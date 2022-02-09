إقليم كوردستان وقطر يبحثان تعزيز العلاقات في مجالي التجارة والاستثمار

مسرور بارزاني يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وجرى في الاتصال الهاتفي، التباحث حول الوضع العام في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين دولة قطر وإقليم كوردستان.

هذا واتفق الجانبان على المضي في توسيع آفاق العلاقات، ولا سيما في مجالي التجارة والاستثمار.

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