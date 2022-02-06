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بغداد تعتقل مهرباً للبشر إلى أوروبا مقابل 9000 دولار

ألقت مكافحة الاجرام في العاصمة العراقية بغداد، القبض على متهم بتهريب البشر إلى خارج العراق مقابل 9000 دولار.

وقالت المكافحة في بيان اليوم الجمعة، إنه “بعد أن استخبرت مفارز لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ الرصافة عن وجود شخص يقوم بتهريب الرجال والنساء إلى دول الاتحاد الأوروبي مقابل مبلغ مالي قدره (9000) دولار أمريكي، تم على الفور تشكيل فريق عمل بالاشتراك مع مديرية الاستخبارات”.

وأضاف البيان أنه بعد جهد كبير ومميز تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه في منطقة الكرادة ببغداد، حيث دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ( 7 ) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

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