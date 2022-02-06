وقفة مع كلام السيد حازم الاعرجي،

نعيم الهاشمي الخفاجي

تابعت مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل خاص موقع تويتر حيث تم عرض مقطع فيديو الى ممثل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي في مقطع فيديو قال فيه أن مصدر القرار في العراق هو النجف وتحديدا في الحنانة وهو يقصد بذلك الصدر، هذا الكلام أثار كتابة مئات التغريدات الرافضة من الكثير من عامة الناس أو من أتباع المرجعية العليا، كلام السيد الاعرجي ايضا ايده الكثيرون من أتباع التيار الصدري، مرجعية السيد علي السيستاني لها فضل كبير في حفظ العراق من الانجرار نحو الهاوية من خلال توجيهاته السديدة فهو أول من دعا الى خروج المحتل الامريكي من العراق وأول من دعا الى اجراء انتخابات ديمقراطية وأول من دعا الى كتابة الدستور بأيدي عراقية خالصة، عندما حدثت مؤامرة داعش الانقلابية تصدى لها السيد السيستاني بفتوى الجهاد الكفائي وقلب الهزيمة إلى نصر مؤكد.

مرجعيات الشيعة الجعفرية ضد اقحام نفسها في العمل السياسي وهي ترى مكانتها أكبر من العمل السياسي ضمن بلد أو قطر فهي مرجعية عامة لكل المسلمين مستقلة عن العمل السياسي ضمن دولة قطرية معينة، وهذا شيء ممتاز يفترض من حكومات الدول العربية مباركة ذلك، مرجعيات الشيعة ثبت للقاصي والداني مع إقامة دولة مدنية وخاصة بالنموذج العراقي الراقي، بحيث المرجع الشيعي الأعلى وقف بنفس المسافة ما بين ساسة الشيعة والسنة والأكراد والمسيح.

عدم اقحام المرجعية الشيعية بالتجربة العراقية الراقية أمر ضروري ومهم.

انا شخصيا تابعت كلام السيد حازم الاعرجي فهو تكلم حول الصراعات السياسية في تشكيل الحكومة العراقية التي يطمح الصدريون لتشكيلها، كلام حازم الاعرجي كان موجه إلى أتباع التيار الصدري بشكل خاص، لأن أتباع التيار ليسوا من مقلدي المرجعية الأولى فهم يقلدون السيد محمد محمد صادق الصدر والكثير من الشباب يقلدون سيد مقتدى وان كان لم يطرح له رسالة عملية، وهذا الكلام سمعته من شباب أتباع للتيار الصدري خلال زيارتي الأخيرة للعراق، بلا شك الساحة الشيعية العراقية تضم انصار أحزاب وفئات سياسية متعددة، أكيد كل طرف له تفسيره الخاص بكلام سيد حازم الاعرجي، المرجعية الشيعية اعلنتها بوضوح انها مع دولة مدنية وليست دولة دينية شيعية، مرجعية الشيعة لاتطمح في إقامة حكم شيعي قبل دولة الإمام المهدي، وهذا شيء ممتاز، لكن المرجعية لم تمنع احد من الشيعة ان يشارك بالعملية السياسية ويؤسس حزب ويفوز بالانتخابات لكن المرجعية لا تسمح في استخدام العنوان الشيعي، لذلك المكون الشيعي العراقي لديهم سادة وشيوخ معممين رجال دين، منهم السيد مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم والذي هو قريب من المرجعية العليا واشارات وكلاء المرجعية تشير إليه لكن الغالبية العظمى من عامة الناس لاتفهم الإشارات بل حتى الاحزاب الأخرى التي لاتقلد السيد السيستاني يفسرون كلام وكيل المرجعية أنهم هم انصار المرجعية، بالعراق لدينا زعماء أحزاب سادة وشيوخ شيعة وايضا توجد لدينا بعض المرجعيات الحزبية ولهم كل الحق من حث جماهيرهم في المشاركة في الانتخابات والفوز وتشكيل حكومات، على كل شيعي يريد مشاركة الشيعة العراقيين في العمل السياسي وترأس الحكومات دعم الاحزاب الشيعية مثل حزب عمار الحكيم أو تيار السيد مقتدى الصدر، او حزب الدعوة الذي تبنى دولة مدنية وجمد والغى مشروع إقامة دولة دينية، الأحزاب السياسية الشيعية وزعاماتهم ومرجعياتهم الروحية الحزبية ناس يعملون بالسياسة ومن حقهم حكم البلد، سيد حازم الاعرجي يعرف كلامه لم يسمعه أحد خارج أنصار التيار الصدري، بكلام الاعرجي فهو يقول أن

السيد مقتدى الممثل الشرعي والسياسي في النجف الاشرف لحركة الإسلام الشيعي السياسي الصدري.

المرجعية الشيعية أعلنت غلق أبوابها عن استقبال الساسة، فلماذا الإلحاح على زج اسم المرجعية العليا في الصراعات السياسية، شكلنا تجمع لكتاب الحشد الشعبي وذهب الأخ الصديق السيد راجي العوادي الى معتمدين في المرجعية العليا كان ردهم نحن نبارك لكم جهودكم لكن المرجعية ليست لها علاقة في الامور السياسية.

اذا كانت المرجعية ترفض العمل السياسي وتريد دولة مدنية، فمن حق السيد عمار الحكيم والسيد الصدر والسيد نوري المالكي دعم احزابهم وحثهم على المشاركة السياسية لضمان تمثيل سياسي عادل للشيعة العراقيين، واجب المثقف والكاتب الشيعي دعم وحث الجماهير الشيعية على دعم الأحزاب السياسية الشيعية لتبني مشاريع سياسية ناجحة وليست فاشلة، في تجربة رؤساء الوزراء الإسلاميين الشيعة بيده السلطة وهو عاجز عن حكم البلد وعينه ترنو تجاه المرجعيات الشيعية لكي يعطوه برنامج ومشروع سياسي يسير عليه، هذه جريمة بحق السياسة، إذا كنت فاشل كان الأجدر بك لا تزج نفسك بالعمل السياسي.

ضمن أطر النظام الديمقراطي من حق رجال الدين الذين يعملون بالسياسة ومنهم سيد مقتدى رجل دين المعمم، وهو من عائلة دينية دخلت بالسياسة منذ قرن من الزمان وما الضير أن يطمح ان يكون رئيس حكومة أو ان يأتي اليوم ونرى سيد مقتدى الصدر ولي أمر المسلمين في إقليم الوسط والجنوب الشيعي في دولة العراق الفيدرالية.

الأحزاب والتيارات آليات وطرق ليس الى أداء فرائض الصلاة والصوم والمستحبات وإنما وجود الأحزاب آليات للوصول للحكم و سدة القرار.

نشرة جزء من المنشور في صفحتي في الفيس بوك، تم كتابة أكثر من تسعين تعليق متعددة، ومنهم من أساء لي واتهمني في المروق والخروج من الدين والمذهب……الخ.

ننقل جزء من التعليقات.

تعليق حكيم حكيم من التيار الصدري(

سماحة السيد مقتدى الصدر مشاركته في العمل السياسي ليس طمعا بالمناصب والكراسي الحكوميه انما يشارك في تلك الاعمال السياسيه لتقويم السياسي الشيعي ووضعه على جادة الصواب ومنعه من الانحراف نحوا الدكتاتوريه ليكون خادماً للشعب ليس الا ويكون محكوم وليس حاكم ،،التجارب السابقه اثبتت ذلك من خلال التنازل بالوزارات من اجل تصحيح المسار الحكومي الشيعي ،،الا ان هناك من تلك الطبقه الاجتماعيه الشيعيه لاتؤمن بذلك بحجج واهيه كاذبه ومنها المذهب بخطر وخذ من تلك الشعارات الفاشله الكثير الكثير)

الأخ سامي مطر داعية سابق كتب(

بداية تنفيذ المشروع الامريكي الرامي الى ايجاد شرخ بين المرجعية الدينية والشارع الشيعي ، هذه الدعوة مشبوهة من قبل حازم الاعرجي لانه يمهد لتهيئة انصاره من اجل التطاول على مقام المرجعية العليا ، وتصعيد الامور لحد التصادم في الشارع الشيعي ،! لايمكن ان يؤخذ مثل هذا الخطاب على انه دعوة بريئة من قبل قيادي في التيار الصدري وانما هي عملية جس نبض من اجل المطالبة مستقبلا ، بأن يكون مقتدى الصدر شريكا بالقرار المرجعي ، وعليه يجب ان يكون هناك رادع قوي من قبل المرجعية الدينية لاسكات هذه الاصوات النشاز ، التي تنطلق بوحي وتدبير من قبل السفارات المشبوهة).

هناك بعض المعلقين كتبوا تعليقات يعلنون استغرابهم من نشرنا لموضوع كلام حازم الاعرجي، أقول لهؤلاء الإخوة الكرام،لاداعي يا اخوان من الاستغراب، مضت ١٩ سنة وكيل المرجعية أعلن طرده للساسة ورفض الاجتماع معهم، من حقنا ان نعرف سبب المرجعية لا ترغب في مقابلة ساسة احزابنا الشيعية وبقية ساسة الأحزاب العراقية، المرجعية لاترغب في إقامة حكم شيعي وهم مشكورين، فواجب المعممين الشيعة الذين يعملون بالسياسة حث اتباعهم في المشاركة بالعمل السياسي، ألم يكن افضل من عدم المشاركة، ساعد الله أهلنا بالوسط والجنوب ضحية لعدم وجود مشروع سياسي لساسة الشيعة في انقاذهم، السيد أحمد الصافي قالها المرجعية أغلقت بابها بوجه الساسة، كلام الصافي قاله بالعلن وليس بالسر.

فعلا الحنانة الآن أصبحت مصدر القرار للتحالفات السياسية، بعد ان طردت مرجعية النجف كل السياسين واغلقت الباب في وجوههم لانهم خذلوها وأساءوا الى اسم المرجعية…..والكل يشهد بذلك.

الأخ الأستاذ أحمد تركي الهزاع مثقف مستقل كتب التعليق التالي(

للعلم واللأطلاع المظاهرة التي جابت شارع الرسول هي جماهير شهيد المحراب السيد الحكيم وبعد الانتهاء من الاستعراض جاء المعزون الى زيارة امير المؤمنين علي وعند المرور في شارع الرسول بالقرب من باب البراني للسيد السيستاني دام ضلة هتفت الجماهير هتاف عفوي لا علاقة له بتصريح السيد حازم الاعرجي لا من قريب ولا من بعيد .

السيد السيستاني ليس له علاقة بالقرار السياسي الشيعي ولا يرغب بالسياسة العراقية الحالية وقد ابدى امتعاضة من السياسيين بكل طوائفهم وأنتمائاتهم الحزبية

وقد اغلق بابة بوجوههم وهو لا يرحب بهم أما بخصوص السيد مقتدى هو الآن متصدر للقرار السياسي وهو الرجل الوحيد الذي له ثقل من بين جميع رجال الدين السياسي وهو يؤمن بولاية الفقية فعلية يجب ان يتصاغر جميع السياسيين العراقيين بكل طوائفهم وأنتمائاتهم الحزبية له).

أحد الإخوة الكرام ابن عم لي مثقف معروف اسمه صادق الخشيمي الخفاجي كتب (

أنا برأيي المتواضع

اذا قابلنا الإساءة بالإساءة متى ستنتهي الإساءة اتركوا مراجعنا العظام يتصافون في ما بينهم وكل ما يصدر من قرار من النجف الاشرف هو محل احترام وتقدير عندي لان قادة النجف الاشرف هم طريقهم واحد وأمامهم واحد اسد الله الغالب علي بن ابي طالب امير المؤمنين عليه السلام فلا داعي للقلق والتوتر فيما بينكم إما بسبب خطابات البعض فمرات ليس كل خطاب موزون هناك أشخاص يفتقرون لمعرفة تفاصيل خطابهم وكلامهم وكل ما حدث من ضجة في الشارع النجفي هو بسبب خطاب من بعض الأشخاص هم ليس بأعداء للمراجع ولكن افتقروا لخطابهم وكلامتهم فسببت إرباك في الشارع ).

السيد حازم الاعرجي يعرف مكانة المرجعية العليا ويعرف لديها جماهير مليونية مضحية وأن المساس بها خط أحمر.

حسب وجهة نظري الخاصة وسبق لي أن كتبت ذلك الرأي وتعرضت لهجوم من جهات مرتبطة بقوى الاحتلال والصهيونية بشكل خاص، الرأي طالبنا أن يكون هناك لدينا مرجعيتين في آن واحد بوضعية العراق الحالية، المرجعية العليا المتمثلة بسماحة الإمام السيد علي السيستاني ومرجعية ولاية الفقيه، ولاية الفقيه توجه الأحزاب السياسية الشيعية وترعاهم وتقدم لهم النصح والرعاية الأبوية في تبني مشروع سياسي جامع، وضعنا العراقي الشيعي في خطر ويحتاج التعاون للوقوف في وجه المؤامرات التي تحاك ضد شيعة العراق بشكل خاص.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

5/2/2022

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط