل ‏ ‏داجن ‏ ‏فأكلها.

روى ابن ماجه وأبو يعلى والدارقطني وغيرهم عن البخاري من طريق محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر ابن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرًا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها”

وهو عند أحمد بن حنبل ولفظه: “ودخلت دُويبة لنا فأكلتها”

وفى الجزء 3 من “صحيح مسلم” حديث رقم ( 4693 ) ،

عن أبي الأسود ظالم بن عمرو قال :

بعث أبو موسى الأشعري إلى قرّاء أهل البصرة،

فدخل عليه ثلاثمائة رجلٍ قد قرءوا القرآن،

فقال :

أنتم خيار أهل البصرة وقرّاؤهم . فأتلوه..

ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم،

وإنـّـا كنّـا نقرأ سورة كنـا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فأنْسيتُها ( ! )،

غير أنّي قد حفظت منها:

لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً , ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب!.

وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، فأنسيتها، غير إنّي حفظت منها :

يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتُسألون عنها يوم القيامة!! ،

,هناك رواية تقول أن المعوذتان ليستا من القرآن ؛

ففى الجزء 4 من “صحيح البخارى” حديث رقم ( 4693 )، والتي اخذها الطبراني فى الجزء 9 من “المعجم الكبير” للطبرانى صفحة رقم 234،

حديث رقم ( 9051 ) عن بن مسعود أنه كان يقول :

لا تخلطوا بالقرآن ما ليس فيه فإنما هما معوذتان تعوذ بهما النبي،

قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وكان عبد الله يمحوهما من المصحف .

أخرج البخاري في (الصحيح) عن عمر بن الخطّاب في حديث تقدّم لفظه:

” ثم إنّا كنّا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو: ” إنّ كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم “( صحيح البخاري 8: 208!!

هكذا يحاول اصحاب هذه الكتب المدسوسة الادعاء والطعن والترويج،

بأن النسخة التى وصلت الينا من القرآن ملعوب فيها، وانها تعرضت للعوامل البشرية فتم اصابتها بالضياع والنسيان والحذف والاضافة والتعديل والتحسين مع الزمن والظروف، وإذا كنت لاتزال تؤمن بأنه لا يمكن أن تأخذ دينك إلا من خلال تلك الكتب،

وان من ينكرها فانه خارج من الملة وكافر!!

وبما ان عبدة البخاري ومسلم والكافي يعتبرون هذه الكتب مقدسة،

وهي اصح كتب موجودة على الارض،

فلابد أن تعترف إذن بان القرآن تم تحريفه طبقا لما جاء فى تلك الرويات التي يصفوها بانها صحيحة سواء كنت سنيا او شيعيا،

وتناسوا قول الله الملك الحق: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)( الحجر:9)

ولقد اتقن الكهنوت الشيطاني صنعتهم في توظيف الموروث الديني الزائف، لتدمير الأوطان واستباحة الدماء واستعباد الشعوب،

وهنا وجب ان اذكر الاخوة من ابناء العراق، باننا يجب ان نكون واضحين جدا،

ولا نحابي او نرائي، في تشخيص العلة، ومكمن الخطر، خصوصا بعد كل ما حل بنا من نكبات ودماء ودمار وكوارث اغرقت مجتمعنا وعراقنا ببحور من الدماء،

بأسم الدين والطائفة، وبسبب الموروث الذي يزعم الكنهوت الشيطاني من كل الاطراف انه دين وشريعة!!

هذا اذا كنا فعلا ًصادقين في نوايانا، في استعادت عراقنا، وبناء دولة المواطنة، التي يتساوى فيها كل افراد المجتمع، بغض النظر عن عقيدتهم وانتمائهم العقائدي،

لذلك يجب علينا كعراقيين وكما عهدنا التاريخ، والذي وثق ان اجدادنا هم من كتبو التاريخ وهم من بنور الحضاره، و اختروعوا العلوم، و الدساتير القانونية، والتي انارت طريق بناء الحضارة الانسانية للبشرية جمعاء،

لذلك يجب علينا كعراقيين ان نكون كما عهدنا التاريخ ، ان نكون شجعان جدا في تشخيص مكامن الخطر ومنابع الامراض السرطانية التي تفتك بالمجتمع والدولة، والسلم المجتمعي، وان نكون شجعان في رفضه واسقاطه

ويجب ان نكون شجعان في نقد كل هذا الموروث الذي كتبه بشر، وخطته اجيال متعاقبة، والذي يزعمون انه دين منزل من السماء،

حتى زعموا زورا انه الشريعة السماوية وتقولوا على لسان رسول الله صلى الله عليه آله الالاف من الاحاديث المزورة الكاذبة كما اسلفت، والتي لا تليق ان تصدر من رجل بسيط، فكيف تصدر من رجل اختاره رب السماوات والاراضين ليكون رسولا نبيا؟!

والانكى من ذلك ان يزعم كل طرف ان ما ورثه من كتب وزعم انها الشريعة، زعموا انها هي الحق، وقدسوها ، وقدسوا من كتبها، حتى وصل بأهل الجهل والجهالة في زماننا، ان يكفروا ويتهموا كل من يتداول اسماء هؤلاء، بان يتهموه بالزندقة!!

فيجب علينا كعراقيين ، اصحاب فكر واحفاد من بنوا الحضارة الانسانية، ان نكون شجعان جدا في نقد كل هذا المورث الديني و تفكيكه وتمحيصه، وإصلاح هذا الخطاب الخبيث والإجرامي بالكامل،، واسقاط كل المعاول التي يستخدمها الكهنوت الشيطاني الرابض على رقاب ابناء الطوائف، لبث سمومهم،

الذين دفعوا ابناء الوطن الواحد لقتل بعضهم بعضا، ولبغض بعضهم بعضا، بأسم الدين والطائفة، وما يطلقون عليها العقيدة والتي هي مصطلح جديد لم يكن له أي وجود في صدر الاسلام الاول، إنما أوجده أدعياء التجديد الديني أمثال عبد الوهاب وابن تيمية!

لنكون سواية أسوياء امام القانون ونحُكم بناء قاعدة المواطنة، التي بدونها لن يبنى الوطن، ولن ينهض من جديد، ولن تقوم له قائمة، لنبني مجتمعنا من جديد، وفق مفهوم المحبة، والتسامح ، والاخلاص للشعب والوطن،،

وهذه من اولى واهم لبنات وضروريات بداية المسير في طريق النهضة والتنمية المطلوبة للخروج من عهد التخلف الكهنوتي الدموي، والتخلف الحضاري الذي وصل اليه عراقنا بعد 19 عاما من تصدر هؤلاء دفة السلطة.

وروجوا ان جرائمهم وقتلهم للابرياء بانه القتل باسم الإسلام والاسلام براء من من يزعم ذلك..

وانظروا كيف استغلت هذه المجاميع الإجرامية التي تدعي اتباع منهاج السلف، والاخرى التي تدعي الانتصار لآل محمد،

وكيف وشرعوا لأنفسهم سفك الدماء وقطع الرؤوس والحرق والتقطيع والنهب والسلب والسبي،

فمن اين جاء هؤلاء بفكرهم؟! ومن اين جاءت كل هذه الكوارث؟!

انه وببساطة ما يزعمون انه شريعة ودين!

وان كل ما اقترفوه من جرائم وفضائع بحق شعبنا وعراقنا،

استقوه من نصوص مكتوبة في كتب البخارى ومسلم وابن تيمية وبحار الانوار وغيرها من الكتب،

لتبرير قتل الأبرياء وهدم الوطن وتدمير النسيج الاجتماعي وايقاف حركة الحضارة والتطور؟

هذه هي كتب التراث والتي ان تركناها بين بين ايدي ابناء مجتمعنا، ستبقى بمثابة قنابل جرثومية، لا تنشر الا الموت والقتل والخراب والدماء وتفتيت النسيج المجتمعي، وهدم الوطن،

فهذه الكتب المدسوسة وكما اسلفت تحتوي بين طياتها على الكثير الكثير من التناقض الصارخ بين ما جاءت به هذه الكتب كالبخاري ومسلم وبحار الانوار والكافي وبين ما جاء به القرآن،

فعلى سبيل الذكر لا الحصر فإن كتاب الله القران وشريعته الحق أقر بوضوح مبدأ حرية اختيار الانسان بين الايمان والكفر حينما قال:

“فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ”

أما البخاري فقد أقر حكم قتل المرتد حينما قال “من بدل دينه فاقتلوه”،

وقال “عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ،وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث :

الثيّب الزاني ، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة”، رواه البخاري ومسلم.

واثنين منها ساقطة وليس فيها حق الا النفس بالنفس،

ولم يقف الأمر عند اختراع وافتراء حد لم يأمر القرآن به مثل حد الردة،

فقد أضاف لنا أيضا البخاري حد الرجم وهو ليس فقط غير موجود فى القرآن،

بل ومتناقض معه،

فعلى سبيل المثال فإن القرآن أقر ان عقوبة الزنى 100 جلدة، ولم يذكر الرجم، الذي جاء في البخاري والصقوه في عمر!!

وأن الأمة (مفرد إماء) التى تتزوج يكون عليها نصف ما على المرأة الحرة المتزوجة من العقوبة فى حالة الزنا كما جاء فى قوله تعالى،

“فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ”.

فهل سنرجمها نصف رجمة؟!

وكيف يتوعد الله زوجات النبي بضعفين من العذاب في الدنيا في حال اتين بفاحشة؟ فهل سنرجمهن وبعد موتها نرجمها مرة اخرى؟!!!

والكثير من النصوص، التي جعلوها شريعة ودين،

وجعلوا منها فروض بالحرب والتكفير والقتل على كل مخالف لهم،

وهذه هي النصوص التي أعطت المبرر والسند لكل هؤلاء المجرمين المغيبين، لينفذوا جرائمهم بحق الانسان والانسانية، معتقدين بانهم يتقربون الى خالقهم بهذه الجرائم!!

فحين تاتي انت ايها المغيب الذي لا تعرف من الشريعة الا تقديس الكهنوت والاشخاص وتقديس هذه الكتب وما جاء فيها من قنابل جرثومية وامراض خطيرة، لتنافح عنها وتزعم انها وحي من السماء،

فانت بذلك تنسف ليس فقط ما جاء في كتاب الله القرآن، وشريعته الحق التي نزلت على محمد، بل تنسف حتى القيمة الوجودية للانسان، بالاضافة الى كل القيم الانسانية الاخرى،

بسم الله الرحمن الرحيم

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

لتاتي بجهلك لتدافع عن هذا الكهنوت وهذه المنظومة التراثية و النصوص الواردة في الكتب والفتاوى والموروثات الفقهية بكل ما فيها من شر، وترفض أي نقد لها أو مراجعة، فأنت بذلك تدعوا لخراب المجتمع وتدمير الدولة وقتل الانسان!

وهذا ما نراه واقعا في عراقنا منذ 19 عام!،

لان بقاء هذا الموروث الذي يعتبره الجهلة بانه مقدس وانه هو الشريعة، سيكون بمثابة قنابل مخزنة بين طيات الكتب وعلى الرفوف وفي المكتبات والمساجد والحسينيات ، تنتظر ان يتناولها اهل الجهل من المجرمين والمأزومين حضاريا،

فيعودوا إلى تلك الكتب ليجدوا فيها ان كل من خالفه في ما يزعم انه عقيدة الولاء والبراء، هم كفارا خارجون من الملة، وبذلك فان دماءهم واموالهم وإعراضهم حلال ومباحة!! وهذه من قواعد التكفير التي ينتهجها القوم في عقيدتهم!

ليجد أن نساء كل من خالفهم الفكر والعقيدة من الكفار هن حلال السبي، وأن دم هؤلاء الكفار حلال، وان كانوا ابناء وطنه!

وأن سبي نساء الكفار قربة وعبادة وجهاد!،

وأن اليهود والمسيحيين هم كفار وهم المغضوب عليهم والضالون، !!

زورا وكذبا وافتراءا على الله!!

وتناسوا بان الله الملك الحق قال في هؤلاء انهم مسلمون، ولهم من الحقوق مالك وعليهم ما عليك وهذه هي اول وثيقة مدنية وضعها النبي محمد المصطفى في المدينة لتأسيس الدولة المدنية وسميت بوثيقة المدينة.

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فهلم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون،

بل ان الله عصم حتى الذين لا يؤمنون بوجوده كالمشركين والمجوس،

وقال

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ شَهِيدٌ،

فحتى محمد النبي ليس من حقه ان يفصل بينهم بل الله هو الذي يحكم بينهم يوم القيامة وليس انتم يا اصحاب الجهل والجهالة..

ولم يكتفوا بذلك بل جاءوا بقاعدة شيطانية جديدة، تفتح لهم الباب على مصراعيه، لسفك دماء الناس، واستباحة اموالهم واعراضهم،

وهي ما يطلقون عليها أن بالولاء والبراء!!

وقالو بان الولاء والبراء عقيدة لا يصح دين المسلم إلا بها كما يقول محمد بن عبد الوهاب امام الوهابية وابن تيمية من قبله!،

فكيف تلوم هذا المغيب الجاهل الذي جاء ليقتل ويسبي كيف تلومه بعد ذلك على جرائمه بعد اتباع منظومة وكتب شيطانية تنافح عنها؟

ونحن اليوم إن لم نقم بعملية اقتلاع لكل هذا الفكر، والتأسيس لقيم المواطنة والتربية عليها، بعيدا عن كل الإيديولوجيات الدينية التي أنتجت كل هذا الخراب، فسيبقى عراقنا ومجتمعنا والاجيال القادمة في خطر،

وسيبقى وجودنا و حياتنا مستقبلنا تحت رحمة مجرم يريد أن يتخذ من أمننا وحياتنا طريقا له ليصل الى اثنتين وسبعين من الحور العين بعد ان يقتلنا ويموت بتفجير نفسه قربة الى الله كما يعتقد!!

فهؤلاء يستدلون في القتل وترويع الناس بالنصوص الواردة في هذه الكتب التي يقدسوها كالبخاري ومسلم والكافي وبحار الأنوار وغيرها من الكتب التي جعلوها اعلى شئناً من كتاب الله الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم،

ليأتي الكهنوت الشيطاني ليروجوا ان هذه الكتب متوافقة مع آيات من كتاب الله!!

ليفتروا على الله الكذب وهم يعلمون..

ولكن لا يعلم هؤلاء المغيبين بان العلاقة بين النص القراني وزمنه، توضح حقيقة ومعاني هذه الايات،

فآيات وأحاديث القتال لها أسباب نزولها ومناسباتها في النزول،

وان الجاهل بكتاب الله هو فقط من يزعم ان هذه الايات الخاصة بالقتال تخص كل زمان ومكان ،

والا فما الداعي من تصنيفاتكم وادعائكم وخداعكم للناس في ما يسمى في عِلم الفقة أو فقه أسباب النزول، والفقه واصول الفقة والحديث واصول الحديث وعلوم الحديث وما الى ذلك من الفروع التي جررتم الامة اليها وتوارثتموها منذ قرون لتغرقوا الامة ببحور من التغييب والجهل، اذا كانت نتائج كل ذلك كل هذا الكم من القتل والتدمير لعراقنا والخراب والتهجير لشعبنا؟!

ولماذا لا يخبرهم الكهنوت الشيطاني من اصحاب العمائم على مختلف الوانها واشكالها،

بان الجهاد لم يُشرع في الإسلام في وقت نزول الايات إلا لامرين فقط،

الأول الدفاع عن الدولة الجديدة وحمايتها، والدفاع عن حرية الاعتقاد ورد العدوان، وهذا ما نسفتوه في مورثكم البائس

ولماذا يجيرون هذا الموروث فقط لبث الفتة والتحزب والدعوة للتقسيم ولخراب الاوطان ولبحور الدماء؟!

لماذا لا يخبركم الكهنوت الشيطاني في هذه الكتب الشيطانية بان مقتل الفاروق عمر بن الخطاب على يد فارسي مجوسي قذر ليس إلا دليلا على الانتقام من عمر الذي هدم بلاد فارس،

ولماذا لم يكتبوا في كتبهم بان مقتل عثمان كان سببه الحقيقي هو تولية أهله و ذويه الامارة والمآثر والولايات بعيدا عن مشورة اهل الحل والعقد من الصحابة،

ولماذا لم يخبروهم بان من بين من قتل عثمان هو محمد بن ابي بكر الصديق ؟!

وانها صراعات توشر الى الصراع السياسي، لانه ولى ابناء عمومته فقط الامصار ومن بني امية؟!

ولماذا لم يخبركم الكهنوت في هذه الكتب بان مقتل علي بين ابي طالب و الحسين و الحسن انما كانت لاسباب سياسية بحتة،

ولكن الكهنوت الشيطاني قد اتقنوا من صنعتهم وكتبوا هذه الكتب المؤبوءة بكل انواع الامراض، فأضفوا على كل هذه الصراعات ضربا من القداسة الدينية و المذهبية ليجروا ابناء الوطن الواحد الى الاقتتال والدماء والخراب المتواصل منذ قرون،

وحتى ظهرت كل هذه الفرق من السنة و الشيعة و الخوارج و المرجئة و غيرهم من تلك الفرق،

وعندما نبحث ونبحر اكثر في اعماق وطيات هذه الكتب التي يدعون قداستها،

نرى ان هناك كثيرًا من الأحاديث الواردة فيها،

والآراء الفقهية لمن ورثوا الدين من البخاري ومسلم، كـ«ابن تيمية» و«ابن باز» ومحمد بن عبد الوهاب، نراهم اقتبسوها بكل كوارثها، بل وزادوا عليها من التشدد والتكفير عامة الامة، واستحلال دماءهم واموالهم وارضهم واعراضهم!

وكان من اخطرهم المدعو محمد بن عبد الوهاب، الذي دعى لدعوى زعم انها لتجديد التوحيد والف كتاب التوحيد الذي كفر به عموم اهل الاسلام،

بعد ان حدده هو بجهله شروط التوحيد”لانه يبدو ان الوحي قد جاءه برسالة جديدة! غير التي نزلت على محمد النبي صلى الله عليه وآله،

ونفى بشكل قطعي الشفاعة العامة لرسول الله يوم الدين، سواء لاهل الكبائر والصغائر، وخصصها فقط لمن يعتقدون بشروط التوحيد والتي حددها هو فقط!!

وبعد ان الف الكتاب التي كفر بها عموم اهل الاسلام ، شرع بالسيف على رقابهم،!!،

وجعل من قتال المخالفين لفكره جهادا وشريعة على العموم!،

ولقد رد عليه وعلى فتنته تلك الشيخ أحمد زيني دحلان والف كتاب اسماه فتنة الوهابية ،

وأحمد زيني دحلان مفتي الشافعية، وامام الحرم المكي في أواخر السلطنة العثمانية و المتوفى سنة 1304 هـ”،

يروي في كتابه ما يُسميه “فظاعات الوهابيين” ويتهمهم بعدة اتهامات منها:

“ارتكاب مجازر بحق الأطفال والنساء والنهب والسلب، وحرق مكتبة مكة التي كان بها كتب من عهد الرسول محمد صلى الله وعليه و آله كتبت على الجلود، وتدمير معالم مكة والمدينة، بحجة انها شرك، وابقاءها كفر، وتبرير من يريدون قتلهم برميهم بالشرك الأكبر.”

وشهد في كتابه على ما شهد به كل من عاصر تلك الفترة، وكتب عنها حيث يقول أن الوهابية زرعهم الإنجليز وكانوا اداة لهم،

ويحكم أحمد زيني دحلان مفتي الشافعية وامام الحرم المكي على الوهابية بأنهم خوارج العصر الذين قصدهم الرسول ويُسميهم بكلاب النار،

ويقول ان هذا هو إجماع علماء المذاهب الأربعة على ذلك.

كما رد على محمد عبد الوهاب صاحب هذه الحركة التكفيرية اخوه سليمان بن عبد الوهاب والف كتاب اسماه الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية هو كتاب رد فيه على أفكار وشبهات شقيقه محمد بن عبد الوهاب،

واعلنها صراحة وكشف فيه أن أبو محمد عبد الوهاب ومشايخه كانوا يتفرسون فيه ويعلمون بأنه سيكون من أهل الزيغ والضلال، لما يشاهدونه من أقواله وأفعاله ونزعاته في كثير من المسائل، وتكفيره للمؤمنين،

لتعلموا يا ابناء العراق من اين خرج لنا كل هؤلاء الذين لا يدينون الا بدين التكفير، ويكفرون كل من خالفهم، وكل من يشكك في منهاجهم، يتهموه بالكفر والزندقة!!

كما خرج لنا قبل ايام شرذمة من ابناءه، عندما اتهمونا بالكفر والزندقة، لمجرد اننا شككنا في ما جاء في كتب التراث التي يقدسونها،

لان في اسقاطها سقوط لكل مناهجهم وتياراتهم الضالة الباطلة، البعيدة عن منهاج الاسلام الحق الذي نزل في كتاب الله،

بعد ان وصل الحال بهذه الكتب التي يقدسوها وفي مقدمتها البخاري ومن تتلمذ على منهاجه، إلى ادعاء نسخ حكم آيات كثيرة من كتاب الله وشريعته الحقة،

والنسخ يعني التعطيل أي انه حكم نزل الله وهم من قرر الغاءه وزعموا ان الحديث الذي ينافي حكم الاية الصريحة يحكم عليها بالنسخ!

وعندما تسال وتبحث كيف تم الغاءه؟!

تجد ان هناك احاديث في هذه الكتب كتبه احد هؤلاء المؤلفين لهذه الكتب وادعاه زورا الى رسول الله، ليقول هذا الحديث نسخ الحكم الالهي المنزل من السماء على قلب رسول الله!

بعدما رسخوا في عقول الناس فكرة ان هذه الكتب مقدسة، وزعموا بانه لا يوجد في الارض وتحت اسماء كتابا اصح من كتاب البخاري ومسلم بعد القرآن!

وكما اسلفت فلقد افتوا بان من ينكرها هو منكر لرسول الله وكافر وخارج من الملة!

ليضمنوا ان لا يعترض عليها احد، ولا ينكر عليهم احد تعطيلهم لشريعة الله الحقيقية المنزلة في كتابه!!

بعد ان زعموا ان هذه الاحاديث هي وحي ثاني نزل من السماء!!

وهي مقدسة بقداسة الكتاب الذي نزل من السماء”القران”

و رسخوا لشن حروب دينية تبيح الدماء باسم الدين،

وكل ذلك فى مقابل إثبات حكم آية ، وسموها آية السيف،

وزعموا باها الآمرة بالقتال والقتل لكل من خالفهم، ولو على النحو المخالف لأهداف الجهاد فى الإسلام.

والانكى من ذلك انهم يزعمون ان منهاجهم هذا هو إستكمالا لعقيدة السلف الاول،

وهذا ما بنيت عليه ايديلوجية ومنهاج كل التيارات التي ترفع شعار الاسلام السياسي وافكارها وادبياتها واهدافها ووسائلها للوصول الى السلطة،

ومن هذه التيارات في زماننا على سبيل الذكر لا الحصر،

مثلا جماعة الإخوان المتأسلمين، والتي طرحت نفسها كبديل سياسي مغلف بغطاء ديني على يد حسن البنا والذي كان يتلقى من الشركات الإنجليزية التابعة للمخابرات دعما ماديا،

حيث قامت ككل الدعوات السابقة على قاعدة واحدة وهي تكفير كل المجتمع،

لخلق مجتمع آخر موازي له وهذا ما نص عليه اديبهم ومفكرهم ومنظر فكرهم الهدام المدعو سيد قطب، أحد ابرز منظريهم،

فقال في كتابه ظلال القرآن :

” إنه لا يوجد اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم ” وهذا هو نص التي قالها محمد عبد الوهاب عندما ظهر بدعوته بالتمام!

و قال سيد قطب أيضا “إن أكفر الناس هم الذين يرددون لا اله الا الله على المآذن دون أن يعلموا مدلولها !!

و مدلولها عنده هو الحاكمية أي لابد لهذه الجماعة الشيطانية أن تحكم، بأي طريقة كانت!

أي انهم يجب ان يكونوا الحاكمين للبلاد، وان حكمها غيرهم فهو كافر، ويجب اعلان الجهاد عليه و قد إستلهموا من هذه الكتب تشريع كل جرائم القتل و الإغتيالات!

فكل هذه التيارات التي ترفع شعار الاسلام السياسي بشقيها الشيعي والسني،

كلها ترتع وتستقي من البركة الآسنة نفسها، ولها نفس الافكار والاديلوجية، المبنية على تكفير الناس جميعا وشرعنة قتلهم واستباحة اموالهم وارضهم والمهم هو الوصول الى السلطة!

بعد ان قاموا بتوظيف كل ما جاء في هذه الكتب واتخاذها مرجعيات مثالية لأسلوب تفكيرهم الوحشي.

والدليل واضح جدا فعودوا الى مؤلفات ومنشورات منظري الجماعات السلفية الجهادية، والاخوان المتأسلمين وكتب وفتاوى المرجعيات الشيطانية القابعة في النجف وقم،

والتي تعتبرها مليشياتهم الاجرامية قرآن منزل من السماء،

ستجدون كل ما جاء فيها اعتمد بالكامل على هذه الكتب المقدسة لديهم،

وقاموا بإحياء فتاوى يندى لها الجبين والعقل الإنساني،

ومنها نظرية «التترس» عند ابن تيمية وجواز قتل الأبرياء،

وهي فتوى يشرع قتل الترس!! أي اذا تمترس العدو باناس ابرياء وهنا الابرياء ليس من ملة اخرى من نفس ملتهم، يعني من المسلمين فيحق لك قتل هؤلاء الابرياء لان العدو تمترس بهم!!!

وغيرها من الأحكام والفتاوى التي تمثل جرائم وكوارث ضد الانسان، والنفس البشرية التي حرم ان يمسها السوء الا بالحق،

فكل ما جاءوا به واستنبطوه من كتبهم المقدسة، يجافي منطق الإسلام الحق الذي نزل على أنبياء الله ورسله و يجافي سماحته وأخلاقياته.

لذلك إخوتنا الأفاضل،

إن الاستمرار في تقديس هذه الكتب الشيطانية، واعتمادها كشريعة كما يروج له الكهنوت الشيطاني، هو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لهؤلاء المجرمين للاستمرار في جرائمهم، وستبقى بمثابة الحافز والمبرر لإقناع أتباعهم،

وذلك يعني استمرار الخراب واستمرار قتل الأبرياء وبحور من الدماء والتقسيم وتدمير العراق ونهب ثرواته.

وهنا استدل على قاعدة روجت لها كل هذه التيارات والمجاميع الإجرامية، وشرعت لنفسها قتل الناس وتهجيرهم واستباحة أموالهم وأعراضهم،

والتي يطلقون عليها “آية السيف” والتي اشرت لها سالفا،

قال الله عز وجل :

( بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ * وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ * فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) التوبة/1- 5 .

آية السيف والتي جعلها منظريهم وكهنوتهم الشيطاني القاعدة الاولى لتبرير وشرعنة كل جرائمهم التي اقترفوها منذ قرون وحتى يومنا هذا،

ولكن قطعان اهل الجهل لا يقرون القرآن،

ولذلك لا يعلموا بانه لم ترد حتى كلمة «السيف» فى القرآن ولو لمرة واحدة،

حيث شرع لهم الكهنوت الشيطاني ومن خلال هذه الكتب الشيطانية، بانها آية حدد العلاقة بين مليار ونصف مسلم وبين باقي سكان العالم!

يعني ببساطة كل من يروج لهذه الاية يريد من كل شعوب العالم ان تعادي المسلمين وتحاربهم وترفظهم من مجتمعاتها!!

ولقد روج هؤلاء ومنظريهم بانها آية «السيف» ويقصدون آية سورة «التوبة» ويزعمون انها الآمرة بقتال الناس عمومًا!!،

بعدما عمد هؤلاء الشياطين من كهنوت الشيطان الى خدعة النسخ في ايات الله ،

وقالوا بان هذه الاية نسخت والغت كل آيات الصفح والعفو والتعايش الواردة بالقرآن الكريم.

قال ابن كثير:

الذي جاء بكل ما جاء في كتبه من البخاري ومسلم:

وهذه الآية الكريمة هى آية السيف، ونزلت ناسخة لجميع الآيات التى فيها الصفح والكف عن المشركين، آمرة بقتالهم.

وقال ابن تيمية الحراني:

فلما أتى الله بأمره الذى وعده من ظهور الدين، وعز المؤمنين، أمر رسوله بالبراءة إلى المعاهدين، وبقتال المشركين كافة، وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمرهم بهما فى أول الأمر، وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية، وصارت تلك الآيات فى حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه، وصارت آية الصغار على المعاهدين فى حق كل مؤمن قوى، يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه.

ويقول عبد العزيز ابن باز، مفتي اتباع مذهب محمد عبد الوهاب في زماننا،

فى تلك الآية ما نصه:

هذه الآية وما جاء فى معناها ناسخة لما مضى قبلها من الآيات التى فيها الأمر بالعفو والصفح، وقتال من قاتل، والكف عمن كف، كلها نسخت أي الغيت!!

يعني ببساطة قرروا الغاء 100 آية ليفرضوا فتوى واحدة!!،

وزعموا انها آية السيف ولا يوجد في القرآن لفظة سيف ولا مرة واحدة بالمطلق،

والسوال لاهل العقول واولي الالباب:

هل يعقل أن تنسخ آية واحدة منزوعة من سياقها ومضمونها، أكثر من 100 آية فى 48 سورة تؤكد وتدعوا الناس وتامرهم ب الصبر والعفو والمسالمة وتأمرهم بكف الأذى وتنهى عن الاعتداء؟

الجواب لكم لتعلموا ان من كتب هذه الكتب واصدر هذه الفتاوى انما هو دجال مفتري حرف شريعة الله!

فلم يخبر الكهنوت الشيطاني اتباعهم المغيبين بان هذه القاعدة وهذا المفهوم هو باطل ومدسوس على الاسلام،

ولم يخبروهم بحقية واضحة جلية ان النبى لم يبدا بقتال فى جميع غزواته،

ولم يخبرون قطان المغيبين من اتباعهم بان الفتح الإسلامى لم يجبر أحدًا على الدخول فى الإسلام، إنما استمر المسلمون والمسيحيون يعيشون معًا،

وظهر مصطلح أهل الذمة “اي يعيشون بين المسلمين بذمة الله ورسوله ويحرم على الناس ان يقدموا على اذيتهم،

وهذا فرض للتعايش والتآلف بين المسلمين والمسيحيين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى، فالشريعة الإسلامية تطلب أن تكون العلاقة مع الآخرين متضمنة التعايش مع الآخر، وفق مبدأ المواطنة وتساوي الحقوق والواجبات وكما اسلفت في اول وثيقة كتبها النبي للدولة المدنية

اخوتي الكرام، والان ساخبركم بشي ،

لا يخبره لكم الكهنوت الشيطاني، الذي وظف هذا الموروث ليأكل الدنيا باسم الدين،

وساسقط به كل ما يزعمون انه شريعة استقوها من كتبهم المقدسة جاءوا بها من هذه الكتب التي يزعمون انها مقدسة،

وهذا الامر مستقى من قواعدهم التي تثبتوها في كتبهم،

يعني بمفهوم بسيط من فمك ادينك،

حيث ان الباحثين في هذا المجال وما يسمى علم الحديث يعرفون يقينا بأن الأحاديث الموروثة تنقسم إلى آحاد ومتواتر،

والمتواتر هو من رواة جماعة عن جماعة ، وهناك أحاديث أخرى تسمى أحاديث آحاد،

أى رواها واحد أو اثنان فقط فى طبقة الصحابة، ثم فى طبقة التابعين، وهى أحاديث ظنية الدلالة مهما بلغت درجات صحتها.

والثابت أيضًا أن %99 من ألاحاديث التي يزعمون انها لرسول الله في هذه الكتب التي يقدسوها وزعموا انها شريعة الله، هى آحاديث آحاد، وهي ظنية الثبوت، ولا يمكن اعتباها شريعة،

هذا ان كانت صحيحة اصلا ولا يشوبها الباطل، وهي كثيرة الباطل!

وتخالف ما جاء في محكم التنزيل وشريعة الله التي جاءت في كتابه،

فكيف يعتبرونها شريعة ؟!

والدليل على بطلانها بسيط لأنه ليس من العقل والمنطق أن يُحدّث الرسول بحديث وسط مئات وآلاف الصحابة ثم ينفرد بروايته رجل واحد،

ولان جميع الأحاديث التى بين أيدينا هى أحاديث آحاد،

قام هؤلاء الكهنوت الشيطاني والمندسين الى صفوف الامة بوضع ضوابط وتقديس وتكفير من ينكرها او يشكك بها،

حتى حولوها الى تشريع قطعي ينسبوه الى رب العباد،

وتناسى هؤلاء الشياطين قول الله الملك الحق،

«ولَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذَا حَلَالٌ وَهذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ،

فحولوا هذه الاحاديث التي زعموا انها نسخت آيات الله في الكتاب، الى ادلة وادوات لشرعنة وجود هذا الكهنوت الشيطاني، وشرعنه القتل واراقة الدماء والتفجير والتخريب، وتدمير الاوطان واستعباد الناس ونهب ثرواتهم، وفرض رؤية أحادية بحد السلاح فوق رقابهم.

فلم يخبروهم بحقيقة دين الله الذي يحرم القتل والقتال،

«وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ»،

والنفس هنا تشمل جميع النفس البشرية، مسلمة كانت أو غير مسلمة،،

والحق هنا يعنى القصاص،

قال تعالى:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا،

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص

نماذج من ترسيخ وتكريس هذه الكتب، لمبدا الكراهية،

والدفع باتجاه تفتيت المجتمع وتدمير الوطن،

فهذه السموم تم صياغتها بتراث طائفي يحض على القتل والكراهية ونفي الاخر وتكفيره واستحلال دمه وماله وأرضه .

وهذه أمثلة من ذلك التراث العَفِن

قال طلحة بن مصرف (الرافضة لا تنكح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة)

قال عبد الرحمن بن مهدي: (ما فتشت رافضيا إلا وجدته زنديقا)

قال عبد الرزاق الصنعاني: (الرافضي كافر وان قال لا اله الا الله)

قال محمد بن يوسف الفريابي: (ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة)

قال أحمد بن يونس : (إنا لا نأكل ذبيحة رجل رافضي فإنه عندي مرتد)

قال القاضي عياض (ولقد كفروا من كل الوجوه )

قال مالك بن أنس: (الذي يشتم أصحاب رسول الله ليس له سهم في الإسلام)

وبالمقابل ناخذ نبذة من ما ورد في كتب الطرف الثاني، لنرى حجم الدس وبناء العداوة والحقد وتكفير الطرف الثاني للاول،

قال الدجال نقمة الله الجزائري:

“إنا لا نجتمع معهم -أي مع السنة- على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنـهم يقولون: إن ربـهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر. ونحن لا نقول بـهذا الرب ولا بذاك النبي، بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا” (الأنوار الجزائرية 2/278)، باب نور في حقيقة دين الإمامية.

وروى الكليني:

“إن الناس كلهم أولاد زنا أو قال بغايا ما خلا شيعتنا” (الروضة 8/135).

ومن النماذج الخبيثة التي تروج لسفك الدماء وقتل الناس، ونهب اموالهم كحال ما موجود في كتب البخاري ومسلم وابن تيمية ومحمد عبد الوهاب اصحاب الطرف الاول،

يقول نقمة الله الجزائري في حكم النواصب (أهل السنة) فقال:

“إنـهم كفار أنجاس بإجماع علماء الشيعة الإمامية، وإنـهم شر من اليهود والنصارى، وإن من علامات الناصبي تقديم غير علي عليه في الإمامة” (الأنوار النعمانية 2/206-207).

عن داود بن فرقد قال: “قلت لأبي عبد الله -عليه السلام-:

ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل” (وسائل الشيعة 18/463)، (بحار الأنوار 27/231).

وعلق الدجال الخميني على هذا بقوله:

فإن استطعت أن تأخذ ماله فخذه، وابعث إلينا بالخمس.

ولم ينتبه هؤلاء الدجلو الكذبة ان في زمان ابو عبد الله الحسين لم يكن هناك ناصبي، ولم يكن هناك شيعي، ومذهب التشيع ابتدءاً وتشريعا بدأ بعد زمان حفيده الرابع جعفر الصادق!!

وكذلك في ترويج الحقد والتكفير ضد الصحابة ،

فقال نقمة الله الجزائري:

“إن عمر بن الخطاب كان مصاباً بداء في دبره لا يهدأ إلا بماء الرجال” (الأنوار النعمانية 1/63).

وروى الكليني عن أبي جعفر قال:

“كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وآله إلا ثلاثة المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري” (روضة الكافي 8/246).

روى الكليني عن أبي جعفر -عليه السلام- قال:

“إن الشيخين -أبا بكر وعمر- فارقا الدنيا ولم يتوبا ولم يذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين -عليه السلام- فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين” (روضة الكافي 8/246).

وأما عثمان فعن علي بن يونس البياضي:

“كان عثمان ممن يلعب به وكان مخنثاً” (الصراط المستقيم 2/30).

وأما عائشة فقد قال ابن رجب البرسي:

“إن عائشة جمعت أربعين ديناراً من خيانة” (مشارف أنوار اليقين 86).

ومن هذه القذارة استقى الكهنوت الشيطاني في زماننا هذا الحقد وصبوه في كتبهم ومحاضراتهم لتغذية الصراعات الطائفية والحقد بين أبناء الوطن الواحد،

وهذا الدس والطعن ورثه الكهنوت في زماننا اليوم، ويبثوه في عقول اتباعهم، ويروجوه على انه شريعة!!

وهذا المدعو محمد باقر الصدر يقول في ذلك لتنظروا الى مستوى الجهل والجهالة والخبث عند هذاالكهنوت الشيطاني:

“نعم يجب الأخذ بخلاف قولهم “أي الطرف الاول”، لأن الأخذ بخلاف قولهم وإن كان خطأ فهو أهون من موافقتهم على افتراض وجود الحق عندهم في تلك المسألة”.

وهنا اختم هذا اللقاء بسؤالين،

السؤال الاول الى هؤلاء جميعا من جميع الاطراف بسنتهم وشيعتهم وكل فرقهم،

ولكني ساجيب عنه، حتى لهؤلاء الذين يقدسون هذه الكتب، وما تم تلفيقه من كذب وافتراء على الله ورسوله وعلى السلف الصالح،

و ابين حجم الشيزوفرينيا وحجم النفاق وحجم التناقض في هذا الموروث،

والذي ينسبوه لرجال من اهل السلف الصالح،

وهنا اتكلم عن ما نسبوه لمالك بن أنس: وهو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني. فقيه ومحدِّث مسلم، وثاني الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب المالكي في الفقه الإسلامي،

وزعمهم انه قال:

(الذي يشتم أصحاب رسول الله ليس له سهم في الإسلام وهو خارج عن الملة)

هل هذا القول لا ينطبق على معاوية بن أبي سفيان،

وكتب اهل السنة والتاريخ تؤكد وتُجمع بان الحق كان مع علي في مسئلة الخلاف الذي جرى،

ولكن كل كتبهم وموروثهم التاريخي يؤكد بان معاوية بن ابي سفيان سن سنة سيئة في شتم عليّ بن أبي طالب وآل البيت على المنابر،

وتوارثها بني امية الى ان جاء عمر بن عبد العزيز وانكرها ومنعها وفرض على خطباء المنابر ان يترحموا على علي وىل محمد،

فهل فتوى مالك بن انس تخرج معاوية من الملة المحمدية؟! فكيف يكون خليفة للمسلمين؟! واماما لهم؟!

و عليّ ابن عم رسول الله وابناءه الذين شتموا على المنابر هم ابناء بنت رسول الله؟! وكذلك هو من الصحابة المقربين من النبي ،

فكيف يصدر من مالك هذا القول وقد عاصر حكم بني امية؟!

وما ذكروه أيضاً ينطبق على الخوارج بالمجمل، لأنهم شتموا وكفّروا الإمام عليّ وكفروا معاوية وكفروا سواد الصحابة،

لكنهم الكهنوت الشيطاني توقفوا فيهم وأصدروا فتاوى تُحرم تكفيرهم وأخذوا منهم الأحاديث ونسبوها لرسول الله!!

لتنظروا الى حجم النفاق في هذا الموروث وحجم خداع الناس،

وأشهر هذه الأحاديث التي ورثوها عن الخوارج هو حديث..”من بدل دينه فاقتلوه”..الذي ذكرته آنفا، والذي الصقوه زورا برسول الله صلى الله عليه وآله،

والذي اخترعه عكرمة أحد رؤوس الخوارج ورواه عنه البخاري،

ومن يومها أصبحت قاعدة لدى كل الفرق على اختلاف اسماءها وعناوينها،

وهو قاعدة قتل المرتد بفضل ذلك الخارجي الملعون.

وهذا يناقض عن ما جاء في شريعة الله في محكم التزيل الذي نزل على قلب محمد، في سورة البقرة،

بسم الله الرحمن الرحيم

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

وقال جل في علاه في سورة يونس،

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.

وقال في سورة يونس

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

وقال في سورة الكهف

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ



ولكن هذا الموروث الشيطاني الذي يشرع لقتل النفس بغير الحق، والذي صار دينا وشريعة مقدسة لدى هؤلاء المغيبين، وهم اليوم يدافعون عنها ويظنون انهم يحسنون صنعا!!

وهذا المورث ورثته هذه العصابات التي اجتاحت عراقنا، من عصابات محسوبة على التسنن، وعصابات اجرامية محسوبة على التشيع، بالحرف والفارزة والنقطة ،

إضافة إلى رؤية الكثير من اصحاب التيارات التي ترفع شعار الاسلام السياسي في تكفير كل صاحب معصية، فالمعصية عندهم تعني حرباً لله وللرسول،

وجعلوا من أنفسهم أوصياء ووكلاء عن الله وممثلين لله على الارض، وقد اناط الله بهم مهمة تقويم المجتمع. وهم من يمثلون الله على هذه الارض!

وورثتها أيضاً كل التيارات التي ترفع شعار الاسلام السياسي كما اسلفت،

حتى تلك التيارات التي تتلون حسب الواقع الموجود على الارض ومنها كما اسلفت جماعة الإخوان المتأسلمين، والتي ارتأت تأجيل كل ما تؤمن به به التيارات الاخرى، التي شهدنا حجم اجرامها وسفكها للدماء من امثال داعش ومليشيات الثورة الخمينية الخبيثة،

فقد ارتأت جماعة الاخوان المتأسلمين، الى تاجيل ذلك حتى زمان ما يسمونه عصر التمكين، أي وصولهم الى السلطة، ومباح لهم فعل أي شي في سبيل تحقيق ذلك

وعلى هذه الأسس وهذا الموروث الخبيث اقترف هؤلاء المجرمين كل هذه المجازر، بحق شعبنا في العراق، ومن بعده سوريا، وارتكبوا كل هذه الفضائع والتي كنتم شاهد عيان لها،

وعاصرنا كل هذه النكبات والويلات والقتل والتهجير والتغيير الديمغرافي وقتل الاحرار ونهب الثروات، ومحاولات البؤساء تقطيع وبيع الوطن،

اما السوال الثاني وهو السؤال الذي أسئله لكم يا ابناء العراق، بسنتكم وشيعتكم،

والى كل عراقي حر، اخذ على عاتقه شرف الدفاع عن الوطن، والذود عنه، والعزيمة لتحريره،

من ابناء العراق والنخب العراقية التي يعول عليها لبناء عراقنا، وبناء الحضارة الانسانية من جديد، بعد ان هدمها الكهنوت الشيطاني وعبيدهم من المغيبين، الذي ساقوهم الى حضيرة العبودية لهذا الكهنوت ولهذا الموروث المزيف الأحمق، الذي ما انزل الله به من سلطان،

بعد كل ما سمعتوه وهو “غيض من فيض”، ولدي القدرة بمشيئة الله ان العشرات من المقالات والقي العشرات من المحاضرات، لاسرد عليكم حجم الكوارث والفضائع الموجودة في هذا الكتب، التي يقدسها ويعبدها الكثير من المغيبين، الذين يضنون انها دين وشريعة،

السوال هو:

كيف يمكن لنا ان نبني عراقنا ونعيد بناء النسيج المجتمعي، الذي مزقه الكهنوت ومليشياتهم وعصاباتهم الاجرامية، وكيف يمكن لنا ان نبني مجتمعنا ووطننا من جديد، وفق اسس القانون، والعدالة الاجتماعية، والمساواة والمحبة وقواعد المواطنة،

بوجود هذا الموروث والكتب المزيفة والتي هي عبارة عن سرطانات، وقنابل الموقوته تؤسس للتدمير والدماء والقتل والغدر، وتؤسس لمبدأ الكذب والخديعة، وتمزيق المجتمع وتدمير الوطن،

وهذه الكتب تمتليء بها مكتباتنا، ويروجها الكهنوت الديني، على مسامع الناس على منابرهم الباطلة، على انها شريعة ودين،

ويتداولها الناس فيما بينهم وخصوصا من يظن انه يسلق طريق النجاة الى الله!!

كيف يمكن لنا ان نبني عراقنا من جديد بوجود هذا الموروث الشيطاني ووجود هذا الكهنوت الشيطاني الذي لا يعرف من الشريعة الا هذه الكتب،

و الذي يروج لها على انها شريعة مقدسة، لا يحق لاحد ان يتطاول عليها او يشك بمصداقيتها وانها دين منزل من عند الله؟!!

فلا والله لا يمكن لنا ان نبني وطننا ونعيد بناء النسيج المجتمعي ،

حتى نسقط قداسة هذا الكهنوت، ونعيده الى السراديب العفنة التي خرج منها، ونحرق هذه الكتب والموروث المزيف، ونعيد الناس الى طريق الهداية الربانية الحقة،

ونطهر مجتمعنا من هذه الافكار والادران، والامراض المستشرية في الجسد العراقي، والتي دفع عراقنا وشعبنا اثمان باهظة خلال عقدين من الزمن، وقرابة 5 مليون انسان عراقي شهيد، وتهجير قرابة 3 مليون عراقي في الداخل، وتم تدمير عراقنا ونهب ثرواتنا، وهدم حضارتنا، ونفي ثلث شعبنا الى بلدان المهجر،

وكل ذلك جرى بإستعمال ما جاء في هذه الكتب الخبيثة التي يروج لها الكهنوت الشيطاني على انها دين وشريعة!!