ذي قار تلتفت للمنشآت الثقافية.. ومنظمات ترحب

ذي قار / حسين العامل

قررت الحكومة المحلية في ذي قار استئناف العمل بمشروع انشاء القصر الثقافي بعد توقف دام لأكثر من ثمانية اعوام، وفيما اعلنت المباشرة بأعمال تأهيل المكتبة العامة ومركز النشاطات الثقافية، رحبت نقابة الفنانين واتحاد الادباء والفرق التطوعية بهذه الخطوة.

وتفتقر محافظة ذي قار المعروفة بتعدد نشاطاتها الثقافية والفنية الى المنشآت الثقافية التي تستوعب فعالياتها فيما ما زال اتحاد الادباء ونقابة الفنانين ومنظمات اخرى مهتمة بالشأن الادبي والفني والاعلامي من دون مقرات خاصة بها.

واعلن محافظ ذي قار الدكتور محمد هادي الغزي عن استئناف العمل في القصر الثقافي تمهيداً لافتتاحه بأقرب وقت، كاشفا عن مباشرة المحافظة تأهيل المكتبة المركزية والمركز الثقافي بصورة عاجلة.

واوضح محافظ ذي قار في بيان صحفي تابعته (المدى) ان “العمل سيستأنف في مشروع انشاء القصر الثقافي تمهيدا لافتتاحه خلال الايام القادمة”، مؤكداً ان “المشروع يعتبر من المشاريع المتوقفة لسنوات طويلة”.

ووجه الغزي بإشغال القصر الثقافي من قبل النقابات والاتحادات الادبية والفنية والاعلامية حال انجازه.

وكشف محافظ ذي قار عن مباشرة لجان الصيانة في المحافظة تأهيل وصيانة المركز الثقافي، لإظهاره بحلة جديدة تليق برواد ومثقفي ذي قار، مشيرا في الوقت ذاته الى اعمال تأهيل المكتبة المركزية بالمحافظة.

وشدد الغزي على اهمية المكتبة العامة في نشر الوعي الاجتماعي وتنمية القدرات الثقافية والادبية في دعم البحث الاكاديمي لطلبة المحافظة وباحثيها.

وفي ذات السياق التقى محافظ ذي قار رئيس اتحاد أدباء وكتّاب ذي قار الشاعر علي الشيال وبحث معه جملة من القضايا المتعلقة بالشأن الثقافي والادبي وابرز البرامج الحالية والمستقبلية التي يتبناها الاتحاد مؤكدا دعمه لجميع الفعاليات التي تصب في نشر الثقافة وبناء الانسان.

ومن جانبه قال نقيب الفنانين في ذي قار علي عبد عيد لـ(المدى) ان “استئناف العمل في مشروع القصر الثقافي يعد خطوة بالاتجاه الصحيح كون البناية توفر قاعات للنشاطات والندوات والفعاليات الادبية والفنية ناهيك عن مقرات للنقابات والاتحادات والمنظمات المعنية بهذا الشأن”، منوها الى ان “معظم النقابات والاتحادات تفتقر حاليا للمقرات الخاصة بها”.

واشار عيد الى ان “الفنانين يعملون ويقيمون فعالياتهم الفنية بامكانياتهم الذاتية من دون دعم حقيقي من المؤسسات الحكومية”، داعيا وزارة الثقافة والحكومة المحلية والدوائر ذات العلاقة الى “دعم المؤسسات الثقافية الادبية وتمكينها من انجاز برامجها في هذا المجال”.

مشددا على ضرورة ان يكون تخصيص مالي ضمن الموازنة الاتحادية للبرامج الثقافية والادبية والفنية كون ذلك يدخل في تنمية الوعي المجتمعي وبناء القدرات البشرية”، مؤكدا “تعذر بناء الانسان من دون رعاية حقيقية للإبداع والمبدعين”.

وفي ذات السياق وحال الاعلان عن قرار استئناف العمل بمشروع القصر الثقافي باشرت فرق شبابية من المتطوعين بحملة تنظيف لتأهيل موقع المشروع المذكور بالتعاون مع ملاكات بلدية الناصرية.

وقال منسق الفرق التطوعية انس ياسين ان “جميع الفرق التطوعية في محافظة ذي قار تدعم أية خطوة تصب في خدمة ابناء المحافظة لهذا هي باشرت بحملة لتهيئة القصر الثقافي ليكون جاهزا لاستئناف العمل”، واصفا القصر الثقافي بالصرح الذي “تنطلق من خلاله الفعاليات المعبرة عن ابداع الفنانين والمبدعين من الادباء والمثقفين”.

وكان محافظ ذي قار وعدد من المسؤولين المحليين زاروا موقع مشروع القصر الثقافي للاطلاع على المنشآت القائمة والتي لم تنجز بصورة تامة حتى الآن.

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