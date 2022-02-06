وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة بون الألمانية وضواحيها

نظمت الجالية الفلسطينية ومجموعة مقاطعة إسرائيل وقفة تضامنية مع شعبنا الفلسطيني وذلك في مدينة بون الألمانية وضواحيها وضد ما صرح به وزير الامن الاسرائيلي “بيني غانتس” بوصف ٦ منظمات أهلية فلسطينية بالارهاب إضافة الى تهجير عائلات فلسطينية من الشيخ جراح واستباحة المسجد الاقصى

قدم الصديق الالماني هاينز

السيدة زابينا حيث قرأت البيان الذي وزع على الجمهور الالماني

وبعدها تحدث السيد هاينس

حيث قدم فقرات من تقرير منظمة العفو الدولية “أمنستي” والتي تنص على ان دولة الإحتلال إسرائيل دولة عنصرية بإمتياز وطالب الحكومة الالمانية من الانتقال من الموقف المتفرج الى الإدانة وفرض العقوبات على نظام التطهير العرقي والفصل العنصري الإسرائيلي

تحدث رئيس الجالية الفلسطينية في بون الدكتور جورج رشماوي قائلا، بعد هذا التقرير من منظمة العفو الدولية وقبلها من جمعية حقوق الانسان

“هيومان رايتس ووتش” قبل عدة اشهر ومنظمات عديدة عالمية وقد حان الوقت بان تمتلك الحكومة الالمانية الجرأة بالاعتراف بدولة فلسطين التي هي تحت احتلال عنصري كولونيالي توسعي ،متسائلا بأنه ألم يحن الوقت بان تفرض العقوبات على الدولة العنصرية إلصهيونية وهي تمارس اقصى درجات العنف ضد الشعب الفلسطيني وتصف مؤسساته الاهلية بالارهابية هذه المؤسسات التي تربطها علاقات بمؤسسات داعمة المانية واوروبية مؤكدا انه ان الأوان لخلاص ال الفلسطيني من الاحتلال والاستعمار كما احد رشماوي على راهنية البرنامج الوطني ببناء الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفقا للقرارات الدولية

بعدها تحدث منسق التحالف الاوروبي لمناصرة اسرى فلسطين

د خالد حمد حيث وصف معاناة الاسرى في السجون الاسرائيلية وخاصة من هم معتقليين اداريين والذين بدورهم اعلنوا مقاطعتهم للمحاكم الاسرائيلية لانها تقر ما يريده الاحتلال وهي غير شرعية.

وحيا منظمة العفو الدولية لتقريرها الاخير والذي يؤكد على عنصرية دولة الإحتلال الإسرائيلية وطالب الحكومة الالمانية بتغير موقفها من الدولة العنصرية إسرائيل.

وطالب منظمة العفو الدولية-فرع المانيا بعدم الوقوف حجر عثرة امام تبني تقرير المنظمة والعمل على توزيعه كما هو على الجميع.

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