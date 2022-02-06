مناشدة مستعجلة الى مدير بلدية الدورة لتخفيف أعباء رسوم أصحاب المختبرات المجازة

أحمد الجبوري

يتوجه عدد من أصحاب المختبرات في حي الميكانيك بالدورة ( قبل مدخل شارع الفورتات) بمناشدة مستعجلة الى السيد مدير بلدية الدورة بايجاد حل لمشكلة تتعلق بفرض رسوم باهضة على مختبراتهم ( المجازة رسميا ) ، تصل الرسوم الى 900 الف دينار ، وعملهم بمنطقة شعبية محدود جدا وهي ( رسوم مهنة ، إعلان، نفايات) حيث تقوم مفارز البلدية بإصطحاب رجال شرطة او جيش لإرغام اصحاب تلك المختبرات على دفع رسوم العام الجديد 2022 ، وهم كانوا يدفعونها نهاية كل عام ، حيث لم تمض بضعة اشهر على دفع ما بذمتهم من رسوم بلدية قبل نهاية عام 2021، وليس هناك علاقة للبلدية برسوم المهنة كونها تدفع لنقابتهم ( ذوي المهن الصحية) ورسوم اصدار وتجديد اجازاتهم تدفع سنويا الى وزارة الصحة.

ويود اصحاب تلك المختبرات المجازة التي تتحمل تكاليف تجديد الاجازة والضرائب ، ان يحيطوا السيد مدير البلدية والجهات المختصة علما أنهم يدفعون رسوم مهنة الى نقابتهم ولا علاقة للبلدية برسوم المهنة.. أما النفايات فان الكثير منهم يرسلونها بأنفسهم الى المحارق المختصة في المستشفيات مقابل رسوم .. ولهذا لايتحملون دفع رسوم نفايات، أما رسوم الاعلان فهي عن اعلانات لمختبرات على الشارع العام ومن ليس لديه اعلان سوى على مكتبه داخل العمارة فليس من حق البلدية ان تفرض اعلان على صاحب المختبر الذي لم يعلق اعلانه لمختبره بمدخل العمارة او على الشارع الرئيسي.

وأمل أصحاب تلك المختبرات كبير بأن ينصفهم السيد مدير بلدية الدورة ويخفف عن كاهل أصحاب تلك المختبرات وهي صغيرة وعملها محدود بمنطقة شعبية ، وهم يدفعون ايجارات باهضة ايضا الى تخفيض رسوم البلدية الى مبالغ معقولة وليس 900 الف ، ولو كان المبلغ بحدود 200 الفا لكان معقولا ..وبخاصة ان ظروف المعيشة لأغلب العراقيين صعبة للغاية ، وكلما كانت الرسوم معقولة يكون على اصحاب المختبرات دفعها دون ان نثقل عليهم برسوم باهضة..شاكرين للسيد مدير بلدية الدورة اهتمامه بشكواهم ، مناشدينه توجيه ،موظفي الرسوم، إنصافهم بتخفيض الرسوم عليهم في القريب العاجل ..مع التقدير.

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